Miras apoya una reforma de la Ley de Extranjería pero reprocha que Sánchez "no quiere llegar a acuerdos"

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, se ha mostrado partidario de apoyar una reforma de la Ley de Extranjería pero ha reprochado que el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, "no quiere sentarse con la oposición ni llegar a ningún tipo de acuerdo ni de pacto" sobre esta cuestión que ha calificado de "fundamental" y "urgente".

López Miras ha contestado de esta forma en una entrevista concedida al programa 'La mirada crítica' de Telecinco y al ser preguntado por las declaraciones del vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha asegurado que el Partido Popular apoyará una Ley de Extranjería "que cuente con el concurso" de las comunidades autónomas, "que sea razonable, objetiva" y que "responda al problema, no que lo engorde".

En este sentido, López Miras ha ratificado que el Gobierno murciano está de acuerdo en apoyar una Ley de Extranjería y, de hecho, ha considerado que "es imprescindible y necesaria" porque ha defendido que hay "algunas cuestiones que deben ser de Estado y deben de estar por encima de las estrategias y los intereses partidistas de los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista". Y, a su juicio, "una estrategia migratoria es fundamental".

Sin embargo, ha reprochado que Sánchez "no quiere ni sentarse con la oposición ni llegar a ningún tipo de acuerdo ni de pacto". Se trata, ha añadido, de algo que se puede comprobar en las comunidades autónomas y, de hecho, ha recordado que él lleva desde abril solicitando a Sánchez una Conferencia de Presidentes y le ha pedido por escrito "mucho antes", en distintas ocasiones, mantener una reunión pero ha lamentado que el presidente del Gobierno central "ni siquiera contesta".

"Hemos tenido que presentar un recurso contencioso-administrativo para que, al menos, el juez le obligue a sentarse con los presidentes de las comunidades autónomas, que son los representantes ordinarios del Estado en los territorios", tal y como ha aseverado.

"No se puede presentar de forma unilateral"

A este respecto, López Miras ha puntualizado que no apoya la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Gobierno central porque, a su parecer, "no se puede presentar de forma unilateral en el Congreso de los Diputados algo tan importante sin hablar, sin sentarse y sin querer llegar a ningún tipo de acuerdo, precisamente, con quienes tenemos que aplicar esa reforma de la Ley de Extranjería, que somos las comunidades autónomas".

López Miras ha defendido que, si la Región de Murcia va a tener que ser un actor "fundamental" en la aplicación de esa reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno central se siente con las comunidades y las escuche previamente.

Además, ha reclamado que el Estado les dé a las comunidades "recursos suficientes". "Porque si hablamos de solidaridad en los términos en los que el PSOE y el Gobierno de España o Pedro Sánchez han establecido la solidaridad, que es el acogimiento de niños extranjeros no acompañados, pues la Región de Murcia es una de las más solidarias de España", ha subrayado.

Así, ha pedido "que toda España y todos los territorios sean igual de solidarios", algo que, a su parecer, "no se garantiza en la reforma de la Ley de Extranjería que presenta el PSOE".

Igualmente, ha reclamado "que haya recursos suficientes para atender con dignidad a personas, a adultos y, por supuesto, a niños extranjeros no acompañados que necesitan que se les atienda en condiciones de dignidad porque están huyendo de una pesadilla de sus países de orígenes".

Advierte que acudirá a los tribunales por el cupo catalán

Por otro lado, López Miras ha corroborado que el Gobierno murciano pretende tomar medidas legales contra el denominado cupo catalán. Y es que ha lamentado que la Región de Murcia es, junto a Valencia, la comunidad que menos dinero recibe del sistema de financiación autonómica "desde 2009, cuando se reformó", y ha recordado que el modelo "está caducado desde 2013".

"Los españoles que menos recibimos para educación, para sanidad, para nuestras listas de espera, para coberturas sociales, somos los murcianos y los valencianos", según López Miras, quien ha afirmado que esto le "preocupa especialmente".

Ha recordado que la Constitución "nos obliga a que nuestro sistema de financiación se base en la solidaridad que nos lleva a la igualdad" algo que, a su juicio, es "muy progresista". Por eso, no entiende "por qué Sánchez está en contra de esto".

"Nuestro principio de solidaridad hace que todos aportemos a la caja común y que luego el Estado reparta los recursos en igualdad entre todos los territorios para que, vivas donde vivas en España, tengas acceso a una educación de calidad, a una sanidad pública universal y gratuita y unas coberturas sociales quien lo necesite", ha aseverado.

Por ello, ha criticado que el cupo catalán "es ilegal", no solo porque cree que es "una barbaridad política porque estás cambiando el modelo de Estado tal y como lo concebimos", sino "porque estás vulnerando el principio de solidaridad y de igualdad recogido en la Constitución, y también porque se está vulnerando el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en el que no se puede privilegiar a un territorio frente a otro en sus ingresos".

Además, ha considerado que este cupo catalán es "ilegal" porque "tampoco se puede ni recaudar ni gestionar más del 50% por parte de una comunidad autónoma" ya que, para eso, "habría que cambiar una ley orgánica".

"No se puede engañar a todos"

Ha criticado que este "lío" del cupo catalán o de la financiación singular de Cataluña "tiene su origen un acuerdo partidista que firmó el PSC con ERC pero que ha vinculado de forma extraordinaria al Gobierno de España y que ya parece que es un acuerdo que ha firmado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". "No se puede engañar a todos: o está engañando a los independentistas o está engañando al resto de los españoles", según López Miras.

En cualquier caso, López Miras ha ratificado que el Ejecutivo murciano "acudirá a los tribunales" si este cupo catalán "se consuma" porque "es una ilegalidad flagrante". No obstante, ha reconocido que, antes de tomar esa medida, le gustaría que Sánchez se sentara con el resto de presidentes de comunidades autónomas, "igual que se ha sentado con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa".

En concreto, ha reclamado que Sánchez se siente con el resto de comunidades "para articular una reforma del sistema de financiación que fuera solidario e igualitario para todos, que fuera justo".

"Pero, desde luego, pagar que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno con el dinero de los murcianos y de tantos otros españoles, me parece que no te recibo", ha reprochado.

Por último, López Miras ha reconocido que el Gobierno murciano no tiene fecha para acudir a los tribunales por el cupo catalán "porque todavía no sabemos ni qué es lo que se ha firmado". De hecho, ha considerado que "ni el propio Gobierno central lo sabe" porque la ministra de Hacienda "se esfuerza mucho en explicar qué es lo que no han firmado, pero no invierte ni un segundo en explicar qué es lo que sí han firmado".