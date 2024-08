Las educadoras y los niños de 2 años se incorporarán a clase el mismo día en la Región

La historia se repite. El 9 de septiembre, más de 7.000 niños de 2 años se incorporarán a sus colegios por primera vez en la Región de Murcia, el mismo día que está previsto que se incorporen sus educadoras, las técnicos especialistas en Educación Infantil que estarán con ellos hasta junio de 2025. Hasta ese momento no los habrán conocido, ni a ellos ni a sus padres, no sabrán si tienen alguna intolerancia alimentaria, si llevan o no pañal, qué hábitos tienen o cómo es su carácter.

Alumnos y educadoras llegarán el mismo día a clase, sin una entrevista previa, sin ver cuáles serán sus aulas durante el curso 2024-2025 y sin preparar el material o los juegos con los que irán trabajando durante los próximos meses.

La Consejería de Educación de la Región de Murcia ha decidido, por segundo año consecutivo, que el contrato de las más de 200 educadoras de los colegios públicos comience el mismo día que arranca el colegio, sin darles la oportunidad de llegar al centro asignado unos días antes para preparar el curso.

CC OO considera una "irresponsabilidad" que no puedan tener reuniones previas con los padres

Los educadores afectados y los propios sindicatos se han puesto en contacto con la Consejería para solicitar que los contratos se adelanten y que estos profesionales puedan llegar a sus puestos de trabajo con el tiempo suficiente para garantizar que la atención a los niños de menor edad se ofrece en las mejores condiciones.

La Región de Murcia puso en marcha el pasado curso las aulas de 2 años en los centros públicos, una exigencia de la Lomloe a todas las autonomías, a las que daba un plazo de ocho años para que éstas estuvieran funcionando. Cada comunidad lleva un ritmo distinto, en Andalucía y Castilla-La Mancha, por ejemplo, las clases de 2 años aún no han comenzado a funcionar en el sistema educativo público, mientras que en Madrid o Comunidad Valenciana llevan años en marcha y en la Región de Murcia este es el segundo curso en el que abrirán sus puertas.

201 técnicos superiores

Este curso que comienza el próximo mes de septiembre contará con 210 técnicos superiores en Educación Infantil en los colegios públicos de la Comunidad para atender las aulas de 2-3 años, 78 más que el pasado curso teniendo en cuenta la ampliación de aulas de esta etapa educativa que se ha previsto, según las cifras facilitadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo.

Al tiempo que en los colegios concertados, en aulas de 2-3 años, habrá 158 educadores, 42 más que el pasado curso.

Sin embargo, los 210 profesionales contratados por Educación no irán a clase hasta el primer día del curso, el 9 de septiembre, ya que es ese día cuando comienzan sus contratos.

"Falta de sensibilidad"

La responsable de Personal y Servicios Educativos Complementarios de la Federación de Educación de CC OO, María Ángeles García Peñalver, lamenta «la falta de sensibilidad de la Consejería con estos alumnos y con sus propios trabajadores», ya que el sindicato mantenía la esperanza de que este año no se repitiera lo que ocurrió en pasado, cuando no hubo margen para preparar las clases.

Esta situación no sólo afecta a los educadores sino también a los fisioterapeutas, enfermeras escolares, intérpretes de lengua de signos y auxiliares técnicos educativos.

CC OO ha solicitado en repetidas ocasiones a la Administración que adelante unos días estos contratos, un planteamiento que incluso llevó a la Mesa Sectorial de Educación, aunque afirma que «han hecho oídos sordos».

García Peñalver considera que «esta planificación puede resultar incluso peligrosa para los niños, lo que supone una gran irresponsabilidad teniendo en cuenta la edad tan sensible en la que se encuentran». Por ello han vuelto a registrar la petición, la misma que han enviado a la Consejería medio centenar de educadores afectados.

Una de ellas explica a La Opinión que «el año pasado era todo nuevo y pagamos el pato, pero que se vuelva a repetir esta situación no tienen ninguna justificación». Ella es una de las profesionales a las que su colegio ha pedido que se incorpore antes, pese a no tener contrato, «con lo que nos ponen contra la espada y la pared».

Desde CC OO insisten en que esto es una «ilegalidad» y puede haber problemas con la inspección o si se produce un accidente ‘in itinere’.

Lo que dice la Consejería

Preguntados por esta situación, la Consejería de Educación dice que los técnicos educativos «se incorporan a las aulas de la misma forma que el pasado curso, en el que no hubo ningún problema y todo se desarrolló con normalidad», y recuerda que en las primeras semanas hay un periodo de adaptación para los niños y «los técnicos que están a su cargo cuentan con la coordinación de un maestro en Educación Infantil del centro».