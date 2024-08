El PP pide en la Asamblea al Gobierno de España la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia

El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha pedido al Gobierno de España la restitución del Premio Nacional de la Tauromaquia, además de la regulación de los toros como patrimonio cultural "para incluir en ella el Premio Nacional y asegurar su continuidad en el tiempo".

La iniciativa propone además a la Asamblea Regional la reprobación del Ministro de Cultura "por sus ataques injustificados a la industria de la tauromaquia, en su doble vertiente cultural y económica".

"Frente al fanatismo y la censura de ministros de Pedro Sánchez, debemos garantizar la libertad cultural en todas sus manifestaciones, incluyendo la tauromaquia" Ramón Sánchez-Parra — Diputado PP

Ramón Sánchez-Parra, defensor de la iniciativa, ha subrayado que "desde el Partido Popular tenemos claro que, frente al fanatismo y la censura de ministros de Pedro Sánchez, debemos garantizar la libertad cultural en todas sus manifestaciones, incluyendo la tauromaquia".

"Son comprensibles las diferentes concepciones sobre la tauromaquia, pero no el rechazo a la cultura, sus identidades y tradiciones", ha señalado Sánchez-Parra, que ha explicado que "en Europa, el hombre se ha diferenciado de la naturaleza por su cultura, la cual determina su singularidad técnica, moral e histórica".

"La tauromaquia no es siquiera patrimonio cultural únicamente español, sino universal, tanto por su desarrollo en países iberoamericanos, como Colombia, México, Perú o Portugal, o francófonos como Francia, como por su afición internacional, desde EEUU a Japón", ha remarcado Sánchez-Parra.

"Pero no todo lo tradicional merece ser conservado", ha puntualizado el parlamentario. "El festejo del Toro de la Vega, por ejemplo, se modificó gracias a un Gobierno del Partido Popular, ya que no hay que asumir acríticamente cualquier celebración por el hecho de ser tradicional: hay que exigir que sea moral", ha apostillado. Al hilo, Sánchez-Parra ha asegurado que "el debate sobre la tauromaquia es sobre la moral, y ahí defendemos la dignidad moral superior del ser humano, lo cual no implica la falta de consideración de los animales, sino su protección y conservación conforme a los fines de la comunidad".