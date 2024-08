Abren una investigación sobre el botellón ilegal en la Isla del Ciervo

La Brigada de Delitos Medioambientales (BRIDA) de la Región de Murcia abrió este lunes una investigación de oficio sobre la fiesta multitudinaria celebrada este sábado en la Isla del Ciervo, a la que asistió un gran número de barcos y motos de agua que fondearon en la zona. Práctica prohibida porque, al tratarse de un espacio natural y protegido ante la ley, puede ‘deteriorar los fondos marinos’, como establece el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor, aprobado en octubre de 2019. Los agentes ambientales que acudieron este lunes a la zona no han detectado daños en la flora ni en la fauna, así como restos de residuos.

La diputada regional de Podemos, María Marín, se ha unido a la denuncia criticando que "en la Región de Murcia de Fernando López Miras no hay normas ni leyes para los más ricos, hasta el punto de que pueden celebrar una macrofiesta en un espacio natural protegido con total impunidad". Y ha pedido la intervención del ministerio de Transición Ecológica, "si López Miras no tiene interés ni está capacitado para proteger nuestros espacios naturales, el MITECO no puede quedarse de brazos cruzados".

No sería "la primera vez que vemos estas imágenes", como asegura Marín, pues Ecologistas en Acción ya denunció una situación similar en agosto de 2022, cuando más de cien embarcaciones fondearon en el espacio protegido. Sin embargo, la denuncia a la Consejería de Medio Ambiente y a la empresa organizadora del evento se archivó el año pasado por la Capitanía Marítima. "Sabemos que es recurrente. Hemos pasado por allí varias veces, pero cuando hemos ido no había fiesta. Había barcos, pero no fiesta", explica Rubén Vives, miembro de Ecologistas en Acción.

Estas concentraciones masivas suponen riesgos para el entorno marino, ya que traen consigo que, a falta de puntos de amarre, las embarcaciones se anclen en un suelo "que se está recuperando", asegura Vives, y en el que habitan caballitos de mar, peces aguja o nacra, una especie crítica en peligro de extinción que se está reparando en algunos puntos, "la Administración tiene que hacer un pequeño esfuerzo y poner puntos de amarre para evitar que las anclas destruyan los hábitat del fondo marino".

Pegada a la isla también podrían estar recuperándose praderas, comunidades de peces o invertebrados. Esto es así porque en las aguas someras, aquellas poco profundas, es más complicado que el fitoplancton enturbie el agua y, por tanto, no deje pasar la luz, como explica el ecologista, que asegura "el Mar Menor se mejora por un lado, se empeora por otro y mañana vuelve a cambiar".

Estas situaciones se resolverían "siendo más insistentes: informando a quien comete las irregularidades y mediante una campaña informativa en los clubes náuticos o deportivos", defiende Vives asegurando "si la gente persiste en hacer lo que le da la gana, tendría que haber sanciones contundentes".