La ayuda por los daños en el secano murciano tendrá que esperar

Los cultivos de secano en la Región de Murcia ya acumulan tres años de sequía y pérdidas millonarias. La falta de lluvias, salvo las que se produjeron de manera muy dispar en octubre y noviembre, ha fulminado la cosecha de cereal durante tres años consecutivos y el cuarto podría seguir el mismo camino si no llueve en los próximos 30 días.

Otros cultivos como el del almendro, el olivar o el viñedo, aunque les vienen bien las bajas temperaturas que se registran actualmente, también afrontan un 2025 complicado y arrastran una gran mochila de pérdidas.

Por todo ello, las principales organizaciones agrarias de la Región reclamaron ayer a la Consejería de Agricultura, tal y como hicieron por escrito a finales del pasado mes de noviembre, que se habiliten ayudas directas para los productores, tal y como han hecho otras territorios como Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Para el secretario general de Asaja en Murcia, Alfonso Gálvez, el secano del sureste español sigue en una situación muy complicada «y necesita apoyo para que no haya un abandono masivo de la actividad en el campo, en los cultivos de secano y también en la ganadería extensiva». Además, Gálvez recuerda que el sector del ovino y caprino extensivo o semiextensivo «han tenido un incremento de los costes de alimentación muy importante».

Sin embargo, la respuesta de la Comunidad, de momento, es que eso no será posible. Según explican a La Opinión fuentes de la Consejería de Agricultura, los presupuestos regionales se encuentran prorrogados «por lo que en estas condiciones no se pueden anunciar nuevas ayudas que no estuviesen ya contempladas». Además, la Consejería de Agricultura se ha comprometido a seguir presionando en la UE y al Gobierno de España para que se habiliten fondos de emergencia para el campo murciano, que tal y como destaca el Alfonso Gálvez, está sufriendo una catástrofe natural, «de la misma manera que una inundación o un incendio para los que sí dan dinero».

Estas demandas de Asaja, COAG, UPA y Fecoam, y la respuesta de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, se produjo durante un encuentro en el que se informó de la nueva convocatoria de ayudas para zonas de montaña, protección de la avifauna esteparia y zonas naturales protegidas (que requieren métodos agrícolas tradicionales) que suman un total de 12 millones de euros.

Estas ayudas, que beneficiarán a más de 1.800 agricultores, se publicarán este martes y servirán para compensarles por seguir apostando por trabajar en zonas con ciertas limitaciones (orográficas o ambientales), que hace que su producción sea menor que en otras zonas. «Gracias a ello estamos consiguiendo mantener puestos de trabajo y contribuyendo al desarrollo de las zonas rurales en las que están asentados», destacó la consejera.

Cabe destacar que del total, 7,3 millones de euros responden al Plan de Financiación Plurianual que firmó el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y las organizaciones agrarias en marzo de 2024.

El secretario general de UPA Murcia , Marcos Alarcón, recuerda que este acuerdo fue necesario negociarlo porque las previsiones presupuestarias de la Comunidad, con respecto a las ayudas para la avifauna y los espacios protegidos por la Red Natura 2000 «se quedaron cortas» y entre 400 y 500 agricultores se quedaron el año pasado fuera a pesar de que reunían todos los requisitos. «No son una ayudas graciosas o gratuitas sino que implican el desarrollo de determinadas prácticas agrarias para poder recibirlas», advierte Alarcón.

En cuanto a los 4,8 millones para zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, Alarcón entiende que sigue siendo algo positivo y necesario, «porque nuestro secano en zonas con limitaciones naturales desarrolla la actividad agraria en condiciones muy difíciles».

En cualquier caso, el secretario general de UPA aclara que no hay que confundir estas ayudas con las que está reclamando el sector, de manera paralela, para compensar la menor productividad en las tierras de secano.

En cuanto a la situación de estos cultivos y las perspectivas que se manejan para este año 2025, Marcos Alarcón considera que todavía queda tiempo para ver de qué manera pueden recuperarse el almendro o el viñedo, lo que dependerá en buena medida de las lluvias de los próximos meses. n