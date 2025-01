Miras confía en Vox para aprobar los Presupuestos de 2025: "No contienen ninguna cuestión que no puedan apoyar"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha informado de que la tramitación los Presupuestos de la Comunidad para 2025 sigue su curso. Ante la "imposibilidad" de que estas cuentas pudieran entrar en vigor este 1 de enero, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó el pasado viernes la prórroga de los Presupuestos de 2024.

En declaraciones al programa 'La mirada crítica' de Telecinco y al ser preguntado por la tramitación de estas cuentas, López Miras ha señalado que él tiene que "confiar" y "ser optimista en que podamos tener Presupuestos". Con todo, ha señalado que la situación actual es de "normalidad" y, de hecho, ha recordado que los Presupuestos de la Región en 2022 se aprobaron en torno a la tercera semana de enero.

"Así que estamos en una situación de normalidad", según López Miras, quien ha considerado que su Ejecutivo cuenta con una "gran diferencia" con el Gobierno de la nación y es que "en 2024 se aprobaron unos Presupuestos" en la Comunidad Autónoma.

"El Gobierno de la Región de Murcia aprobó unos presupuestos en 2024 en este contexto económico", ha insistido el jefe del Ejecutivo regional, quien ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ni siquiera ha presentado esos presupuestos" en esta legislatura.

En lo que respecta a los Presupuestos de la Región de Murcia para 2025 que está preparando su Ejecutivo, López Miras ha indicado que no contienen ninguna cuestión que no pueda ser apoyada por Vox.

Así, ha mostrado su confianza en que Vox "no supedite el interés de la Región de Murcia a un interés partidista o un interés particular a nivel nacional" y que los murcianos "puedan tener esos presupuestos que necesitan".

Sobre una quita de la deuda regional

Por otro lado, el presidente regional considera que para abordar con el Gobierno central una quita de la deuda de la Región, "hay que englobarla dentro de una reforma del sistema de financiación".

A su juicio, si se acuerda una supuesta quita de la deuda, los murcianos al día siguiente "seguirán recibiendo menos para la sanidad y para la educación como lo estaban haciendo hasta ahora". Por lo tanto, ha calificado este tema como "una distracción".

Tal y como trasladó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes, López Miras ha afirmado que "no se puede abordar una quita de la deuda de manera aislada y, sobre todo, condicionada por el acuerdo que tiene el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña".

En declaraciones al programa 'La mirada crítica' de Telecinco y al ser preguntado por si es receptivo a hablar con Sánchez sobre una quita de la deuda de la Región, López Miras ha asegurado que él está "deseando" hablar con el presidente del Gobierno central "sobre la reforma del sistema de financiación" autonómica.

Y es que, tal y como ha señalado, recientemente tuvo lugar la Conferencia de Presidentes en Santander (Cantabria) en la que "hubo una suerte de monólogos, pero no hubo ningún tipo de diálogo sobre la reforma del sistema de financiación".

En este sentido, ha afirmado que "la quita de la deuda es algo que se puede abordar si analizamos en cada comunidad autónoma a qué se debe esa deuda". "En unas comunidades autónomas será por la mala gestión", ha apostillado.

Sin embargo, ha afirmado que en otras comunidades autónomas como Murcia "puede ser porque desde 2009, cuando se aprobó el último sistema de financiación, estén siendo infrafinanciadas y tengan que generar deuda para pagar la sanidad y la educación al conjunto de la sociedad".

En concreto, ha afirmado que "gran parte" de la deuda de la Región de Murcia se debe a que está siendo infrafinanciada por el sistema de financiación autonómica.

"Hay algunas regiones, sobre todo la Región de Murcia, que estamos infrafinanciadas y que, desde 2009, el Gobierno central nos da mucho menos presupuesto para la sanidad y para la educación del que necesitamos para cubrir las necesidades de nuestra población", ha lamentado.

En su opinión, los murcianos "entienden que hay regiones que hoy, con la mitad de la población de la Región de Murcia, están recibiendo 1.300 millones de euros más al año para sanidad y para educación".

"Al día siguiente de esa quita de la deuda, los murcianos van a seguir recibiendo 1.300 millones de euros menos para su sanidad y para su educación", ha lamentado. La "prioridad" del Gobierno de la Región de Murcia es que a los murcianos "se les trate en igualdad", ha apostillado.

A su juicio, es "necesario" quitar a los murcianos "la deuda que es imputable de infrafinanciación", pero ha considerado que "es mucho más necesario que se reforme el sistema de financiación". "No nos pueden conformar con esa migaja porque lo han pactado con los republicanos catalanes", ha subrayado.

"No va a haber una alianza entre PP y Junts"

El presidente del PP en la Región de Murcia también ha descartado tajantemente cualquier posibilidad de alianza entre su partido y Junts per Cataluña. "No va a haber una alianza entre el Partido Popular y Junts", ha afirmado, argumentando que no ve a Carles Puigdemont apoyando a un partido que "defiende la unidad territorial de España".

López Miras ha explicado que hay "dos razones fundamentales" para descartar este pacto. "No veo a Puigdemont apoyando a un partido que cree en la unidad territorial de España y que está en contra, por ejemplo, de la financiación singular de Cataluña", ha señalado.

El líder del PP murciano ha añadido que, además, el presidente de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, "nunca" se reunirá con un "prófugo de la Justicia" fuera de España.

El dirigente murciano ha calificado de "chantajistas" a Puigdemont y al separatismo catalán, sugiriendo que cualquier coincidencia de apoyo por parte de Junts a votaciones promovidas por el PP "en absoluto va a ser como una estrategia conjunta" de sendos partidos. "Son chantaje puro", ha manifestado en referencia al independentismo catalán.

Ha insistido en que no existe "ningún tipo de confluencia política ni de intereses" entre el PP y Junts, a pesar de que puedan coincidir en algunas votaciones. "Si proponemos bajar impuestos y Junts lo prueba, pues mejor para los españoles", ha comentado López Miras.

Asimismo, ha reafirmado su cercanía a Feijóo, al que considera "la alternativa urgente y necesaria" al Gobierno de Pedro Sánchez, dejando claro que cualquier colaboración con Junts está completamente descartada.