Más control de las bajas médicas en Atención Primaria para evitar fraudes

Incentivos económicos a los centros con mejores datos

El convenio del Ministerio de Seguridad Social con las comunidades autónomas para controlar las incapacidades temporales 2025-2028 está dotado con una cuantía económica que se distribuye entre los territorios en función de si llegan o no a los objetivos previstos. El montante sólo para este año supera los 315 millones de euros y en él se incluyen los incentivos económicos que se ofrecen a los profesionales de Atención Primaria que al menos lleguen a que el 70% de los casos de IT correspondan a las tablas de tiempos que maneja el INSS. En este caso, desde hace dos años se distribuye la cantidad dedicada a ‘incentivos’ entre los centros de salud que llegan a los objetivos, y es el centro el que lo reparte entre los miembros del equipo. Los médicos sostienen que se trata de un complemento más, como puede ser el que perciben por el número de tarjetas atendidas en su cupo, la dispersión de población que hay en su zona o las atenciones domiciliarias, «pero esto no hace que se agilicen las altas de forma intencionada».