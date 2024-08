Jaime Pérez: "No hay riesgo de que el mpox sea un nuevo Covid"

"No hay ninguna posibilidad de que se convierta en una epidemia tipo Covid". Así se refiere al virus de la viruela del mono (mpox) el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y subdirector de Salud Pública de la Región de Murcia, Jaime Pérez, en el día en el que el Ministerio de Sanidad reúne a la 'Ponencia de alertas', de la que forman parte representantes de todas las comunidades autónomas por el aumento de casos de esta enfermedad.

La transmisión del virus de la viruela del mono "no es altísima" ni entraña un elevado riesgo de mortalidad, por lo que "a día de hoy podemos estar tranquilos. No es una enfermedad en la que vayamos a tener más casos por entrar en un vagón de Metro" señala este especialista en Medicina Preventiva, que no ve necesidad de tomar medidas específicas de control en el transporte público: "No es como otros virus, no es de transmisión fácil y tiene baja capacidad de mutación", aunque no vería con malos ojos un protocolo de vigilancia en aeropuertos para pasajeros procedentes de países de riesgo, en función de la valoración que haya en cada momento.

"No es descartable que el brote (que surgió en África y ha registrado un primer caso de la nueva cepa en Suecia) se extienda a nivel mundial porque la capacidad de movimiento de la población es muy alta, pero no es esperable que tenga afectación en un porcentaje importante. Lo importante es actuar a nivel local (en África) para detener la propagación", precisa el presidente de la Asociación Española de Vacunología.

Transmisión por contacto estrecho, no solo íntimo

Desde la AEV se insiste en el mensaje tranquilizador porque el mpox no es un virus de transmisión aérea como la Covid sino por contacto estrecho, en situaciones de relación prolongada e intensa.

Respecto a que el último brote en África afecte más a niños, este experto precisa que "la enfermedad se transmite a cualquier persona que se exponga a ella" y puede ser por contacto estrecho en el ámbito familiar, no solo íntimo vinculado a relaciones sexuales. Es decir, si la madre está infectada puede contagiar al niño, por ejemplo, compartiendo la cama.

El presidente de la AEV afirma que "no hay una nueva variante del mpox en España (la clado II se detectó en 2022) y no se observan nuevas calificaciones microbiológicas salvo en África y el caso de Suecia.

La protección de la vacuna, al menos un 80%

En relación a las vacunas, Pérez comenta que el suero contra la viruela humana tiene autorización de uso frente a la viruela símica, y es efectivo, al menos, en un 80%. Respecto a este grado de efectividad, el presidente de la AEV afirma que un 80% es una protección muy alta cuando se habla de una enfermedad con un grado de transmisión tan bajo.

Explica este experto que las vacunas de primera generación, con una seguridad menor, ya no están disponibles pero sí las de segunda generación, que se reservan para uso en situaciones estratégicas como por un ataque bioterrorista con viruela humana.

"La viruela está erradicada, pero el virus existe y ante una amenaza de bioterrorismo, los estados tienen reservas por lo que pudiera ocurrir", señala.

Pérez comenta que estas vacunas de segunda generación (ACAM2000) tienen efectos adversos que en caso de un ataque terrorista "son tolerables", pero en 2022 se descartó su uso y se recurrió a las vacunas más recientes, las de tercera generación (IMVANEX en Europa). Advierte el presidente de la AEV de que la vacuna de tercera generación es "relativamente reciente y la capacidad de producción no es altísima". Esta vacuna tiene los mismos efectos adversos que cualquier otro suero y se administra vía intramuscular en dos dosis, con cuatro semanas de diferencia.

Jaime Pérez sostiene que "lo ideal" es vacunarse en la preexposición y coincide con la recomendación de que se vacune solo a población que cumple criterios de riesgo.

Aislamiento para evitar nuevos contagios

El Consejo General de Enfermería (CGE) considera fundamental conocer cómo actuar ante un diagnóstico positivo de mpox y ante el aumento de casos a nivel mundial da algunas recomendaciones sobre qué pasos se deben dar si se ha estado en una situación de riesgo.

La enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera del (CGE) Susana Montenegro explica que "lo fundamental es el aislamiento de la persona para evitar contagiar a otras, siempre dentro de las posibilidades de cada uno. También debemos notificar la situación a contactos estrechos y vigilancia de los mismos, tratamiento de los síntomas de la enfermedad, una adecuada higiene de manos y desinfección de los objetos personales. Y, muy importante, hay que evitar tocar las lesiones porque puede aumentar el riesgo de transmisión”.

La institución recalca, una vez más, que lo más importante para prevenir la enfermedad es la vacunación tanto preexposición como posexposición, para enfrentar la posible llegada de casos del actual brote de mpox.

Como responsables de la vacunación y referentes en la detección y educación para la salud, las enfermeras explican las claves para evitar la expansión de la enfermedad que, tras el importante brote detectado en África, ha sido declarada, de nuevo, como una emergencia para la salud pública internacional por la Organización Mundial de la Salud.

"Es una enfermedad vírica provocada por un Orthopoxvirus similar al virus que causa la viruela", indica Montenegro, que menciona también como es la forma más común de contagio: "Lo más común es por un contacto directo y estrecho con lesiones, fluidos y objetos personales como sábanas o toallas. También, y aunque con menos frecuencia, por la respiración y materiales contaminados". Cualquier persona si mantiene un contacto físico estrecho, y no necesariamente tiene que ser sexual con la persona infectada, puede adquirir la viruela del mono.

Los síntomas comienzan con fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, pero al bajar la fiebre, "aparecen erupciones localizadas, principalmente en la cara y luego se pueden extender a otras partes del cuerpo, sobre todo en las palmas de manos y plantas de los pies", señala.