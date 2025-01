Los roscones ya no son sólo de Reyes: “La gente no quiere comer sólo un día y se llevan dos o tres”

Suele decirse que año nuevo, vida nueva. Pero algunas tradiciones se mantienen durante siglos. Es el caso de los roscones de Reyes, cuyas ventas han decaído en favor de los panetones. Sin embargo, lejos de desaparecer silenciosamente de las casas españolas, el sector hostelero ha innovado estos productos con rellenos más sofisticados para mantener su presencia en el mercado. Cremas de gianduja, de pistacho, de frutos secos y pralinés de todo tipo son algunos de los inventos. Aunque las nuevas variantes no han conseguido destronar a los mas clásicos, que siguen siendo los más demandados en las pastelerías murcianas.

Lo que ha cambiado es el tiempo de su reinado, pues los encargos llegan cada vez antes. Así lo confirma Paco Hernández Solano, de la cartagenera Panadería Confitería Pani, donde se empezaron a despachar roscones cuando aún no había terminado la digestión de las uvas embutidas al son de las campanadas. “La gente no quiere comer solo un día y se llevan dos o tres. Nos llegan pedidos para recoger desde el dos de enero”, explica Hernández, quien ratifica que los más vendidos son los sabores de siempre: nata, crema, trufa y merengue. En experiencia del panadero cartaginés, las ventas de roscones no decaen y dependen, sobre todo, de la fecha que la festividad ocupe en el calendario. “El año pasado, el Día de Reyes fue sábado, por lo que las ventas fueron buenas, y este 2025 no cae en mala fecha. Esperemos que el buen tiempo acompañe”, sentencia Hernández.

En la misma línea se expresa Javier Moreno, de Panadería la Madrugada, en Beniaján. Las ventas se mantienen “más o menos como siempre”, según Moreno, pero “ahora, la gente los demanda ya la semana previa o incluso antes”. Cada vez antes y cada vez más variados, pero en este establecimiento solo se preparan “los rellenos más clásicos. La verdad es que si le pones demasiadas cosas casi que no es roscón”, defiende el repostero.

Roscones de Reyes de Panadería La Madrugada, en Beniaján / LOP

También confirman estos datos desde la Pastelería Bonache, ubicada en el corazón de Murcia, en la plaza de las Flores. Según el copropietario, Carlos Bonache, los roscones mantienen su “buena salud” en términos de ventas, así como la torta de Pascua y los cordiales. No es el caso de otros dulces navideños, que cada vez se dejan ver menos en las comidas familiares, como ocurre con mantecados, la torta escaldada, las sultanas y las delicias. Pero es el panetone el que ha destronado al roscón como el más vendido en época festiva. Bonache advierte que calidad y producción artesanal tienen un precio, y la innovación tiene el suyo propio, por lo que un buen roscón no bajará de los 25 euros, así que recomienda hacerlo en casa a quienes no puedan o quieran invertir esa cantidad porque, además, en una posible actividad para pasar tiempo con la familia o amistades cercanas, que es, en esencia, la mayor tradición de la Navidad.

Los sabores más clásicos también mantienen su reinado en las cadenas de supermercados. En El Corte Inglés, los más demandados son aquellos sin relleno y los que llevan nata o crema pastelera, pero “cada vez hay más demanda por otras novedades que se van posicionando en la mente del consumidor como una opción principal como, por ejemplo, los roscones rellenos de Rocher o de chocolate con Pedro Ximénez”, según señala Santiago Sánchez, el responsable de prensa del grupo empresarial. La campaña de roscones en esta empresa comienza a finales de octubre y sigue sumando nuevos rellenos, como el chocolate blanco con dulce de leche, el más destacado de este año. Su oferta de roscones suma 35.000 euros en regalos, premios, entradas a espectáculos, viajes a Punta Cana y estancias en hoteles.

Roscones de El Corte Inglés / El Corte Inglés

Por su parte, Carrefour ha rebajado más de quince toneladas de azúcar en la producción de sus roscones y panetones, según ha informado la empresa en un comunicado. En sus establecimientos se comercializan doce versiones diferentes de este dulce con ingredientes cien por cien naturales, cuatro de ellos sin gluten y sin lactosa. Además, oferta una propuesta algo más especial: el roscón SelectionCarrefour & Lord Dani, creado por el chef malagueño Dani García, con doble nata y frutos rojos.

Roscones de Reyes gratuitos en la Región de Murcia

Otra opción son los roscones que se repartirán de forma gratuita , desde el 3 hasta el 5 de enero, en varios municipios de la Comunidad.

La primera oportunidad será en Molina de Segura, donde se degustará el 3 de enero un roscón histórico en la localidad pues, con 155 metros de longitud, supera por 25 al del año pasado, que ostentaba el récord al más grande en esta población. El de este año ha sido elaborado por maestros confiteros de la Confitería Eloy, Confitería La Era, y Panadería El Cano, junto a La Colegiala de Murcia, según dicta la receta tradicional, y contiene unos 200 regalos cedidos por los establecimientos de Molina de Segura. La cata tendrá lugar en la entrada al Parque de la Compañía, a partir de las 16.30 horas.

Al día siguiente, la misma iniciativa llega por partida doble a Cartagena: primero en el pasillo central del Centro Comercial Cénit, a las 11:00 horas, y a partir de las 17:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, con un roscón de reyes gigante surgido gracias a una iniciativa del Consistorio y la Cadena COPE.

El 5 de enero, la Coral Discantus celebra su 30 aniversario en la ciudad de Murcia con villancicos en directo desde las 10.00 horas y 3.000 porciones gratis de roscón. El mismo día también se podrá disfrutar sin coste alguno este dulce navideño en Alcantarilla, en concreto, en la plaza Adolfo Suárez, desde las 12.00 hasta las 15.00 horas, tras la llegada de los Reyes Magos a la Base Aérea.

Por su parte, Los Alcázares apuesta por un roscón solidario a un precio de tres euros, a beneficio de Cáritas. Los dulces, encargados por el Ayuntamiento, contienen mil euros en premios y se repartirán el 4 de enero a partir de las 18.00 horas en la Plaza Manuel Floreal Menárguez.

A estas degustaciones se une el Taller Infantil de Decoración de Roscones de Reyes Magos, que ya es un clásico navideño en la ciudad capitalina. Este 3 de enero, los niños de entre 6 y 12 años podrán rellenar y decorar más de 350 roscones elaborados por los alumnos de la Escuela de Hostelería Murcia Emplea.