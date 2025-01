Txema Almela da su apoyo a Francisco Lucas tras no conseguir los avales suficientes para ser candidato

El médico Txema Almela, que no consiguió los avales para ser candidato a las primarias del PSOE regional, ha compartido que apoyará a Francisco Lucas en su candidatura.

Así lo ha anunciado en un comunicado:

"Estimados compañeros y compañeras. Hace un mes decidí dar un paso adelante y anunciar mi precandidatura a la Secretaría General del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), junto a un grupo de compañeros y compañeras con un objetivo: reactivar, renovar y fortalecer a nuestra organización a través de la formación, participación y empoderamiento de la militancia", comienza.

"Tras no obtener el número de avales suficientes para ser proclamado candidato, en las últimas horas, el equipo que hemos formado esta precandidatura hemos meditado y debatido detenidamente cuál debería ser nuestro papel en estas primarias. Entendemos que ha llegado el momento de tomar una determinación. Consideramos que, dadas las circunstancias, no es suficiente con la abstención y que en este momento decisivo para el PSRM-PSOE es importante posicionarse", añade.

"Después de una profunda reflexión, hemos decidido apoyar la candidatura de nuestro compañero Francisco Lucas Ayala, al ser una candidatura de integración, unidad y apertura y haber obtenido el respaldo mayoritario de la militancia en esta primera fase", afirma.

"Quiero dejar muy claro que no hemos tomado esta decisión a cambio de ningún cargo. Lo hacemos porque estamos convencidos y convencidas de que es la mejor decisión, tanto para nuestro partido como para la Región de Murcia. No es el momento de pensar en ningún interés particular, sino de anteponer los intereses generales de la organización y la ciudadanía. Nuestra obligación es estar con la mayoría y ayudar, desde esa mayoría a construir un PSRM unido, en paz, fuerte y renovado. Nosotros y nosotras ahí estaremos. Un fuerte abrazo socialista a todo el mundo. Firmado, Txema Almela," culmina.

Supone así un apoyo más para un candidato que presentó el doble de avales que su rival.