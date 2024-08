Las matronas temen por el relevo generacional: "Las bolsas están a cero"

Las matronas murcianas temen por el relevo generacional. "Las bolsas están a cero, hay puestos que no se logran cubrir y esto, a medio plazo, pasa factura a la salud sexual y reproductiva de las mujeres".

Desde la Asociación de Matronas de la Región de Murcia alzan la voz por la situación de estas profesionales y exigen un refuerzo de las plantillas, mejoras laborales e incentivos para las zonas consideradas de difícil cobertura con el objetivo de "atender a las pacientes asignadas con un nivel medio de calidad, superando la ratio nacional y acercándonos a la europea", tal y como explica su vocal Esther Baeza Pereñiguez, quien a su vez forma parte de la directiva del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.

Estas profesionales recuerdan que las tareas que tienen asignadas son de un gran peso y vital importancia, ya que desde su consulta la matrona asume funciones de planificación familiar; uso de anticonceptivos y orientación a la mujer; seguimiento a la madre y el recién nacido en los primeros días de vida; disfunciones del suelo pélvico; menopausia y climaterio; al tiempo que tienen un papel activo en el cribado de cáncer ginecológico (mama, cérvix y endometrio), así como en la orientación en interrupción voluntaria del embarazo.

Más dificultades en verano

El sindicato Satse también alerta de que los problemas que provoca la falta de matronas se agravan en verano, teniendo que suspenderse consultas y servicios hasta después del periodo estival.

Se trata, según dicen, de un problema presente a lo largo de todo el año que se agudiza y empeora durante los meses de verano al no cubrirse de forma adecuada las plazas de las profesionales que se van de vacaciones o cursan baja por una enfermedad o por cualquier otra circunstancia.

Baeza Pereñiguez explica a La Opinión que "a nivel Atención Primaria muchos servicios se dejan de ofertar durante el verano. Aspectos como la educación maternal o las citologías para el diagnóstico del cáncer de cérvix, se retrasan porque se tiende a cubrir los hospitales y los paritorios". Esto lleva, tal y como señala, a que se cierren consultas de matronas días sueltos porque una misma profesional tiene que atender varios centros a la vez.

"Esto también va en contra de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que parece que en verano no tienen derecho a someterse a chequeos a a las pruebas habituales", insiste.

Según los datos que maneja la Asociación de Matronas de la Región de Murcia, la Comunidad está "muy lejos" de llegar a la media de profesionales que se recomienda. A nivel europeo se estima que son necesarias 9,1 matronas por cada 10.000 mujeres para prestar una atención de calidad, "pero en España estamos en 6,1 de media y en la Región de Murcia aún más abajo, con 5,5 profesionales por cada 10.000 mujeres. Nos superan incluso las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", afirma Esther Baeza.

Zonas de difícil cobertura

Las matronas insisten en que la bolsa de matronas está a cero, "no hay profesionales disponibles y tenemos contratos sin cubrir", sobre todo en las zonas de difícil cobertura como son las áreas de salud de Yecla y de Lorca.

En esos centros las profesionales no cogen los contratos que se ofertan porque esto supone cobrar lo mismo que en Murcia sin ningún otro plus, con el coste económico que supone el desplazamiento diario a áreas tan alejadas.

Ante esta necesidad, la Asociación de Matronas de la Región no entiende «por qué el Servicio Murciano de Salud (SMS) sólo reconoce e incentiva las plazas de difícil cobertura para facultativos y no las del resto de profesionales en los que también existe un déficit».

Baeza Pereñiguez tiene claro que las condiciones laborales no son atractivas y esto hace que las profesionales que salen de las facultades decidan salir fuera a trabajar, "a lo que se une que la Sanidad murciana no trabaja con previsión y no tiene el número de profesionales que necesita para moverlos de puesto en momento puntuales como este, el verano".

Ante esta situación, desde el SMS se han convocado en el último año hasta tres procedimientos de urgencia para buscar matronas, una fórmula utilizada cuando no hay profesionales en bolsa.

La asociación murciana calcula que en la Región de Murcia harían falta 183 matronas para llegar a la media europea y "aunque se está haciendo un esfuerzo desde la Consejería para reducir las tarjetas de pacientes asignadas por matrona, el servicio que se presta a las mujeres es mínimo".