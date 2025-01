Deseo. Feliz Año Nuevo. Les deseo lo mejor, como siempre.

Opiniones. No entendí muy bien lo del vestido de Cristina Pedroche para lo de las uvas. Parece ser que estaba hecho de leche suya sometida a un proceso que la convirtió en cristales. Dijo que hacía esto para ayudar a Unicef, lo que me parece muy bien, pero no sé si esa leche, llevada a un banco de leche materna a un hospital, hubiera tenido mejor fin, y luego ya, como yo y tantos otros, hacerse socio de Unicef y pagar los recibos mensuales. Claro que cada uno ve las cosas a su manera.

Helado. Un hombre mayor a otro, en la calle, el jueves, a las 8 de la tarde: «Qué frío hace, joder. Estoy más helado que un chambi». (Imagino a algún joven redactor o redactora de este periódico manejando estos apuntes para incluirlos en la edición, preguntándose qué demonios será un ‘chambi’).

Serie. Estoy viendo la serie 100 años de soledad, adaptación de la novela de García Márquez. No sé si lo saben, pero su puesta en escena ha traído consigo una buena cantidad de opiniones encontradas. Hay quien aplaude que se haya hecho y otros opinan que no es posible trasladar el mundo de esa novela a imágenes filmadas.

El autor nunca quiso ceder los derechos a pesar de que llegaron a ofrecerle mucho dinero. Pero, parece ser que, poco antes de morir, les dijo a sus hijos que, cuando el ya no estuviera, ellos hicieran lo que quisieran. Y lo han hecho. En cuanto a las opiniones de los críticos, ya les digo, unos que sí y otros que no, que nunca se debió hacer la serie. Yo soy de los que está disfrutando de estas imágenes, de los ambientes, de los actores y de la magia de García Márquez que sí siento al ver esta obra cinematográfica. El libro es divino, y la serie es francamente buena. Creo que no se puede pedir más.

Al alza. Una mujer de edad media a otras dos. Están desayunando en un bar y una de ellas está ojeando un periódico nacional. Al llegar a una página, dice: «Mira, una foto de Fernando López Miras otra vez. Este muchacho está cogiendo mucho copero».

Trump. En Estados Unidos hay algunos comentaristas de prensa escribiendo en sus medios que el genocidio de Gaza y la invasión de Ucrania podrían acabar con la llegada de Trump a la presidencia. Si así fuera, ¿habría que cambiar la terrible opinión que algunos tenemos de esta persona? No sé, tendremos que ver qué es lo que hace con algunas de sus otras promesas, como las deportaciones masivas o la vuelta a separar las familias de inmigrantes en distintos habitáculos, los niños en un sitio y los padres en otro, como ya hizo en su anterior mandato.

Malestar con el yerno. En una revista especializada en estas cosas leo las declaraciones de una señora que se llama Maite Galdeano, que no sé quién es. Habla del novio de su hija, un tal Kiko Jiménez al que tampoco conozco, pero me llama la atención los titulares y frases destacadas de la entrevista. He aquí algunas: «Kiko es un tío narcisista y malo que quiere dañar a mi hija». «Kiko me odia a muerte. Ha querido que me vaya al otro barrio». «Me daría pena que mi hija se quedara embarazada de Kiko. Él siempre ha dicho que detesta a los niños». «Desde los 18 años él ha dicho que va a vivir de las mujeres». «Ella es inocente. Ha tenido garrulos a su lado, pero este es el peor, el rata podrida». «Kiko es mala persona, no tuene alma, no tiene corazón, solo puedo llamarle Satanás». Menuda suegra, oiga.

¿Para qué?. Un amigo me dice: Pero, ¿cómo es posible que PSOE y PP no se pongan de acuerdo con el tema de los emigrantes llegados a Canarias? ¿Para qué están entonces? ¿Para qué les pagamos?

Ley discutible. En Bélgica la prostitución ha quedado regularizada por una ley. Habrá contratos laborales, seguridad social, derecho a rechazar clientes o prácticas que no sean del agrado de la prostituta, etc. No sé si esta es una buena noticia. ¿Qué hay de la explotación sexual, de la igualdad de las mujeres? Parece un avance social, pero no lo veo claro.

Turismo. Visitando Amsterdam con amigos, como casi todos los turistas, acabamos echando un vistazo por las calles del ‘Barrio Rojo’, llenas de escaparates a pie de calle donde se exhibían mujeres prostitutas buscando clientes. Es un lugar muy curioso. Tras los cristales, ellas aparecen vestidas con ropa sexi o camisones de seda, pero también con disfraces, de colegiala, de soldado, de enfermera, etc. Al lado de cada escaparate hay una puerta para los clientes. (Por si alguien lo duda, además de a estas calles, fuimos a los museos, que los hay sensacionales, como el Rijksmuseum, el Van Gogh, etc.).

Consejo. Una chica muy joven habla por teléfono andando por la calle: «Tú dile que se vaya a tomar por c…».

