Debate del primarias: colisión en Princesa

Unas primarias en el Partido Socialista no defraudan. En la Región de Murcia vimos primero al exsecretario general caído en desgracia volver a por más, la aparición de un precandidato friki y, justo ayer, el retraso del único debate entre los aspirantes a liderar el partido por un accidente de tráfico.

No conducía Francisco Lucas, sino su responsable de campaña, Miguel Ortega. Efectivamente, es el diputado regional que ya tuvo una colisión bastante grave por culpa de un kamikaze el pasado mes de octubre cuando se dirigía a la Asamblea. Entonces no tuvo la culpa y ayer fue otro vehículo el que les alcanzó por la parte trasera; ahora bien, la fama no se la va a quitar en toda la legislatura.

Por suerte, esta vez nadie tuvo que visitar el hospital, aunque Lucas llegó a la sede del PSRM de la calle Princesa «algo mareado», según contó él mismo.

Para enmarcar fue el saludo que le dedicó a Diego Conesa cuando se vieron en el plató. «No me lo habrás mandado tú», en referencia al vehículo que se estampó contra el coche -nuevo- de Ortega.

Saludo de Lucas y Conesa / Israel Sánchez

Lucía Hernández, la periodista elegida por el Comité Organizador del 17º Congreso Regional para moderar el partido, optó por el rojo, pero no socialista, sino «rojo Madonna», reconoció a un servidor.

La presentadora maldijo su suerte por el retraso del debate, pero se podría llegar a pensar que el gafe lo tienen las periodistas de Onda Regional, ya que a su compañera Sonia Illán Podemos le reventó el debate electoral de 2023 que moderó con Luis Alcázar. Aunque también es verdad que quien escribe estas palabras también anduvo por allí aquel día y ayer. En fin.

El debate pudo haber sido muy aburrido, pero Lucas, contuso perdido, optó por el ataque a quien fuera su secretario general y líder durante cuatro años. «Yo nunca he dejado tirada a mi gente. Tú no puedes decir lo mismo», le dijo a Conesa. Se sabe que su compañera Carmina Fernández fue minutos antes a la farmacia a conseguirle unos simples analgésicos que quién los pillara. Como el Red Bull, le dieron alas.