El Gobierno regional rechaza las celebraciones de Sánchez por el fin de la dictadura: "Menos Franco y más financiación"

La portavoz del Partido Socialista regional, Carmina Fernández, no tardó en responder a Marcos Ortuño, asegurando que "el modelo del que tanto presume el PP es el que ha llevado a la Regióin de Murcia a la ruina y cuyas consecuencias está pagando la ciudadanía". La dirigente del PSOE mencionó, por ejemplo, el aeropuerto de Corvera, "que nos va a costar 300 millones de euros cuando dijeron que no nos iba a costar nada", o la desaladora de Escombreras, "que nos costará 700 millones". Fernández acusó al PP de "llorar" con el asunto de la financiación "cuando la realidad es que el verdadero problema que tiene el Gobierno de López Miras es la infragestión". Además, recordó a Ortuño que "el PSOE tiene una propuesta común en materia de financiación autonómica, mientras que el PP no la tiene y dice una cosa diferente en cada comunidad".