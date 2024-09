El PP rechaza la condonación de la deuda como solución a la infrafinanciación

El Partido Popular de la Región de Murcia confía en que el próximo viernes los presidentes autonómicos salgan de la reunión a la que han sido convocados en la sede nacional de la formación con una propuesta clara y unitaria para reformar un modelo de financiación de las comunidades que perjudica, muy especialmente, a la propia Región de Murcia.

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, se mostró ayer «convencido» de que los barones del PP llegarán a un acuerdo en Génova 13 para pedir al Gobierno de España un «modelo que garantice que el acceso a los servicios públicos sea igual para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que vivan».

Tras la celebración de la primera reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de la Región, que marca el inicio del curso político en el PP, Segado puntualizó que «la condonación de la deuda no es la solución» para las comunidades infrafinanciadas, sino un «sistema de financiación justo y equitativo».

Al Partido Popular se le venía reprochando que en las últimas semanas estuviera criticando el pacto alcanzado entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para otorgar a los catalanes una financiación singular cuando ni ellos parecían capaces de defender un modelo común. Este viernes esperan poder resolver esta laguna.

Acuerdo «intolerable»

Ayer, durante un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que sus dirigentes no caerán en el «enfrentamiento al que se nos pretende llevar a través de una bilateralidad tramposa» y asegura que en sus autonomías «primarán la solidaridad y la igualdad» entre españoles y que, a pesar de defender la singularidad de sus territorios y la necesidad de dar paso a un nuevo sistema de financiación, «no caerán en la trampa».

El dirigente popular murciano Joaquín Segado insistió ayer en que el PP regional ve «intolerable» el acuerdo bilateral en Cataluña porque convierte a los ciudadanos de la Región en «españoles de segunda» y adelantó que van a dar la «batalla política, jurídica y legal».

Además, adelantó que las filas de la formación están llamadas «a ser el muro de contención frente a las injusticias del PSOE de Pedro Sánchez con la Región de Murcia».

En esa línea, manifestó que «nos oponemos, con decisión y firmeza, ante cualquier ataque que menoscabe los intereses legítimos de nuestros ciudadanos. Tenemos por delante una etapa intensa en la que vamos a trabajar, como hasta ahora, en la defensa de sus intereses».

Segado añadió que «trabajaremos para que la Región siga siendo un territorio atractivo para la implantación de empresas que generen riqueza y empleo», y una herramienta fundamental para ello será la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, que «facilitará los trámites para la implantación de empresas, fomentando su instalación y promoviendo la liberalización».

Críticas a Vélez

Segado aprovechó su comparecencia ante los medios para lamentar la posición adoptada por José Vélez, que, «una vez más, en lugar de ponerse del lado de los intereses de la Región, sigue a pies juntillas las consignas de Pedro Sánchez. Resulta incomprensible que el secretario general del PSRM defienda el cupo separatista, que supone un ataque sin precedentes a los principios de igualdad y solidaridad entre territorios y que perjudica, especialmente, a una región ya por sí infrafinanciada, como es la nuestra», remarcó.

Joaquín Segado, vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM. / L.O.

El líder socialista ofreció una entrevista el pasado domingo en este periódico en la que avanzaba su intención de ofrecer un gran pacto a todos los partidos, incluido el PP, para poner encima de la mesa al Gobierno de España «un proceso de financiación singularizada para la Región de Murcia».

Segado criticó que Vélez lleve «más de un mes desaparecido». «No es presentable que el líder del principal partido de la oposición en la Región, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, por ejemplo, con una crisis migratoria sin precedentes, no haya dado la cara ni haya expresado posición alguna», concluyó.

El PP descarta un adelanto electoral

El Partido Popular descarta «absolutamente» el adelanto electoral en la Región de Murcia, ahora que comienza el curso político en minoría en la Asamblea Regional y que tendrá que negociar los presupuestos con Vox en la oposición.

Lo dijo ayer Joaquín Segado, un día después de que los de Abascal les advirtieran de que no les apoyarán para sacar adelante las cuentas regionales de 2025 si no endurecen su política migratoria; es decir, si no cierran el centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz y si no impulsan una política de «reagrupación familiar» con la población migrante para ayudarles a que vuelvan a sus países de origen.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PPRM, Segado señaló que desde el Gobierno regional ya están trabajando en la elaboración de «los mejores presupuestos posibles» e indicó que desde su formación estarán abiertos a escuchar «propuestas realizables, razonables y sensatas», algo «incompatible con el bloqueo».

«La única forma de no tener presupuestos en la Región de Murcia es que Vox sume sus votos al Partido Socialista y a Podemos», insistió el también portavoz popular en la Asamblea Regional, que no cree que los votantes de Vox quisieran esto cuando «depositaron su voto en la urna».

El vicesecretario indicó que la política del Partido Popular «se seguirá basando en la búsqueda constante de acuerdos con el resto de fuerzas políticas para avanzar en materias fundamentales para la Región», como agua, infraestructuras, financiación o Mar Menor. «Los ciudadanos no entenderían que en estos asuntos fundamentales los demás partidos políticos se dedicaran a la política del bloqueo y a poner palos en la rueda», concluyó el dirigente cartagenero.