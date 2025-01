El abuso de Ozempic para el sobrepeso deja a los diabéticos sin medicamentos en la Región

La cuesta de enero se hará más difícil para los pacientes con diabetes en la Región de Murcia, donde las farmacias se encuentran sin existencias de Ozempic. Este fármaco es el más demandado como tratamiento para la diabetes, pero desde hace un tiempo también se emplea con otros fines.

Solo el sector de la medicina privada recetaba Ozempic con el objetivo de tratar los problemas de peso, pero esto cambió en 2022, cuando la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lo autorizó para tratar algunos casos de sobrepeso, así como algunas enfermedades asociadas a esta condición.

Desde entonces, las unidades que se fabrican no son suficientes para cubrir toda la demanda. Óscar Aguirre, director del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, advierte que en su institución "no han saltado las alarmas".

Aguirre explica que "hay unidades muy limitadas y una distribución controlada, precisamente para priorizar su uso por parte de personas con diabetes".

Y es que, a pesar de sus diversas aplicaciones, su papel más destacado es como aliado de los pacientes de diabetes, pues padecen una enfermedad compleja y el proceso de adaptación a un nuevo tratamiento no es fácil. Es precisamente por esto que la Agencia Europea de Medicamento intenta concienciar sobre el uso adecuado de este compuesto. La última ocasión fue en el mes pasado, a través de un comunicado en el que pedía a médicos y farmacéuticos reforzar el control en su prescripción y dispensación.

Sin embargo, como detalla Aguirre, "los farmacéuticos poco podemos hacer. Si nos llega una receta, nosotros no tenemos la información, y confiamos en que los médicos hayan hecho bien su trabajo", expone el director de la institución.

Aguirre también aclara que el consumo ha crecido a nivel mundial, y su escasez es "un problema que venimos arrastrando, al menos, desde 2023". El director confía parcialmente en que la llegada de nuevos compuestos que se podrían destinar a perder peso, como Rybelsus, ayude a reducir el consumo de Ozempic, "pero de momento no se sabe la incidencia que tendrá en el mercado".

Sin una sola caja

Pese a todo, la falta de este medicamento es notable. "Tenemos muchos encargos pendientes, no nos están trayendo nada. Aquí tenemos a la gente esperando su ozempic, pero no hay nada este mes", declara Lola Franco, de la Farmacia San Luis, quien también explica que en los últimos meses han recibido unidades sueltas, "muy pocas, pero alguna nos han servido, no como en enero, que es cero".

En este establecimiento, la demanda ha aumentado en época navideña, "pero vamos, que ya hay muchos meses en los que hay demanda para adelgazar, por lo que tampoco hemos notado mucha subida en Navidad", especifica Franco y sentencia que "se ha puesto de moda".

Tampoco reciben existencias en la Farmacia Galindo, según detalla María Ríos. "A lo mejor hace un mes y medio o así que no venía nada, pero como teníamos stock, nos íbamos apañando con los clientes más habituales", declara. Pero, como explica, muchas personas que no encuentran el medicamento en su farmacia habitual acuden a otras en su busca.

En la Farmacia Toledo hay el doble de encargos pendientes que cajas recibidas en los últimos dos meses. "Claro que falta Ozempic, pero desde hace meses", expresa la farmacéutica Beatriz Martínez, quien detalla que hay nueve clientes a la espera de su medicamento, del que tan solo llegaron dos cajas en noviembre y tres en diciembre.

Aun con todo, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos no ven motivos para dar la voz de alarma: "existen mecanismos para paliar estas faltas, incluso tenemos acceso a fórmulas magistrales si fuese necesario", clarifica Aguirre.