La sequía merma la cosecha de uva de secano en la DOP Jumilla

Ya van tres años seguidos en los que las condiciones climatológicas extremas han marcado la producción de los cultivos en la Región. La sequía ya ha tenido consecuencias fatídicas en los cítricos, la oliva y los frutos secos, llevando a algunos agricultores a abandonar sus plantaciones. Y las uvas no son una excepción.

En los viñedos de la DOP Jumilla esta situación hace prever lo peor. En el secano, los viticultores miran con miedo y esperanza al cielo. La falta de lluvia está haciendo que las cepas no broten o que, directamente, se sequen, mientras que las tormentas o el granizo podrían tener consecuencias todavía más graves.

«Habrá parcelas de secano que no den nada y otras que su producción sea un 40% y un 50% menor que anteriormente», ha explicado este martes a La Opinión Javier Martínez Gil, presidente de la asociación agrícola Asaja Jumilla.

La ausencia de lluvias, y la falta de su previsión, llevó a la Comunidad a ofrecer ayudas para lo que se conoce como cosecha en verde, que consiste en recolectar una determinada cantidad de uva antes de que alcance su maduración para así salvar la vid.

«En muchas viñas, que sí habían movido y que tenían uva, los agricultores vendimiaron en verde, o sea, se acogieron a esta medida, porque se preveía que no iba a haber agua. No para salvarse ellos, sino para salvar la viña porque, este año, la que tenga bastante uva morirá. No la va a poder llevar adelante», ha precisado el responsable agrario.

Debido a esta situación «crítica» que sufre la comarca, los productores del sector del vino han precisado, además, de otras subvenciones esta temporada: «El pleno del Consejo Regulador, reunido en julio para validar las normas de campaña, aprobó por unanimidad eliminar las tasas para los agricultores con plantaciones en régimen extensivo, mayoritariamente de secano, y reducir a la mitad las tasas de aquellas viñas plantadas en intensivo, que son mayoritariamente de regadío», ha compartido el Consejo Regulador D.O.P. Jumilla en una nota de prensa.

De momento, la vendimia en el término municipal de Jumilla se ha iniciado con la recolección de las variedades blancas más tempranas de las viñas plantadas más al sur, entre ellas la Sauvignon Blanc y otras variedades como la Moscatel de Grano Menudo y la Malvasía.

Aquellas de color tinto también se han empezado a recoger, siendo las principales la Syrah, la Merlot y la Tempranillo. De la misma forma, aunque tímidamente, se ha iniciado la vendimia de la Monastrell, que representa cerca del 70% de la producción total.

A diferencia del año pasado, cuando el descenso de la cosecha se situó en torno a un 30% o 40%, no se considera que la vendimia vaya adelantada. Lo que sí ocurrió en 2023, cuando se convirtió en una de las más largas de Europa.

Menos tamaño, más calidad

Desde el Consejo Regulador, han asegurado que, a pesar de la sequía y la merma en la producción, la calidad de la uva se mantendrá en niveles óptimos.

«El grano de la uva se presenta de menor tamaño en un racimo más pequeño, pero de muy buena calidad. La ausencia de plagas y enfermedades es, como viene siendo habitual, la tónica de la recolección en la D.O.P. Jumilla», han subrayado.

A pesar de estas notas positivas, hay más obstáculos que los productores tienen que enfrentar, como es la invasión de conejos: «Hay zonas en las que se concentra un gran número de estos animales y como no ha llovido nada, y en el monte no hay comida para ellos, bajan a comer y se comen el pámpano tierno, igual que las cabras montesas», ha subrayado Martínez Gil.

El presidente de Asaja ha explicado también que la situación del secano en Jumilla es «un desastre» y que, a todas las dificultades anteriores, se suma la falta de relevo generacional «porque mucha gente joven animada a meterse a un negocio que ahora mismo no es rentable», ha precisado.

De momento, todavía es muy pronto para hacer las estimaciones finales de la cosecha del año 2024, cuando se ha recogido, aproximadamente un 5% del total de la uva. Jumilla cerrará la vendimia entre finales de octubre y principios de noviembre, cuando se recolecte la variedad Monastrell, situada más al norte de la D.O.P.

Mientras tanto, el Órgano de Control del Consejo Regulador ya está en marcha actualizando las parcelas que este año declararán uva, además de llevar a cabo los controles de calidad necesarios. Sobre todo en lo referente a la «revisión de rendimientos máximos autorizados y entrada de uva en bodega para garantizar el origen y la calidad en los vinos Denominación de Origen Protegida Jumilla», ha puntualizado el ente regulatorio.

CLAVES [object Object] La Denominación de Origen Protegida Jumilla posee una tradición vitivinícola que se remonta a los restos de vitis vinífera datados del año 3.000 a.C., siendo los más antiguos de Europa. [object Object] [object Object] Los viñedos se encuentran en altitudes que varían entre los 320 y 980 metros, además, están delimitados, por un lado, por el sureste de la provincia de Albacete, que incluye los municipios de Hellín, Montealegre del Castillo, Fuente Álamo, Ontur, Albatana y Tobarra; y en el otro, por el norte de la provincia de Murcia. [object Object] [object Object] Las características climáticas, con escasas precipitaciones que apenas alcanzan los 300 mm al año, y más de 3.000 horas de sol, permiten unas condiciones idóneas para el cultivo ecológico.

La Comunidad invierte 300.000 euros en los comuneros jumillanos

Los trabajos para la mejora energética de la Comunidad de Regantes Cristo de la Columna de Jumilla han llegado a su fin. En esta iniciativa se han invertido 754.000 euros, de los que 301.000 han sido subvencionados por la Región, ha expresado este martes la Comunidad en una nota de prensa.

«Gracias a esta obra, estimamos que los 84 comuneros de esta Comunidad de Regantes podrán ahorrar 207.000 euros gracias a la energía solar», ha destacado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante una visita a las instalaciones.

La Comunidad de Regantes del Cristo de la Columna cuenta con 220 hectáreas de superficie regable con plantaciones principalmente de peral, melocotonero y albaricoquero que riegan con la concesión de agua que tienen del acuífero Ascoy-Sopalmo. «Gracias a las ayudas de eficiencia energética se ha podido proceder a la instalación de una planta fotovoltaica de 882 kilovatios que alimentará el sondeo de La Losilla, desde donde realizan la extracción de agua del acuífero», ha puesto de relieve Rubira.

Además, se han instalado dos variadores de frecuencia para bombeo solar, de 250 kW cada uno, y uno auxiliar de 1,1 kW, adaptando en cada momento el funcionamiento del sondeo a la energía generada.

«El objetivo de la inversión es el ahorro de los costes energéticos que soporta la Comunidad de Regantes en más de un 50 por ciento, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que estimamos en más de 350 toneladas al año», ha indicado la consejera.

Desde 2022, una veintena de comunidades de regantes se ha podido acoger a estas ayudas de mejora energética, que suman más de 10 millones de euros. Además, este año 2024 se han convocado subvenciones para comunidades de regantes por valor de 3,4 millones de euros, tanto para la mejora energética como para la modernización de infraestructuras.