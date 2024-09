El cabañuelo de Mula ya tiene su predicción: la Región de Murcia vivirá un año seco pero con nieve y granizo

Un escenario de contrastes para la Región de Murcia es la valoración que Pepe Buitrago ‘el cabañuelo de Mula’ deriva a través del ciclo de cabañuelas 2024/2025. Una valoración para los próximos meses resultado del análisis y observación de la que extrae que el comportamiento del clima no presentará variaciones importantes con el ejercicio anterior.

Así, según las cabañuelas de Buitrago, se espera que el invierno sea legal, frío y húmedo mientras que la primavera y el verano estarán marcados por un calor prematuro y una tendencia a lluvias tormentosas puntuales y muy localizadas, con granizadas y aparato eléctrico. A pesar de los desafíos, “existe la esperanza de que las estaciones puedan desarrollarse dentro de su normalidad, siempre y cuando las influencias externas derivadas de la intervención humana no alteren su curso natural”.

Pepe Buitrago tiene una experiencia acumulada de más de 65 años y es la cuarta generación de su familia dedicada al estudio y observación del clima y los factores que rodean el entorno natural, primero para alertas en el campo y posteriormente de la curiosidad de quienes creen y no creen en estas observaciones que no sólo ofrecen información durante los días de agosto, donde se establece el periodo de cabañuelas, sino a lo largo de todo el año a través de los cultivos, radiofrecuencias, contaminación, grandes incendios y otros factores que puedan alterar el equilibrio de natural, de ahí que mensualmente ‘el cabañuelo de Mula’ actualiza las observaciones iniciales adecuándolas a los cambios que se presentan ya que afirma, “las cabañuelas no hierran, son los cabañuelistas que no contamos con todo lo expuesto para ofrecer la información más precisa y útil para nuestra gente, especialmente la agrícola y ganadera”.

Así, Buitrago resalta que el ciclo de cabañuelas 2024/2025 se presenta como un periodo especialmente complejo de prever, influido por varios factores climáticos globales, como el fenómeno de La Niña, los ciclos solares, influencias planetarias y la intervención humana en el medio ambiente.

A pesar de ello, espera que el otoño permita una recuperación de los acuíferos, aunque no están previstos periodos importantes de lluvias, y que las nieves que se esperan este invierno den la garantía para los embalses frente a una primavera y verano que se esperan muy secos y calurosos.

Otoño 2024

El mes de septiembre se caracterizará, según las cabañuelas para la Región de Murcia, por un comienzo caluroso, con temperaturas muy variadas entre la noche y el centro del día. Las lluvias serán pertinentes fuertes o moderadas durante la primera quincena. Se prevé un incremento significativo de la precipitación a partir del día 21, especialmente entre los días 21 y 27.

Este aumento puede estar relacionado con el final del efecto del anticiclón africano y la entrada de una borrasca atlántica que afectará principalmente a las zonas del noroeste (Altiplano), sureste (Levante) y centro de la Región de Murcia (Río Mula). Este periodo lluvioso podría aliviar la sequía persistente favoreciendo la recuperación de los acuíferos y la mejora de las reservas hídricas superficiales.

Carreteras anegadas este mes de agosto en el Noroeste tras las fuertes lluvias. / E. Soler

Octubre comenzará con temperaturas templadas que descenderán gradualmente. Las lluvias serán más frecuentes en la segunda quincena con la posibilidad de episodios de DANA que afectarán principalmente a las zonas costeras y al interior montañoso. Este mes será clave para la recuperación hídrica de la Región especialmente en zonas agrícolas necesitadas de recarga de agua. Además, se debe prestar atención especial a las tormentas de finales de octubre, sobre el día 24, que podrían traer fuertes precipitaciones concentradas en cortos periodos aumentando el riesgo de inundaciones.

El mes de noviembre empezará con un clima no muy frío, casi con calor a mediodía, pero a partir de la segunda semana habrá un anticipo de invierno riguroso. Las lluvias serán constantes, especialmente a finales de la primera quincena según los indicios de las fases lunares. No se descarta la aparición de las primeras nevadas en las zonas más elevadas de la Región antes de fin de mes, un fenómeno que será determinante para el llenado de embalses y la recarga de acuíferos subterráneos. Este mes será crucial, ya que marcará la tendencia de acumulación de reservas hídricas para el invierno.

Invierno 2024/2025

El mes de diciembre comenzará seco y frío. Las temperaturas se mantendrán bajas, pero sin alcanzar extremos significativos. Las precipitaciones serán moderadas, principalmente en forma de lluvias en las zonas bajas y nieve en las áreas montañosas durante la segunda quincena. Es probable que este mes marque el inicio de un invierno más prolongado y duro de lo habitual. Observaciones recientes de migración tardía de aves como la golondrina y otras aves podrían sugerir un invierno más severo de lo que se anticipa.

Nieve en la ruta Pico del Obispo y Revolcadores de Moratalla / L. O.

Enero será el mes más frío del invierno, según las cabañuelas, con temperaturas que podrían alcanzar su punto más bajo alrededor del 24 de enero. Las heladas serán comunes, lo que afectará a la agricultura y al transporte. Las precipitaciones serán menores, pero persistirán las nevadas en las sierras lo que podría causar problemas en las comunicaciones y la actividad económica en las zonas afectadas. También se observa un riesgo de heladas prolongadas que podría afectar significativamente a los cultivos de invierno como los cereales.

Febrero se espera como un mes con cambios muy diversos. Continuará el frío, aunque con un ligero aumento en las temperaturas hacia finales de mes y a medio día con mañanas muy frías. Las precipitaciones se intensificarán, especialmente en forma de nieve en las zonas altas. Este mes será clave para la acumulación en las zonas de montaña lo que beneficiará a los ríos y embalses en la primavera. Además, las señales observadas en las madrigueras de ciertos mamíferos, como los conejos y zorros, indican preparación para un final de invierno más suave, pero con presencia continua de humedad presentándose buenas indicaciones a través del ciclo y el bisiesto.

Primavera 2025 según las cabañuelas

Marzo traerá un clima inestable con temperaturas aún frías al inicio, pero con una tendencia a subir gradualmente. Las lluvias serán intermitentes, pero en su mayoría moderadas. Este mes podría ser importante para la agricultura, especialmente si las precipitaciones acompañan al crecimiento de los cultivos.

El cabañuelo de Mula, con sus herramientas para predecir el año hidrológico / Micaela Fernández

La floración de los frutales será un indicador de cómo avanzará la temporada de primavera con un posible adelanto en la floración de los almendros, cerezos y otros frutales de hueso.

Abril marcará el verdadero inicio de la primavera con un aumento más notable de las temperaturas. Las lluvias serán más frecuentes, aunque no excesivas, ayudando al desarrollo de la vegetación y los cultivos. Se espera un clima variado con días soleados intercalados con tormentas ocasionales. Observaciones del comportamiento de insectos polinizadores como las abejas sugieren un periodo favorable para la floración y la polinización.

Mayo se perfila como un mes cálido con temperaturas superiores a la media y menos lluvias de lo habitual. Este adelanto del calor podría influir negativamente en los cultivos reduciendo la humedad del suelo y aumentando la necesidad de riego. Las tormentas aisladas podrían aparecer durante la segunda quincena de forma dañina, mucho ruido y poca agua. Deberán tomarse precauciones al máximo en la gestión del agua para riego anticipando un verano poco lluvioso.

Verano 2025

El calor se instalará progresivamente en el mes de junio con temperaturas en aumento desde la primera quincena. Las lluvias serán escasas predominando un ambiente seco con bajada de temperaturas sobre los días 21 al 25. Este mes marcará el inicio de un verano que podría ser especialmente caluroso y seco, con pocas oportunidades para aliviar la sequía. Los análisis de la fauna local, como el comportamiento de los anfibios indican un descenso en la actividad debido a la falta de humedad.

Un termómetro supera los cuarenta grados en Murcia. / Juan Carlos Caval

Julio será un mes caluroso con temperaturas que podrían alcanzar picos importantes, aunque no se espera superar los récords de años anteriores con no más de dos olas de calor a pesar de que serían bochornosas. Las lluvias serán prácticamente inexistentes consolidando un periodo más bien seco que podría afectar, aunque menos que años anteriores, a la agricultura en toda la Región especialmente en ciertos sectores dependientes de los sistemas de riego intensivo.