Accesos a las playas de la Región: "Yo lo único que quiero es bañarme con independencia"

Borja Angosto veranea en el km 11 de La Manga y aunque se encuentra entre dos aguas no puede bañarse todo lo que querría y debería. Borja se mueve en silla de ruedas y no puede bajar a la playa del Mar Menor detrás de su casa debido a que tiene poca arena y esta no es suficiente para instalar mejores accesos dirigidos a personas minusválidas. Sin embargo, las medidas de protección de la laguna condicionan al Ayuntamiento de San Javier, que no puede operar con libertad en sus playas, y ello provoca efectos colaterales, por ejemplo, en las personas con movilidad reducida.

«Yo lo único que quiero es bañarme con independencia», denuncia el chico de 26 años. «Hace tiempo que nos estamos quedando sin playa. No han metido arena y eso ha quedado muy pronunciado», asegura el afectado, que realiza la petición no solo para él, «sino también para todas las personas mayores», ya que tampoco hay sillas anfibias, destaca.

La concejala de Turismo y Playas de San Javier, Estíbaliz Masegosa, admite que tiene «toda la razón». Sin embargo, las aportaciones de arena que realizaba el propio servicio de playas del Ayuntamiento hace unos años ahora tienen que estar muy controladas y demandarlas a la Dirección General de Medio Natural y de Demarcación de Costas, manifiesta la edil, por lo que no pueden actuar a corto plazo. «Nosotros hemos solicitado esa autorización, pero hasta que no tengamos un informe de evaluación de impacto ambiental, que es largo y tedioso, no podemos actuar», indica Masegosa.

Para Borja no es un capricho bañarse en la laguna. «Yo nací con espina bífida y me dijeron los médicos que me venía bien el agua tranquila del Mar Menor para la circulación de la sangre y el control del peso», explica a esta redacción. Aunque admite que no le encanta, por su estado de degradación, reconoció hace unos días a través de su canal de YouTube Borjaback, que en la playa del Mar Mayor se agobiaba más a causa de la fuerza de las olas.

En el mismo vídeo calificaba de «falta de respeto» un cartel en la misma playa que indicaba accesos fáciles y seguros. Fuentes del consistorio sostienen que esta señalización recoge en realidad «la normativa de ordenanza de playa y es un logotipo genérico»; además, apuntan a que su colocación depende también de Costas.

Aun así, Masegosa admite que «al aparecer la cartelería que te dice que es de fácil acceso, esperas que sea mucho más fácil». No obstante, reconoce que hasta que no puedan ganarle esa arena a la playa para acondicionarla mejor, no pueden hacerla más accesible. «El sistema y la protección del Mar Menor está por encima, lo que antes se hacía de una manera, ahora necesitamos autorizaciones» concluye la responsable de Playas.

Playas accesibles

San Javier cuenta con más de una veintena de playas y entre ellas se encuentran unos 11 puntos accesibles para personas con movilidad reducida, recoge el Plan Regional de Accesibilidad a las playas de la Región de 2024 que elabora la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE) y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Pero la playa de Matasgordas, más extensa y concurrida y que está a continuación de la de Borja, no figura dentro del Plan de Accesibilidad; por tanto, tampoco es una solución trasladar el baño.

Se siente «cansado y ninguneado con el tema de la accesibilidad», una cuestión que se diluye en un mar de burocracia entre administraciones y descubre una consecuencia novedosa del fuerte control respecto a las actuaciones que afectan al Mar Menor.