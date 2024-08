Nueve centros de Primaria y cinco de Secundaria de la Región se suben al plan del ‘talento’

La Región amplía su red de centros educativos de promoción del talento con la incorporación de cinco centros educativos más de Secundaria y, por primera vez, nueve centros de Infantil y Primaria.

En total, el curso 2024-2025 habrá 39 centros de promoción del talento, 14 más que el pasado curso, de los que 30 serán Institutos de Educación Secundaria y nueve, centros de Infantil y Primaria, que atenderán a 150 alumnos con altas capacidades.

Este programa cuenta ya con cinco ediciones y tiene como fin crear una red de colegios e institutos que realicen buenas prácticas con el alumnado de altas capacidades y alto rendimiento académico, dando así respuesta sus necesidades educativas, desarrollo del potencial de los estudiantes en edades tempranas, llevando a cabo actividades de apoyo adicionales como la mentorización o actividades de enriquecimiento e impulsando la formación continua del profesorado.

Entre las actividades que realizan los alumnos están las tutorías individuales para desarrollar investigaciones y profundizar en diferentes áreas del conocimiento científico y humanístico; trabajos por proyectos con dinámicas de contenido interdisciplinar que incluye resolución de problemas y trabajo cooperativo; talleres para alumnos con temáticas como robótica, impresión 3D, interpretación y teatro, radio y experiencias de laboratorio, entre otros.

Además, en estos centros se fomenta la participación del alumnado en olimpiadas del conocimiento, en proyectos europeos como ‘eTwinning’ y Erasmus, en propuestas musicales, plásticas, literarias, de traducción, teatrales y deportivas, así como en proyectos para aplicar las nuevas tecnologías, por ejemplo, en centros de educación especial y de mayores.

Hasta el momento, la red de centros de promoción del talento está compuesta por los IES Alfonso X, Aljada, Alquibla, El Carmen, Floridablanca, Ramón y Cajal y Saavedra Fajardo, en Murcia; Jiménez de la Espada, Los Molinos y San Isidoro, en Cartagena; José Ibáñez Martín y Ramón Arcas, en Lorca; Vega del Táder (Molina de Segura); Alcántara y Sanje, en Alcantarilla; Alquipir (Cehegín); Felipe II (Mazarrón); Infanta Elena (Jumilla); Martínez Ruiz Azorín (Yecla); Juan de la Cierva (Totana); Ribera de los Molinos (Mula); San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz); Sierra Minera (La Unión) y Vicente Medica (Archena) y Dos Mares (San Pedro del Pinatar).

Los nueve centros de Primaria que han sido seleccionados este curso son: CEIP Juan XXIII, CEIP La Arboleda y CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta, los tres en Murcia; CEIP Virgen de Begoña (Cartagena); CEIP Juan Navarro García (Lorca); CEIP La Santa Cruz (Caravaca de la Cruz); CEIP Príncipe Felipe (Jumilla); CEIP Antonio Machado (Bullas) y CEIP Pérez Villanueva (Cehegín).

Los cinco nuevos centros de Secundaria que se incorporan este curso son: IES Sangonera La Verde (Murcia), IES Marqués de los Vélez (El Palmar-Murcia), IES Mediterráneo (Cartagena), IES Francisco Ros Giner (Lorca) y el IES Francisco Salzillo (Alcantarilla).

Las clases comienzan el 9 de septiembre

Los alumnos de la Región de Murcia no serán los primeros de España en volver a las clases el próximo curso que arranca próximamente, sino que serán los de Navarra, ya que los niños de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial deberán empezar el colegio tras las vacaciones de verano no antes del 5 de septiembre y no después del día 9, mientras que en Bachillerato y FP de Grado Básico comenzarán el curso 2024-2025 el día 5, en FP de Grado Medio el 9 y en FP de Grado Superior el 11.

En el lado contrario, los últimos en volver de sus vacaciones de verano serán los alumnos de Baleares y de Galicia, donde las clases comenzarán el 11 de septiembre en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. También volverán al colegio el 11 de septiembre los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y FP de Extremadura, aunque en esta región en Bachillerato arrancarán las clases el 12 de septiembre.

Según el calendario escolar del curso 2024/2025, en la Región de Murcia los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial empezarán las clases el 9 de septiembre, mientras que los de ESO regresarán a las aulas el 10 de septiembre y lo estudiantes de Bachillerato harán lo propio el 16 de septiembre.