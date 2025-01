Siete bomberos se encadenan ante el Consorcio para que reconozcan las jornadas extra

Siete bomberos se han encadenado este martes ante la sede del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), para que se les reconozcan las jornadas extraordinarias que han realizado debido a la falta de personal.

Además de visibilizar la situación de "precariedad laboral" que llevan denunciando desde hace meses, con solo tres efectivos por turno, los bomberos encadenados han querido mostrar su apoyo a un compañero que ha ganado el juicio sobre las horas extras trabajadas, obligando al CEIS a certificar y abonar las jornadas realizadas.

El secretario de la Junta de Personal y delegado sindical electo independiente, Sergio Rubén Nicolás Villaescusa, ha explicado que, pese a las reiteradas peticiones de reconocimiento de las jornadas realizadas, el Gobierno regional ha eludido hacerlo, lo que ha llevado a los afectados a reclamar en los tribunales.

Nicolás ha señalado que son cerca un centenar de bomberos que siguen sin tener reconocidas y abonadas sus horas extras en un espacio temporal de cuatro años, sumando en su conjunto una cantidad inferior al millón de euros que todavía se les adeuda.

Para Nicolás, se trata de "una negligencia más" del Gobierno regional y "una muestra más de la nefasta gestión que está haciendo en el CEIS", al tiempo que ha calificado de "vendedor de humo" al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, responsable del Consorcio, pues no se ha materializado ninguno de los anuncios sobre incremento real de las plantillas realizado el pasado diciembre en la Asamblea Regional.

Los bomberos del CEIS han anunciado que van a dar "un paso más" y van a remitir escritos a varios ministros y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacerles saber la situación que atraviesan,

La misma misiva será enviada también el rey Felipe VI, quien visitará en próximas fechas Murcia con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. "Confiamos en que sirva para que tengan algo de vergüenza y cojan las riendas", ha dicho Nicolás en referencia al Gobierno regional.

Como ejemplo de la falta de recursos materiales y humanos que sufren la mayor parte de los parques de bomberos del CEIS, Nicolás ha explicado que a un incendio en un monte se movilizan seis efectivos de las brigadas forestales, un servicio que está privatizado, en cada camión.

Por el contrario, "nosotros vamos tres bomberos en dos camiones" y eso pone en riesgo la vida de las personas. De hecho, en accidentes múltiples de tráfico, los bomberos del CEIS no sólo han llegado después que los sanitarios, es que "nos ha pasado que han llegado los periodistas antes que nosotros".

Finalmente, Nicolás se ha preguntado "dónde están los alcaldes de los pueblos afectados por la falta de bomberos, y ha reiterado el lema de anteriores protestas 'López Miras, tus mentiras cuestan vidas'.

"La gerencia del CEIS no se ha negado a abonar ninguna hora extra"

Fuentes del Gobierno regional sostienen que "no existe ninguna justificación para que se produzca ningún encierro porque la gerencia del CEIS no se ha negado a abonar ninguna hora extra". Se trata de unas horas extras de 2021 y 2022, que suman cerca de medio millón de euros, que en su momento fueron objeto de reparo por parte de la Intervención del CEIS. "Por ese motivo no fueron abonadas entonces", señalan.

Ello motivó que algunos bomberos recurrieran judicialmente para poder cobrar esas horas extraordinarias. "Ya se ha conocido alguna sentencia que desestima parcialmente dicha pretensión por no estar debidamente acreditadas la realización de esas horas extraordinarias", apuntan desde la Consejería, que añade que "la disposición de fondos públicos exige el máximo rigor en el cumplimiento de la legalidad y de las sentencias judiciales".

"La administración regional siempre llevará a cabo un proceso de verificación para comprobar que las horas extraordinarias se han realizado como premisa para poder ser abonadas, teniendo en cuenta que tal y como se ha dicho, la disposición de fondos públicos exige actuar con el máximo rigor", afirman las mismas fuentes.

Además, el Gobierno regional asegura estar "siempre abierto al diálogo". En los últimos meses se han celebrado sendas reuniones con la junta de personal y la mesa de negociación, así como con trabajadores del CEIS.

Fruto de estas reuniones ha visto luz verde la Oferta de Empleo Público de 2024, aprobada con el respaldo de todos los sindicatos, que permitirá convocar 37 plazas de bombero, sargento, cabo y técnico de prevención de riesgos laborales en los próximos días.

"Seguimos avanzando para aumentar la plantilla de personal del CEIS, mejorar las condiciones laborales y los medios materiales disponibles para prestar el servicio de emergencia", concluyen.