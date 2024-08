Residencias universitarias, alternativa al disparado precio de los alquileres

En estos últimos días de agosto y los primeros de septiembre comienza el trasiego de jóvenes arrastrando grandes maletas para ‘desembarcar’ en las que serán sus residencias durante este próximo curso. Pisos compartidos, residencias o casas de familiares se convierten en las principales alternativas en las que instalarse mientras se preparan para una profesión de futuro. Los altos precios del alquiler, que siguen en la escalada iniciada hace unos años, están tensionando el mercado inmobiliario hasta el punto en el que cada vez es más complicado lograr un contrato de alquiler que se ajuste a lo que pueden permitirse los bolsillos.

En este escenario es necesario tomar medidas. Tras poner coto a la subida de precio del alquiler (medida que los propietarios de viviendas están sorteando con astucia), el Gobierno de España pone ahora su objetivo en las residencias universitarias como una posible solución para que los jóvenes estudiantes encuentren alojamiento en condiciones asequibles.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzaba esta semana que, de la mano del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, están trabajando para que las universidades públicas «puedan disponer de más espacios residenciales» para garantizar el alojamiento a sus estudiantes con el fin de aliviar la presión sobre el mercado de alquiler y que puedan acceder a una educación superior sin que la falta de vivienda asequible sea un obstáculo.

Residencia «bajo el brazo» para las privadas

Los ministerios de Vivienda y de Ciencia están trabajando conjuntamente para que las nuevas universidades privadas que se implanten en España cuenten con una residencia estudiantil propia desde el momento de su creación.

La titular de Vivienda afirma que, desde el Gobierno, también van a «exigir a las universidades privadas que, antes de su instalación en cualquier ciudad española, vengan con una residencia bajo el brazo», dado que han comprobado que en muchas ciudades medias de España donde se han instalado universidades privadas se ha tensionado «de forma alarmante» el mercado del alquiler.

Una tensión que, según la ministra, ha perjudicado a numerosos jóvenes que no encuentran un lugar en el que residir de forma asequible durante su formación universitaria.

En la Región de Murcia hay tres universidades. Por un lado están las dos públicas, que son la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), de titularidad privada. Sin embargo, de las tres instituciones la única que cuenta con residencia universitaria de su propiedad es la UMU, concretamente el Colegio Mayor Azarbe, que se encuentra en pleno centro de la capital a las espaldas del antiguo Cine Rex.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Murcia, Alicia Rubio, explica a La Opinión que «no vemos mal el hecho de que se creen más residencias universitarias públicas, pero si nos dan recursos. No se pueden proponer alternativas y dejarlo todo en nuestras manos».

No obstante, no confía en que esta medida sea efectiva. «Por muchas residencias que se creen no se podría absorber toda la demanda de vivienda que hay», afirma.

Alicia Rubio considera que «lo más lógico sería dar ayudas directas al alquiler a estudiantes que por sus condiciones económicas o sociales las requieran, a aquellos universitarios que realmente necesiten un alquiler».

Mejora del transporte público

Otra opción que también apunta la vicerrectora de Estudiantes de la UMU y que ayudaría a paliar la situación es la mejora del transporte público que conecta los campus con las pedanías, donde los precios del alquiler no son tan abusivos.

En el ámbito de las residencias universitarias hay importantes diferencias económicas entre las públicas y las privadas. Mientras que una pública, como es el caso del Colegio Mayor Azarbe, el precio es de unos 800 euros mensuales con manutención completa, en una privada oscila entre los 1.300-1.400 euros mensuales, cantidades que la mayoría de los estudiantes que buscan un alquiler no se pueden permitir.

La Universidad de Murcia cuenta con otro espacio residencial en el Campus de Espinardo, aunque en este casos los ‘Apartamentos Campus’ son de gestión cien por cien privada.

La Universidad Politécnica de Cartagena también cuenta con una residencia de estudiantes privada junto al Rectorado desde hace varios años. Mientras que en el caso de la privada, la UCAM no dispone de residencia como tal, pero sí de un servicio de ‘housing’ para la ayuda a encontrar alojamiento, principalmente orientado a los alumnos internacionales que recibe, tal y como confirman fuentes de la Católica.

Lista de espera para conseguir una plaza en el Colegio Mayor Azarbe

El Colegio Mayor Azarbe se encuentra en el Palacio de los Saavedras, un edificio del siglo XVII que se sitúa a espaldas del antiguo Cine Rex de Murcia y que está considerada la única residencia universitaria pública de la Región de Murcia.

En 1935 las Carmelitas de la Caridad de Vedruna lo convirtieron en una residencia de estudiantes femenina y no fue hasta 1978 cuando el edificio fue adquirido por la Universidad de Murcia (UMU), quien ostenta su titularidad hasta nuestros días.

El Colegio Mayor Azarbe cuenta con 68 habitaciones individuales y 27 dobles para estudiantes, así como cinco habitaciones para profesores y personal de administración y servicios. Además de servicios como biblioteca, gimnasio, salón de actos, lavandería y cocina, entre otros.

El hecho de que sea la única residencia universitaria pública de la Región hace que tenga una gran demanda. «El Colegio Mayor Azarbe está siempre al cien por cien y tiene una gran lista de espera», aseguran desde la Universidad de Murcia.

Además, para acceder hay que cumplir una serie de requisitos, como son las notas y cumplir un mínimo de rendimiento académico.

El coste de una habitación en la residencia universitaria de la UMU está en torno a los 800 euros mensuales y en él se incluye manutención completa, con desayuno, comida y cena, así como limpieza.

Las instalaciones cuentan con plazas reservadas a Erasmus y profesores de intercambio y dispone de un amplio programa de actividades para los estudiantes, como cualquier colegio mayor, con servicios que van más allá del simple alojamiento.

Becas para el alojamiento

La Universidad de Murcia (UMU) ha abierto este año, por primera vez, las becas que otorga a estudiantes universitarios junto a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia al ámbito residencial, lo que hace que los alumnos puedan solicitarlas como ayuda a los gastos de alojamiento. La vicerrectora de Estudiantes de la UMU, Alicia Rubio, señala que el programa de becas que tienen junto a la Consejería se ha concebido siempre como una ayuda a la matrícula, pero el pasado curso se amplió a segundas y terceras matrículas y, en esta ocasión, se ha dado un paso más abriéndolo a materiales y vivienda. En el análisis de necesidades de los alumnos vieron que había que priorizar el material, principalmente en titulaciones como Bellas Artes (donde algún alumno recogía de la basura lienzos y otro material que desechaban los compañeros) y en Odontología, aunque se ha abierto a todas, así como el alojamiento.