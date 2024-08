Luis cumple su sueño de volver a darse un baño en La Manga

La Fundación Ambulancia del Deseo es una organización que intenta cumplir los sueños o deseos, como su nombre indica, de personas que sufren enfermedades crónicas o se encuentran en la etapa final de su vida, e incluso en cuidados paliativos.

Una de las últimas iniciativas de la Fundación fue cumplir el sueño de Luis, un hombre de 84 años que ha veraneado toda su vida en La Manga y deseaba con todas sus fuerzas volver a darse un baño en el mar junto a su hija y su mujer y pasar un rato en la casa en la que tantos años ha disfrutado del periodo estival.

Gracias a la ayuda de los voluntarios de la organización, Luis pudo bañarse de nuevo en su tan querido mar y ver el atardecer en la arena junto a su familia. Además, pudieron cenar todos juntos en la vivienda que tantos veranos de disfrute les había dado.

"El brillo de sus ojos nos demostraba lo feliz que estaba siendo ese día", aseguran desde la Fundación.

Más sueños cumplidos

José Ramón no podía acudir a la boda de su hijo ya que estaba ingresado en el hospital Morales Meseguer debido al estado de su enfermedad. Desde la Fundación se enteraron de esta situación y, gracias a la respuesta inmediata de los voluntarios, José Ramón pudo acompañar a su mujer en un día tan especial para su familia.

Margarida, de 61 años, se encontraba en tratamiento de cuidados paliativos en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Su sueño era pasar sus últimos días con su familia, la cual se encontraba en Oporto (Portugal) y, sin dudarlo, la Fundación completó todos los procedimientos para que Margarida se reencontrara con sus seres queridos y pudiera ver a su hija embarazada.

Desde 2018

La Ambulancia del Deseo nació en 2007 de forma espontánea de la mano del enfermero y conductor de ambulancias Kees Veldboer, quien durante el traslado de un paciente que había sido marinero, se dio cuenta de que, al pasar por un puerto, el enfermo se emocionó profundamente. Con esta motivación, el sanitario consiguió los permisos para poder llevar al exmarinero Mario Stefanuto de ruta por el puerto de Rotterdam.

Veldboer se sorprendió de lo fácil que había sido ofrecerle a Mario que terminase su vida con una experiencia especial y, apenas dos meses después de esto, creó la fundación.

La iniciativa aterrizó en España en 2018, concretamente en la Región de Murcia y, desde entonces, no ha dejado de crecer, llegando cada vez a más áreas del país. Uno de los lemas principales del proyecto a nivel nacional en general y regional en particular es que "no se trata solo de cumplir últimas voluntades, sino de ayudar a hacer más llevadera su enfermedad a los pacientes y, con igual importancia, a su entorno".