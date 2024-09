José Vélez: "Debemos proponer al Gobierno de España una financiación singularizada para la Región"

Si el líder de los socialistas murcianos, José Vélez, tuvo que hacer frente durante el inicio de la legislatura a los ataques de la derecha por la ley de amnistía, en el comienzo de este nuevo curso político le va a tocar defender la financiación singular de Cataluña. No será fácil, pero cree contar con un as en la manga: pedir una singularidad a la murciana.

¿Cómo han ido las vacaciones?

Han sido unas vacaciones extrañas porque hemos trabajado mucho, preparando propuestas para un año que va a ser difícil para el Gobierno de la Región, ya que se ha quedado en minoría. A otros les hemos visto en conciertos, haciendo el ridículo. Cuando uno es presidente de una Comunidad, tiene derecho a divertirse, pero creo que tiene que hacerlo con más elegancia.

El PP ha registrado una moción sobre la financiación singular en Cataluña para que se posicione.

No pierdo el tiempo contestando a las idioteces que se le ocurren al PP regional. Digo idioteces porque ni ellos ni nadie aún sabe lo que va a pasar. Hacen suposiciones sobre este tema, diciendo que la Región va a perder más de cien millones por el acuerdo con ERC. ¿Cómo lo saben, si no sabemos con exactitud lo que se ha acordado? Lo que sí conocemos es que López Miras ha regalado 400 millones al año al 2% más rico de la Región de Murcia.

¿Pero qué le parece al PSRM una financiación singular para una comunidad en concreto?

El compromiso del Gobierno de España es que no haya ni un solo perjuicio económico para el resto de territorios y yo confío plenamente en eso. Pero voy a decirle más, nosotros vamos a ofrecer un gran pacto a todos los partidos, incluido el PP, para poner encima de la mesa al Gobierno de España un proceso de financiación singularizada para la Región de Murcia.

Ustedes defendían el sistema por población ajustada.

Lo hemos defendido por activa y por pasiva, pero este sistema lo rechaza el PP de Núñez Feijóo, que pide una cosa distinta según la comunidad. Los populares murcianos no se atreven a exigirle una reforma por población ajustada y por eso estamos dispuestos a que se abra un proceso en el cual la financiación para la Región contemple las singularidades de nuestra tierra. Vayamos juntos en esto.

"Me repugnan los políticos de misa diaria que no escuchan al papa cuando habla de inmigración"

¿No se rompe la igualdad entre españoles en el momento que hay comunidades consideradas de manera singular o diferente?

No es así. Que un modelo contemple las singularidades no tiene nada que ver con que unos vayan a tener derechos que otros no van a tener. Todas las comunidades no tienen las mismas competencias. La Región, por ejemplo, carece de las atribuciones de Justicia. Lo que está claro es que, desde 2011, el actual sistema está caducado y nadie oyó entonces al PP decir nada hasta que llegó Sánchez. Eso es porque Miras no tiene un problema con la financiación; su problema es de confrontación con el Gobierno de España.

¿No cree que Pedro Sánchez debería convocar la Conferencia de Presidentes para tratar temas como este?

Estoy convencido de que lo hará cuando llegue el momento. No hemos tenido otro presidente de España que se haya reunido con los presidentes territoriales como Pedro Sánchez. Mientras tanto, lo que tiene que hacer López Miras es convocar a todos los alcaldes, algunos de los cuales se lo llevan pidiendo mucho tiempo.

Esta semana conocimos por él que ya está listo el recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. ¿Le ve recorrido?

Tenemos un presidente que está haciendo una gran tontería con los recursos continuos al Tribunal Constitucional y que está ridiculizando a la Región perdiéndolos todos. No gana ni uno. Solo busca titulares y portadas para seguir engañando a la ciudadanía. La confrontación continua con un Gobierno de España que ha enviado 5.300 millones de euros más que durante los gobiernos de Rajoy no trae nada positivo para la Región.

Miguel Tellado habló el otro día de «deportaciones masivas». ¿Le sorprendió?

Lamentablemente, el PP está comprando el discurso de la ultraderecha. Hablan del inmigrante como un problema, rompen en Lorca el acuerdo con Cepaim... Me repugna que haya políticos de misa diaria que no escuchen al papa Francisco cuando dice que despreciar a los inmigrantes es un gran pecado.

"Llegaré hasta Estrasburgo si me abren juicio oral porque tengo las manos limpias"

Pues parece que Sánchez ha endurecido un poco su discurso en los últimos días.

El PSOE siempre ha estado en el mismo discurso: migración regular y ordenada. Esta es, además, positiva para España. El Gobierno central está trabajando, y lo hemos visto en la gira del presidente, en que se actúe en origen para que las mafias no se aprovechen de esas personas. Feijóo es el que va dando bandazos. A él solo le gusta la gente que viene en yate. No hay que olvidar que votó en contra de la modificación de la Ley de Extranjería para proteger a los menores que vienen solos.

Estamos a la espera de que un juez decida si abre o no juicio oral por el caso de la Feria Taurina de Calasparra, que le afecta a usted. ¿Le preocupa?

Llevo muchos años imputado por las denuncias del PP y de la oposición de mi pueblo. De momento, estoy tranquilo y haciendo la vida normal. Nadie me va a mover un pie del suelo porque tengo las manos limpias. Estoy convencido de que este caso se archivará. Si no lo fuese, cosa que no contemplo para nada, lucharé e iré hasta Estrasburgo, como se dice.

Si le abren juicio oral, el PP pedirá su cabeza. ¿Se la dará?

El PP pide lo contrario de lo que hace con los suyos. Tiene a unos cuantos con juicio oral abierto y nadie dimite. Presentaremos los recursos pertinentes si llegara el caso porque nunca me he aprovechado de nada que no fuese mío. Pero le digo que esto se archivará, aunque luego vendrán más denuncias. Nos odian por no haber podido ganarnos en las urnas y por eso judicializan la política y politizan la justicia.