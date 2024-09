Más de mil personas han llegado en patera a la Región en 2024

Un total de 1.07 1 personas migrantes han llegado a la Región de Murcia por vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de agosto; es decir a través de pateras desde el norte de África, según datos aportados a esta Redacción del Ministerio del Interior.

De ellas, algo menos de la mitad, 490 personas, lo han hecho solo durante lo que llevamos de verano en 44 pateras (33 embarcaciones en julio y 11 en agosto).

Las cifras, similares a las del año pasado, están a larga distancia de las que tienen que soportar en las Islas Canarias, en donde 55.000 personas han llegado en el último año y acumulan ya a 5.200 menores bajo tutela. No se contabilizan los que no consiguen tocar tierra, pero el Ejecutivo canario asegura que muere una persona cada 45 minutos.

El reparto de migrantes llegados a las islas entre el resto de las comunidades autónomas sigue sin resolverse, ya que el PP rechaza la reformar la Ley de Extranjería y el Gobierno de España se opone a hacerlo por decreto. Los populares defienden, principalmente, que se fije un mecanismo para poder hacer contrataciones en base a la emergencia migratoria, afinar mejor la financiación y que se convoque una Conferencia de Presidentes.

Mientras continúan las discusiones en los despachos de Madrid, en la Región de Murcia se vive un período más tranquilo después de la visita de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, el pasado mes de junio, cuando se reunió con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que venía exigiendo el cierre del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) instalado en el antiguo Hospital Naval de la ciudad portuaria. En la actualidad, allí residen 731 personas llegadas desde Canarias y aún hay 41 plazas libres.

A pesar de que no parece que exista colapso por el traslado de migrantes desde o tras comunidades, desde Vox continuaron este verano exigiendo el cierre de las instalaciones del Naval. «Decimos no al reparto de menores no acompañados y rechazamos una situación que es insostenible», afirmó la diputada regional de Vox María José Ruiz Díaz. A pesar de la crisis humanitaria en Canarias, los de Abascal insisten en que no colaborarán «con la inmigración ilegal como sí hace el PP» ni «con mafias que trafican con seres humanos».

Críticas a Moncloa

Esta misma semana, y ante la gira del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, por África, el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, criticó que Moncloa «no tiene estrategia migratoria» y va dando «bandazos» en esta materia porque «no sabe lo que hacer».

«Primero lo veíamos en Canarias, ahora lo estamos viendo en Ceuta, y el Gobierno de España no sabe lo que hacer», según López Miras, quien lamentó que «un día vemos a Sánchez en un país hablando de esa migración circular y otro día lo vemos hablando de deportaciones masivas».

El presidente del Ejecutivo murciano consideró que «no se puede ser frívolo con esto» porque detrás de la inmigración «hay dramas humanos», ya que esas personas «vienen huyendo de auténticas pesadillas». A su parecer, esto requiere «una respuesta conjunta de la Unión Europea, una respuesta de Estado y también con la colaboración y con el diálogo con las comunidades autónomas».