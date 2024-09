José Antonio Carrillo, el ciezano de 'Carros de fuego'

José Antonio Carrillo Morales (Cieza, 27 de noviembre de 1956) vio en 1981 por primera la película Carros de fuego, ambientada en los Juegos Olímpicos de París 1924, donde Sam Mussabini, el entrenador de un atleta llamado Abrahams, rompía un sombrero de paja para celebrar que su pupilo había conseguido una medalla.

Y ese ritual, después de estar con alguno de sus atletas hasta en siete Juegos desde Atlanta 96, ni uno más ni uno menos, lo pudo emular él en París 2024 gracias a un extremeño, Álvaro Martín, que logró un bronce en la prueba individual de 20 kilómetros y el oro en los relevos mixtos con María Pérez.

Carrillo, hijo de un albañil que le inculcó que la humildad debe presidirlo todo, está convencido de que nació siendo entrenador. Antes, por supuesto, él también fue atleta. Llegó a correr en 1983 el Maratón de Madrid, donde se iba con su tío los veranos a pasar las vacaciones, en 2 horas y 42 minutos, una marca que le valía para ir al de Nueva York, pero no eran tiempos de abundancia y tuvo que desistir porque económicamente era inviable.

Pero ya por entonces se acercaban muchos chicos a Carrillo, quien se licenció en Medicina, una carrera que nunca llegó a ejercer, para que les entrenara. «Entre que entrenaba gente y me tenía que entrenar a mí, al final no tenía tiempo para nada», recuerda. Y es que poco antes de esa marca en maratón, en 1981, junto a varios amigos había creado el club Athleo Cieza. Y ahí, en ese momento, nació el auténtico Carrillo entrenador, que se ‘comió’ al Carrillo atleta en un santiamén.

Pero la gran obra de este ciezano, cofrade de la Hermandad del Beso de Judas desde que era un adolescente, comenzó a forjarse cuando por casualidad se especializó en la modalidad de la marcha. En España solo había entrenadores en Cataluña. En el resto del país se veía con admiración a los Jordi Llopart o Daniel Plaza ganar medallas en grandes campeonatos.

Y Carrillo, hombre metódico, trabajador incansable, necesitaba un atleta de marcha para completar el equipo de su club para una competición. El elegido fue Fernando Vázquez, quien hacía 3.000 metros obstáculos. «Mi sorpresa fue que se le dio bien cuando compitió. Yo tenía muy poca idea de marcha y mi amigo José Belmonte se me ofreció a enseñarme. Y al final Fernando Vázquez fue el primer olímpico nacido y criado en Cieza», recuerda.

Carrillo tiene dos hijas, Sonia y Eva, y a una mujer, Paquita, a la que adora y ha ‘robado’ mucho tiempo porque ha estado con las decenas de esos otros ‘hijos’ que tiene. Porque si algo es Carrillo para sus atletas es un padre, el que les tira de las orejas e, incluso, les da una colleja cariñosa cuando lo necesitan, y también el abrazo cuando las cosas no salen bien.

Porque al margen de entrenador, elegido en varias ocasiones el mejor de España, es un psicólogo que ha vivido resultados de todos los colores. Hasta llegar a las medallas de Álvaro Martín ha estado en siete Juegos Olímpicos. Había visto a sus pupilos subir al podio en campeonatos mundiales y europeos, pero nunca en la gran cita, la más esperada, la que encumbra y también hunde.

Estuvo a punto en tres ocasiones de romper ya su sombrero en el pasado con Juanma Molina y Miguel Ángel López, que lograron sendos quintos puestos. Y en Tokio 2020 con Martín, quien fue cuarto, el peor puesto, sin lugar a dudas, para un deportista en unos Juegos, el más ingrato.

A sus 68 años, Carrillo piensa que ha llegado el momento de su jubilación, pero sus atletas no le van a dejar. Él lo tiene claro: «Yo me quiero jubilar», dice, pero lo que hará será no estar tanto tiempo lejos de Cieza en concentraciones maratonianas. «El mayor sacrificio es estar mucho tiempo fuera de casa. Este año, aparte de concentraciones para preparar la Copa del Mundo, salí de casa el 12 de mayo con la maleta para Sierra Nevada y después me fui a Font Romeu. A mi mujer no la pude ver, solo abrazarla, hasta el día de la prueba de los 20 kilómetros. Todo esto te hace recapacitar».

Pero ahora hay nuevos retos. Uno de ellos es que «el Centro de Alto Rendimiento de marcha de Cieza sea revitalizado. Por fin va a ser un centro asociado al CAR de Los Narejos.

A día de hoy aún está en el limbo, que no se sabe oficialmente de su existencia», dice. Pero hay más: «Tengo mucha gente detrás. ¿Cómo le puedo decir ahora a los chicos y chicas del club que los dejo? Tendré que cambiar un poco el chip, que mi mujer se venga a las concentraciones y no estar tanto tiempo fuera, porque hay otros entrenadores que ven a sus atletas durante el fin de semana y yo estoy las 24 horas los siete días. Tengo que darle una vuelta a la situación, recapacitar y hablar con ellos. Pero es que además me están llamando atletas extranjeros que quieren que los entrene porque quieren cumplir sus sueños y no soy persona de decir no. Si puedo ayudar a que esa persona cumpla su sueño, tengo que hacerlo, pero ahí viene la controversia, porque me quiero jubilar pero quiero seguir ayudando», comenta el primer entrenador de la Región de Murcia de cualquier modalidad deportiva que es reconocido con un premio Importante de La Opinión.

"Dios me puso a Álvaro para hacer realidad mi sueño"

San Mateo dice en la Biblia que «los últimos serán los primeros». Y eso le ha pasado a José Antonio Carrillo, hombre de profunda fe, con Álvaro Martín, el último atleta en llegar a su grupo y que un día hizo las maletas para instalarse en Cieza con el fin de cumplir su sueño, ser medallista olímpico, y también el de su entrenador. «He tenido atletas en siete Juegos y cada uno tiene sus virtudes y todos para mí son como hijos, pero a Álvaro Dios me lo puso en mi camino porque vio que estaba luchando mucho y quería que hiciera realidad mi sueño», dice el ciezano del extremeño, quien tuvo un tremendo detalle en los Juegos Olímpicos.

El 31 de julio, un día antes de la prueba de los 20 kilómetros, en su habitación en la Villa Olímpica, Martín cogió una postal que envió a la Avenida Ramón y Caja de Cieza, el domicilio de Carrillo, y escribió lo siguiente: «Hola, José. Hoy es 31 de julio, víspera del gran día que será mañana. No sé lo que pasará, pero que no te quepa duda de que lo daré todo: por todos tus atletas que llevaste a los JJOO y soñaron con ganar una medalla. Me siento orgulloso de llamarte ‘papá’. Al final me has dirigido como si fuera un propio hijo. Que no te quepa la menor duda de que daré todo lo que está en mí. Confía en mí».

La respuesta de Carrillo a través de su cuenta en la red social Facebook fue igual de emocionante: «No puedo ni escribir mis sentimientos al leer esta postal que acabo de recibir porque las lágrimas emborronan las letras. Algunas personas nos conformamos con poco y este gesto de ‘mi hijo’ Álvaro es otro de los regalos más preciados que guardaré en un lugar preeminente en mi hogar».