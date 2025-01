Campos del Río exige a Carreteras que ejecute el nexo de la RM-531 de Campos del Río con el Arco Noroeste

La pasada semana daban comienzo las obras de rehabilitación de la RM-531 tramo Alguazas-Campos del Río. En los últimos meses, ambos municipios han trabajado de forma conjunta para que esta carretera, olvidada durante décadas y vital para la conexión entre ambas localidades, y lo más importante, nexo con el Arco Noroeste, fuera una realidad.

Tras años de dejadez, trámites competencia de la Comunidad que han tenido que ser asumidos por los ayuntamientos y un continuo cambio de directores generales en el área de Carreteras y consejeros en Fomento, las rehabilitaciones ejecutadas en la RM-531 han sido insuficientes para contribuir a la seguridad vial de los usuarios y siguen aplazando y estableciendo fases para una actuación que debería hacerse al unísono con las obras del Arco Noroeste que desarrolla el Ministerio.

Coincidiendo con el inicio de las obras en la RM-531 desde Campos del Río a Alguazas, el Ayuntamiento de Campos del Río reivindica a Fomento y la Dirección General de Carreteras que mantenga la predisposición adquirida el pasado mes de mayo siendo directora general de Carreteras María Dolores Marín para que el arreglo correspondiente al término municipal de Alguazas y el nexo con el Arco Noroeste, -éste último en el término municipal de Campos del Río-, se realizarán en la misma intervención.

“Hemos trabajado de forma conjunta para que Alguazas no quedará aislada del desarrollo que ofrecerá a nuestros municipios el Arco Noroeste, el Ministerio ha modificado el proyecto para que hubiera un nexo de unión entre la RM-531 y el Arco Noroeste por lo que seguiremos reivindicando que la Comunidad Autónoma no sea la responsable de frenar el progreso de nuestro municipio y garantizar la seguridad de la RM-531”, explicaba la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, que no cesará en exigir que se ejecute en este 2025 el proyecto definitivo del tramo que va desde la salida del Arco Noroeste hasta el fin del tramo de Campos de Murcia.