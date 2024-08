Centenares de pozos ilegales siguen ocultos en fincas de la Región

Investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Región inspeccionan de oficio complejos turísticos y campos de golf de la Región, a fin de detectar posibles riegos ilegales, como el descubierto en el ‘resort’ de Purias, en el municipio de Lorca, en el marco de la denominada operación ‘Rough’. Los expertos son conscientes de que en fincas de la Comunidad continúa habiendo pozos clandestinos y regadíos ilícitos, e intensifican las pesquisas para averiguar dónde están.

El Instituto Armado, en colaboración con agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), cerraba un operativo que se saldaba con la imputación de un empresario como presunto autor de un delito de usurpación de aguas subterráneas y contra los recursos naturales y otro contra el medio ambiente por la extracción ilegal de aguas de pozos y manantiales para el riego de un campo de golf. Aunque las actuaciones habrían arrancado el año pasado, a raíz de la denuncia de un trabajador del ‘resort’ y del partido político Izquierda Unida, al detectar que, con nocturnidad y sospechaban que sin permiso, se estaban haciendo más pozos.

El gerente ahora imputado explotó sin autorización, según la Benemérita, un acuífero durante 17 años, con lo cual habría generado unos daños medioambientales valorados en 65 millones de euros.

Tenía hectáreas autorizadas

El complejo del paraje de Villarreal, en Lorca, sí tendría autorizadas hectáreas de riego para su campo de golf, indican fuentes cercanas al caso. Lo que habría hecho el gerente, supuestamente, sería poblar la zona de pozos ilegales (quince en total, según el Instituto Armado, mientras que la CHS apuntó que se sellaron nueve) con los cuales cuatriplicar la superficie a ‘alimentar’. Resultado: habría dejado secos cinco manantiales y causado en la Región un daño ambiental millonario.

Según los análisis realizados al acuífero sobreexplotado en el ‘resort’ de Lorca, este llevaría siendo ‘reventado’ desde hace unos 17 años, esto es, desde 2007. Dos años antes, en 2005, el Gobierno regional, entonces presidido por el popular Valcárcel, dio el visto buena a la declaración de impacto ambiental del proyecto.

«La mayoría de campos de golf de la de la Región murciana incumplen la Declaración de Impacto Ambiental y muchos de ellos riegan de modo ilegal con aguas de uso agrícola». Así de contundentes se mostraban, hace 19 años, desde Ecologistas en Acción.

Por donde mires, se está regando y nadie sabe de dónde sale el agua", dicen desde Ecologistas en Acción

«Ninguno de los campos de golf de nuestra Región se está regando con aguas depuradas, ya que nunca los caudales depurados podrían llegar a cubrir las necesidades de agua que unas instalaciones de este tipo requieren», apuntaban entonces. Casi dos décadas después, Rubén Vives, portavoz de Ecologistas, rememora el caso de «la Hacienda Riquelme en Sucina, que salió algo del estilo: la depuradora no funcionaba, estaba parada, y el campo de golf lo estaban regando. Y lo denunciamos nosotros». «La cuestión es para dónde miran la Comunidad y la CHS», indica. Sin ir más lejos, el presidente de la CHS llegaba a cuestionar, el martes, las conclusiones de la Benemérita sobre el robo en el Lorca Golf Resort.

Rubén Vives tiene claro que en la Región de Murcia hay muchos pozos ilegales que, de momento, siguen funcionando sin ser descubiertos, dado que «no se sabe» dónde están. «Por donde mires, se está regando y nadie sabe de dónde sale el agua», denuncia Vives, que sospecha que «ni la Confederación Hidrográfica del Segura ni los ayuntamientos» activan todos los mecanismos con los que cuentan para luchar contra esta práctica. Y hace una distinción entre «los pozos ilegales de agua y los legales que se utilizan para algo no permitido». «Tú puedes tener un pozo legal y estar usando el agua para algo ilegal», precisa el ecologista, que pone el acento en que «el regar un césped es algo muy evidente».

"Ha pasado siempre"

Esta ilegalidad «ha pasado siempre», significa, para añadir que «de los 22 campos de golf que hay en Murcia, según el documento de la Comunidad, hay dos, en Altorreal y en La Manga Club, los primeros que se hicieron, que no tuvieron evaluación de impacto ambiental, porque no había legislación». «Pero los otros 20, todos tienen la condición de que hay que regar con las aguas residuales depuradas de la propia urbanización del campo de golf. Pero, ¿qué pasa? Que eso es la teoría. La realidad es que estamos en un sitio donde todo se permite. Y no se cumple», manifiesta el ecologista.

La explotación del acuífero del paraje de Villarreal supuso 65 millones en daños medioambientales

«La pregunta del millón es con qué los están regando: con aguas de diversos orígenes», incide Vives, para apostillar que «los campos de golf casi todos están en el entorno de regadíos, trasvases y pozos legales». «Tú puedes comprar un agua legalmente y usarla para un uso no permitido», hace hincapié.

"Las aguas residuales deberán ser depuradas para ser reutilizadas"

En el año 2005 se redactó la declaración de impacto ambiental favorable del campo de golf del ‘resort’ de Purias, donde el Seprona ha descubierto ahora los riegos ilegales. Se trata del documento que se publica en el Boletín Oficial de la Región (BORM), previo paso a la puesta en marcha del complejo. En concreto, se denominó ‘Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental relativa al proyecto de transformación de terrenos, campo de golf y estación depuradora de aguas residuales en el paraje de Villarreal, en el término municipal de Lorca’, se lee en el informe de la entonces Consejería de Industria y Medio Ambiente, al que ha tenido acceso este periódico.

En el espacio dedicado a ‘Medidas específicas para el campo de golf’, la Comunidad Autónoma sentencia que «los recursos hídricos que se utilicen para el riego del campo de golf y zonas verdes deberán proceder de la reutilización de aguas residuales depuradas hasta los umbrales establecidos por el órgano competente, por lo que el titular del campo de golf y/o urbanización deberá obtener la concesión de los volúmenes y/o autorización necesaria del órgano de cuenca para el uso previsto (riego de zonas verdes y jardines y campo de golf) en la superficie afectada por el conjunto de las actuaciones».

«En caso de utilizar recursos hídricos provisionales de distinta procedencia, éstos deberán contar, asimismo, con la concesión y/o autorización correspondiente del Organismo de Cuenca para su uso en el riego de las zonas verdes y del campo de golf, no debién-dose iniciar los riegos hasta contar con la mencionada concesión y/o autorización», manifiesta la Comunidad, entonces gobernada por Ramón Luis Valcárcel.

En el mismo apartado se recuerda que «los plaguicidas, biocidas o sustancias que se utilicen en el cuidado y mantenimiento del campo de golf, jardines y zonas verdes deberán cumplir la norma- tiva vigente que regule su uso». En cuanto a ‘Medidas específicas relativas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales’, se concreta que «las aguas residuales de la urbanización, deberán ser depuradas hasta alcanzar los niveles de calidad exigidos por el órgano competente para poder ser reutilizadas como agua de riego del campo de golf».

Prohibido mezclar aguas

Del mismo modo, detalla el documento que «la reutilización de las aguas residuales procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en el riego del campo de golf, deberá contar con la pre-ceptiva autorización del Órgano de Cuenca», a lo que añade que «quedará totalmente prohibido el mezclar o diluir el agua residual depurada con agua potable para la utilización de ésta como riego, baldeo, etcétera». El informe habla, en su último punto, de un ‘Programa de vigilancia ambiental’ que, según los ecologistas, no llegó a ponerse en marcha jamás.

"Puedes comprar agua, decir que es para regar melones y venderla"

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, desgrana cuáles son las triquiñuelas de las que se valen quienes cometen irregularidades con este negocio del agua. «Por ejemplo, tú puedes comprar el agua a una empresa agrícola o a un pozo legal. Tú te la llevas y, en vez de plantar brócoli o melones, la vendes a otra empresa, que la usará para el campo de golf», recalca. «Puede ser que el agua se la compren a alguien legalmente, diciendo que va para cultivos agrícolas, y luego la usan para regar el césped», comenta al respecto, al tiempo que se pone en un supuesto: «Si tú bombeas el agua de tu embalse a otro sitio, ¿quién controla eso?».El portavoz de Ecologistas en Acción sentencia que, en la Comunidad murciana, «lo de la extracción de agua ilegalmente es algo intrínseco con la agricultura y la ganadería intensiva».

Tal y como destaca, «el agua residual de urbanizaciones y campos de golf es de muy mala calidad, tiene mucha conductividad eléctrica... los parámetros de calidad los tiene muy malos». «Una forma de mejorarla es meterle agua de riego», manifiesta, a lo que añade que «con ese cóctel de agua, riegan y se salvan el pellejo». «Lo mismo pasa con el tema de los cebaderos», apunta el ecologistas, para explicar que en Lorca «la empresa municipal del agua les hacía un documento a los ganaderos por el que les garantizaba el suministro de agua potable». «Ellos compraban agua de pozo, o tenían pozos propios ilegalmente, y ya está. Aquí siempre hay un papel que respalda que tú estás regando», lamenta. Cabe recordar que, hace apenas un mes, el Seprona destapaba otro supuesto robo de agua en un río de Lorca para cebaderos. En ese caso, informó entonces la Guardia Civil, había 56 investigados. Fue una operación, junto a la CHS, por la extracción de caudales del Luchena y su uso en granjas porcinas de las Tierras Altas.