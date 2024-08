La CHS duda del informe sobre el robo de agua en el resort de Lorca

La Confederación Hidrográfica del Segurapuso ayer en tela de juicio los datos ofrecidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación contra el gerente de un resort, que habría, presuntamente, extraído de manera ilegal agua de pozos y manantiales para regar durante 17 años un campo de golf en Purias (Lorca).

Aunque desde Instituto Armado se aseguró que, en el transcurso de la operación, fueron descubiertos una quincena de pozos ilegales y cinco manantiales que quedaron desabastecidos, el presidente de la CHS, Mario Urrea, asegura que esas cifras no coinciden «con nuestra realidad administrativa». Según Urrea sólo existían 9 pozos ilegales, otros dos autorizados y cinco manantiales también con autorización.

Además, asegura que desde la CHS no se puede extrapolar lo que se habría consumido «porque, evidentemente, al ser ilegales, no tenían contadores», así como tampoco determinar la cuantía de los daños, añadió. Sin embargo, en el informe pericial, los investigadores sostienen que las inspecciones, realizadas hace más de un año, se detectó que «el volumen anual de agua extraída del acuífero supera los dos millones de metros cúbicos» y se cifraba los daños medioambientales en 65 millones de euros. Según el presidente de la CHS, lo único que se ha podido constatar en este caso es el sondeo ilegal, pero no la extracción.

El gerente del resort está siendo investigado como presunto autor de delito de usurpación de aguas subterráneas y de otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.