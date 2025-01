Venezolanos en Murcia: "Es cuestión de tiempo que acabe la era de Maduro"

A ningún venezolano le sorprendió ver ayer a Nicolás Maduro asumiendo su tercera presidencia sin haber presentado las actas que acrediten su victoria electoral. Es ya, oficialmente para ellos, «un usurpador», decían en la concentración que tuvo lugar este viernes frente al Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia.

En la Región de Murcia viven más de 3.000 ciudadanos de Venezuela y la mayoría salieron de allí buscando un futuro mejor al que pensaban que les esperaba en su país. En los últimos años la situación ha tendido a empeorar y volver es cada vez más una utopía.

Escarlet Piñero representa al movimiento Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado en el año 2012, en la Región de Murcia y que está detrás de las protestas contra el régimen de Maduro en esta comunidad. Según cuenta a La Opinión, con el juramento del cargo del sucesor de Hugo Chávez no acaba nada, sino que «continúa el proceso» para liberar Venezuela del «usurpador», puesto que reivindica la victoria en las urnas de Edmundo González Urrutia. «Sabíamos que esto iba a pasar, aquí no ha venido nadie decaído», explica. Y es que ayer tan solo acudieron al punto de encuentro unas pocas decenas de personas. El día anterior fueron cerca de un centenar, aunque entonces también participaron en la protesta dirigentes políticos de la Región del Partido Popular y de Vox.

Otro de los venezolanos residentes en Murcia es el psicólogo Rainiero García, que llegó a Madrid en 2002 con intención de estudiar un máster y terminó quedándose al ver que la situación en su país de origen «iba cada vez peor». Finalmente, se trasladó a Murcia en 2005 y se casó aquí tres años después.

La toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, en imágenes / DPA vía Europa Press. DPA vía Europa Press

«Nadie sabe lo que es volver a casa para ver a los tuyos y encontrar un lugar cada vez más y más empobrecido, con los sueldos cada vez más bajos, especialmente el de los jóvenes. Así es normal que quieran salir, saben que no les espera nada el día de mañana», comenta García.

Sin embargo, ante el inicio del nuevo mandato de Nicolás Maduro, y «aunque muchos venezolanos se sienten impotentes», él está «completamente seguro de que este señor va a salir pronto».

«Es cuestión de tiempo», asegura. Según su hipótesis, «ya no hay vuelta atrás» en la lucha contra quien él también llama «usurpador» porque «un dictador no se puede mantener en el poder si no tiene dinero». Es consciente de que la Unión Europea y Estados Unidos han condenado a Maduro por «carecer de legitimidad democrática» y redoblado sus sanciones contra el régimen. Bruselas ha impuesto castigos a 15 cargos venezolanos mientras Washington ha aumentado la recompensa por la captura del dirigente chavista y penalizado a ocho representantes de su Gobierno.

«Ya no puede hacer transacciones ni vender su mayor tesoro, el petróleo, a su principal comprador, EE UU. El petróleo no nos lo vamos a comer», argumenta García, que subraya la situación inédita en la que se encuentra Venezuela. «A Guaidó no lo eligió el pueblo, pero a Edmundo González sí, y con un gran respaldo social», concluyó.