El PP descarta "absolutamente" un adelanto electoral si Vox bloquea los presupuestos

El Partido Popular descarta "absolutamente" el adelanto electoral en la Región de Murcia, ahora que comienza el curso político en minoría en la Asamblea Regional y que tendrá que negociar los presupuestos con su Vox en la oposición.

Precisamente ayer, los de Abascal advirtieron al PP que no les apoyarán para sacar adelante las cuentas regionales de 2025 si no endurecen su política migratoria; es decir, si no cierran el centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz y si no impulsan una política de "reagrupación familiar" con la población migrante para ayudarles a que vuelvan a sus países de origen.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PPRM, el vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral del partido, Joaquín Segado, señaló que desde el Gobierno regional ya están trabajando en la elaboración de "los mejores presupuestos posibles" e indicó que desde su formación estarán abiertos a escuchar "propuestas realizables, razonables y sensatas", algo "incompatible con el bloqueo".

"La única forma de no tener presupuestos en la Región de Murcia es que Vox sume sus votos al Partido Socialista y a Podemos", insistió el también portavoz popular en la Asamblea, que no cree que los votantes de Vox quisieran esto cuando "depositaron su voto en la urna".

En materia de inmigración, subrayó que desde el PP se va a defender la toma de decisiones que respeten los Derechos Humanos, pero también el "acuerdo entre comunidades autónomas". En este sentido, el PPRM reclama al Ejecutivo socialista que dote a las autonomías de los "recursos necesarios para garantizar la correcta atención de las personas que han llegado y de las que están llegando".

Financiación autonómica

Reunión del Comité de Dirección del PPRM, este martes. / L.O.

Alberto Núñez Feijóo reúne a todos los presidentes regionales del PP este viernes en busca de ese posicionamiento unitario ante la reforma del sistema de financiación autonómica y frente al pacto entre el Ejecutivo central y ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular. El Partido Popular murciano considera "intolerable" este acuerdo bilateral porque convierte a los ciudadanos de la Región en "españoles de segunda" y adelanta que va a dar la "batalla política, jurídica y legal".

Segado afirmó estar "convencido" de que los barones del PP llegarán a un acuerdo en Génova 13 para pedir al Gobierno de España un "modelo que garantice que el acceso a los servicios públicos sea igual para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que vivan". Además, puntualizó que "la condonación de la deuda no es la solución" para las comunidades infrafinanciadas, sino un "sistema de financiación justo y equitativo".