Colapso en Correos con más de 325.000 notificaciones sin repartir

Son más de 325.000 las cartas y notificaciones que están ‘guardadas’ en el cajón y sin repartir por parte de Correos en la Región de Murcia desde el pasado mes de julio. La falta de trabajadores en la plantilla de la compañía nacional unida a que durante estos meses ha primado más el reparto de distintos pedidos y paquetes a los usuarios está llevando a una situación límite tanto a los propios empleados como a los usuarios, que ven cómo sus comunicaciones oficiales de distintas administraciones, como recibos o notificaciones de tráfico, entre otras, no están llegando a sus viviendas.

Se trata de una situación que se viene arrastrando desde hace seis meses, pero con los meses de verano se ha agravado aún más. Así lo denuncia a La Opinión Isaac Méndez, miembro del comité de empresa de Correos por parte del sindicato CSIF.

Méndez explica que Correos contaba hasta entonces con una plantilla que en el turno de mañana se dedicaba al reparto de correo ordinario y notificaciones, y en el turno de la tarde se realizaba un segundo intento de entrega de notificaciones.

No se ha reforzado la plantilla ni se han cubierto las vacantes o las bajas por enfermedad

Sin embargo, hace menos de seis meses, Correos implementó el sistema de reparto Red 24 Horas, que prioriza la entrega de paquetería urgente en menos de 24 horas a cualquier destino del país. "Para cumplir con esto, se ha utilizado al personal del turno de tarde, que antes se encargaba de las notificaciones, desviándolo a la entrega de paquetería. Esto ha provocado un colapso en la entrega de notificaciones", lamenta Méndez.

"La situación en Correos en la Región de Murcia no es diferente a la del resto de España, pero aquí llevamos casi ocho meses con una plantilla que no supera el 70% de los trabajadores necesarios. Ahora mismo, estamos por debajo del 60% en todas las carterías de la Comunidad, donde en algunas zonas solo hay tres o cuatro carteros. No se ha reforzado la plantilla ni se han cubierto las vacantes o las bajas por enfermedad. Además, las condiciones laborales, como los desplazamientos y alojamientos, no se están cubriendo adecuadamente", lamenta.

En la Región de Murcia, hay actualmente unos 1.100 trabajadores fijos en Correos, aunque en distintos momentos del año de más actividad se puede llegar a 1.300. Sin embargo, las perspectivas de mejora son limitadas. "Aunque se han hecho refuerzos en los turnos de mañana y tarde, lo que realmente se necesita es una contratación adecuada para poder atender tanto el reparto de cartas ordinarias como otros productos postales", sostiene el sindicalista.