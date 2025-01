"El diseño de un producto es la cara de la empresa"

El estudio murciano de diseño Vanesa García Estudio ha sido doblemente galardonado con un oro y una plata en los prestigiosos Premios Pentawards 2024, que anualmente reconocen la excelencia global en el diseño de envases. En sus 18 años de historia, estos premios han recibido más de 30.000 inscripciones procedentes de más de 95 países, y su jurado está compuesto por expertos de renombre de empresas. En concreto, el producto premiado trataba de una serie de coupages de aceite de oliva virgen extra premium, de producción limitada, sostenible y ecológico, procedente de olivos españoles milenarios.

¿Qué proyectos llevó hasta Londres?

Fui con la presentación de una serie de variedades diferentes de aceite de oliva virgen extra premium, y tuve la suerte de volver a España con un oro y una plata, que es bastante complicado porque son unos premios muy exigentes. Estoy muy contenta.

¿Cómo decide dedicarse a este mundo?

Pues hasta que decidí qué estudiar fue bastante complicado, sobre todo a esa edad. En la ESO me decanté por algunas optativas de ciencias porque no sabía qué iba a estudiar. Al final hice un Bachiller de Humanidades y terminé en Bellas Artes porque era la carrera que yo creía que tenía más opciones de posibles trabajos en un futuro. Acerté con la decisión porque me apasiona mucho lo que hago.

Un mundo apasionante de cómo usar y maximizar los materiales...

En esta disciplina, el tema del packaging es muy importante; primero porque debe cumplir tres reglas fundamentales: contener, proteger y comunicar. Por otra parte, está la función de la rentabilidad, del precio. Hay productos que tienen que ajustar lo máximo posible su precio para ser competitivos. En cambio, hay otros que van orientados más al lujo o a lo premium, y tienen normalmente más presupuesto para cumplir con esos requisitos de productos de lujo. En este caso, el material que utilicé para este proyecto es un barro natural que, además de ir genial para conservar las propiedades del aceite de oliva, es reutilizable y nos daba una estética que iba buscando. Fue como cerrar el círculo de todo el proceso creativo. Los diseñadores de packaging tenemos una responsabilidad muy grande con el tema del impacto ambiental, de cómo se recicla y qué impacto va a tener. Al final son factores que hay que tener muy cuenta.

Cuando se vende un producto de lujo, el embalaje debe tener un diseño también de lujo. ¿En España se están teniendo en cuenta estos factores?

Creo que hemos entendido la importancia del diseño más tarde que en otros países, aunque queden algunas empresas con una gerencia más antigua que han tenido otra forma de trabajar y que les ha funcionado bien sin tanto diseño quizás, pero las nuevas generaciones se están dando cuenta de la importancia que tiene un buen diseño. Hoy en día estamos todos pegados a redes sociales, donde son muy importantes los estímulos visuales, por lo que hay que tener cierto nivel para destacar. Ahora mismo el nivel del país en cuanto a diseño de productos es muy bueno. De hecho, en esta edición de Pentawards España ha arrasado, y allí se presentan países de todo el mundo, donde hay un altísimo nivel de creatividad. Las empresas cada vez tienen más en cuenta que el diseño vende y al final ese diseño es su imagen y la cara de la empresa para el consumidor. Es el que habla por ellas.

¿Cuáles son los primeros pasos para seguir en un proyecto? Porque el diseño es lo que nos invita a consumir un determinado producto...

Lo primero que hay que hacer es entender la marca con la que trabajas, ver el producto y qué posibilidades tiene. Con todo esto se crea un mundo en torno a ese producto. Al final también hay que ser honestos: si unas zapatillas son de ultralujo, la caja debe ser de ultralujo; y si unas zapatillas son lowcost, la caja debe ser lowcost para nunca confundir al cliente. De cada nuevo producto hacemos un análisis, una documentación y, sobre todo, hablar con el cliente. Hay que conocer la marca y entenderla, para crear y definir todas las cuestiones y conseguir comunicar los valores de la empresa, así como lo que necesite transmitir para conectar con la audiencia objetiva.