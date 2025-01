El bono turístico regresa a la Región con descuentos de hasta el 50%: así puedes solicitarlo

La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes ha anunciado el lanzamiento desde este lunes de una nueva edición del bono turístico, que cubre hasta el 50 por ciento del coste de los paquetes turísticos y escapadas a la Región (en concepto de alojamiento, manutención y actividades complementarias), contratadas a través de las agencias de viajes adheridas al programa, con una aportación máxima de 250 euros y al menos 2 noches por experiencia.

La iniciativa tiene como objetivo fundamental continuar dinamizando el turismo regional durante la temporada media y baja y apoyar la actividad de las agencias de viajes regionales, ayudando a mantener los buenos datos de empleo turístico de cara a la temporada 2025 y reforzando el papel del turismo como motor generador de riqueza, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Este programa de descuentos, que podrán ser solicitados por personas mayores de edad, residentes tanto en la Comunidad como en el resto de España, desde hoy hasta el próximo jueves 22 de mayo (ya se puede realizar la descarga en 'www.turismoregiondemurcia.es/es/bono_turistico/'), cuenta con un presupuesto inicial de 350.000 euros, ampliable hasta 1 millón de euros.

Cartel que promociona el bono turístico / GOBIERNO REGIONAL

Desde que la Comunidad puso en marcha esta iniciativa en 2021 ha emitido más de 7.500 bonos turísticos hasta la fecha, los cuales han generado 16.700 pernoctaciones y han producido un impacto directo en los establecimientos turísticos regionales de 2 millones de euros, sin contar el gasto generado por los turistas en oferta complementaria de bares, restaurantes, comercio, transporte o actividades de turismo activo.

Las inscripciones y solicitudes se realizarán exclusivamente a través de la plataforma habilitada en la página web oficial turismoregiondemurcia.es. Tras completar la inscripción, los solicitantes recibirán un código promocional que les permitirá gestionar su ayuda en alojamientos y agencias de viaje adheridos al programa.

Cómo conseguir el bono turístico, paso a paso

Para conseguir el bono turístico, solo tienes que pedirlo gratuitamente a través de la página web www.turismoregiondemurcia.es. Te contamos paso a paso cómo adquirirlo:

Accede a la a página web www.turismoregiondemurcia.es/es/bono_turistico/ murciaturistica.es Clica en 'Adquirir' en la ventana 'Adquiere tu bono por primera vez'.

Bono turístico / L.O.

3. Rellena el formulario que te saldrá a continuación y recibirás un mail a tu correo electrónico con el bono, un código promocional.

Inscripción bono turístico. / L.O.

4. Una vez ya adquirido, tienes 7 días naturales para formalizar la reserva en cualquiera de las agencias de viajes adheridas al programa. El bono caducará si no se formaliza la reserva en ese plazo. El Bono caducará si no se formaliza la reserva en ese plazo. Dicha circunstancia no impedirá volver a solicitar un nuevo bono, si bien condicionado a la lista de espera que pueda existir. Desde el día en el que el alojamiento adherido o agencia de viajes formalice la reserva, hasta el primer día en el que se disfrute del servicio contratado, deberá mediar un mínimo de 7 días naturales y un máximo de 30 días naturales.

5. Cuando hayas usado esa promoción, podrás volver a solicitar un bono, sin necesidad de inscribirte, en la pestaña 'Volver a solicitar un bono'.