El sociólogo Solano, sobre la caída de la natalidad: "Los jóvenes no tienen ayuda para desarrollar un proyecto de vida"

La natalidad está cayendo en España desde hace décadas, no es un fenómeno nuevo, y seguirá así si no se ponen sobre la mesa políticas que animen a los jóvenes a ser padres. Así lo considera el profesor de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU) Juan Carlos Solano, quien analiza las últimas cifras de población ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística y explica que, en cierta medida, la tendencia a la baja en el número de nacimientos se va compensando con la llegada de población extranjera.

Sobre el menor número de nacimientos, y con ello el descenso en los grupos de población más jóvenes, Solano afirma que no se debe a un único motivo sino que son varios los factores que influyen en esta tendencia.

Por un lado se encuentra el retraso de la edad de la maternidad, lo que hace que a su vez las mujeres cuenten con menos años de edad fértil, acortando las probabilidades de descendencia. A esto se une que cada vez más mujeres deciden que no quieren ser madres, «una decisión que en muchas ocasiones toman empujadas por los condicionantes externos».

El profesor Solano tiene claro que «los jóvenes no tienen ayuda para desarrollar un proyecto de vida, con dificultades para el acceso al mercado laboral y el acceso a la vivienda», lo que les lleva a no plantearse la maternidad como una opción a corto o medio plazo.

Para atajar este fenómeno, el especialista de la UMU dice que son necesarias «políticas de fomento de la natalidad, políticas que permitan conciliar la vida laboral y familiar».

Sobre los estudios, Juan Carlos Solano llama la atención sobre un dato. «En las encuestas las mujeres dicen que les gustaría tener 2 hijos, pero realmente sólo tienen 1 (la media actualmente es de 1,4 hijos por pareja)», por lo que indica que «hay una diferencia fundamental entre lo que se quiere y lo que se puede tener».

Este continuo descenso de la natalidad lleva a que cada vez las cohortes más jóvenes de población se reduzcan, lo que se compensa con la llegada de extranjeros.

Sin embargo, el profesor de Sociología de la Universidad de Murcia también llama la atención sobre el hecho de que los extranjeros que llegan a España, o en este caso a la Región de Murcia, tienen edades de entre 20 y 50 años. En este caso, «tampoco llegan con la idea de tener hijos, ya que primero quieren desarrollar aquí sus proyectos de vida antes de tener descendencia».