Debate final por el PSRM: Lucas apuesta por la unidad y Conesa ya se postula para presidente regional

El único cara a cara entre Francisco Lucas y Diego Conesa de las primarias del Partido Socialista reveló este miércoles las claras diferencias entre ambos candidatos, que llegaron a enfrentarse por el sueldo del secretario general, por la acumulación de cargos y por quién representa mejor la renovación del partido.

Diego Conesa aprovechó cada una de sus intervenciones para subrayar su victoria electoral en 2019 en las autonómicas, "después de 28 años", y en las municipales, lanzando así su mensaje central de campaña, "volver a ganar". Además, incidió en su 'minuto de oro' en que "todos los votos valen lo mismo" y pidió a todos los militantes socialistas que el próximo domingo vayan a "votar con ilusión y con libertad".

Lucas, por su parte, se erigió en todo momento como el candidato de la unidad y se comprometió a "apostar por el talento" y por el "relevo generacional para que el PSOE deje de mirar hacia el pasado". "El futuro es nuestro", concluyó en su 'minuto de oro'.

El debate estuvo plagado de ataques entre los candidatos, especialmente de Francisco Lucas hacia Diego Conesa. El diputado nacional acusó al que fuera secretario general entre 2017 y 2021 de haber "dejado tirada" a la militancia socialista cuando cesó de sus cargos tras la moción de censura fallida. "Abandonaste el proyecto político y abandonaste el barco", le espetó, señalando que él se presenta para "poner fin al pasado, a la nostalgia y al sentimiento de venganza".

Además, el también secretario general de la Agrupación Murcia Gran Ciudad acusó a Conesa de querer "reescribir" el pasado. "La frustración comienza contigo", insistió. Según defendió Lucas, sus intenciones son distintas porque ha salido de su "zona de confort" y da el paso cuando está en su "mejor momento" tanto profesional como personal.

Atender a las agrupaciones

Diego Conesa, por su parte, reconoció que durante su liderazgo no se pudieron poner en marcha algunos proyectos, pero se comprometió a "atender a todas las agrupaciones en lo que necesiten", destacando la "importancia de que se sientan respaldadas por el partido".

De este modo, propuso crear una Secretaría de Recursos Humanos que sea capaz de organizar "diez comités regionales para hablar de los grandes temas que afectan a la ciudadanía", empezando por la vivienda.

Planteó una extensa rutina de trabajo en la que cuatro días a la semana el secretario general pueda reunirse con concejales, pedáneos y miembros de las agrupaciones para decidir entre todos la dirección del partido. "150 sesiones de trabajo en 2025 y 150 sesiones de trabajo en 2026", matizó. "Y de lunes a viernes", remarcó, tal vez porque las responsabilidades de su contrincante en Madrid le impiden esa dedicación.

Lucas volvió a la carga, defendiendo que es positivo que un secretario general tenga cargos institucionales, como ha ocurrido con los anteriores, si bien Conesa le corrigió: Martínez Tovar se dedicó al 100% a la Secretaría General entre 2012 y 2015. Igualmente, el diputado atacó a Conesa por querer ponerse un sueldo en el partido, algo que la formación "no puede permitirse" y que él no hará porque sí que cobra del Congreso de los Diputados. Además, destacó que la importancia de que una federación como la murciana, "pequeña", tenga "influencia en Madrid", ya que él forma parte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez.

El parlamentario en las Cortes Generales anunció, además, que no volverá a presentarse a la Secretaría General de la Agrupación Murcia Gran Ciudad: si gana estas primarias, porque mantener los dos cargos es incompatible; y si las pierde, "por coherencia".

Reforzar ejecutivas locales

Entre las medidas que propone para el partido, Lucas prometió "reforzar las ejecutivas locales" y crear un Consejo de Igualdad, una Oficina Técnica Municipalista y la figura del Defensor del Militante.

Modelo de Región

Durante el bloque del modelo de Región, Diego Conesa puso mucho énfasis en que el partido debería trabajar más en promocionar la financiación del Gobierno de España en la Región de Murcia. "No puede ser que el tercer centro de salud de Molina lo financie el Estado y la gente no lo sepa", lamentó, al tiempo que criticó al pasado equipo del PSRM por limitarse a lanzar "notas de prensa" en lugar de "generar espacios de debate" para "ensanchar el partido".

Sobre este punto hizo especial hincapié y dijo que su objetivo es aunar el voto de "todo el espectro progresista de la Región" y alcanzar así "el 40% y 45% que nos hace falta". Admitió, incluso, sus intenciones de presentarse como candidato a la Presidencia de la Región de Murcia en las elecciones del 27 si gana estas primarias.

Lucas sacó pecho por su "cultura de partido y respeto a los tiempos y a la militancia" y para no postularse para ese cargo como acababa de hacer Conesa. "El PSOE necesita un proyecto colectivo, no un mesías", le respondió. Asimismo, subrayó que el partido "no se puede conformar con el 26% de los votos de 2023 ni con el 33% de 2010", Por eso, se comprometió a crear el Comité de Estrategia y Electoral de la formación socialista para volver a ser vistos por la ciudadanía como "opción de gobierno".

Además, el candidato avanzó que su próximo secretario de Empleo de la Ejecutiva Regional será miembro de la UGT. "Yo no voy a repartir cargos", le respondió Conesa.

El debate, íntegro, a continuación