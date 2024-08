La alcachofa se hace grande en Lorca

La tradicional alcachofa de Tudela está perdiendo terreno frente a la nueva variedad Green Queen, que ocupa la mayoría del suelo en los cultivos lorquinos. Esta nueva planta produce frutos más grandes y más anchos, lo que plantea desafíos en su uso para la industria, que ahora tiene que reajustar sus procesos y calibres para adaptarse a los nuevos frutos, explica el presidente de la organización agraria Coag en Lorca y vocal de Hortalizas de Alimer, Plácido Pérez Chuecos.

Eso sí, estas plantas son más resistentes. Por eso, ocupan ya el 80% de los campos del Guadalentín y siguen creciendo cada año, desplazando a la variedad de siempre. En el mercado atrae las miradas del comprador, pero en la industria su tamaño complica las cosas porque las máquinas no están adaptadas a su calibre.

Pérez Chuecos comenta que la nueva variedad puede suponer un reto para su uso envasado por su mayor tamaño, que dificulta todos los procesos que hay que llevar a cabo hasta que la alcachofa acaba procesada, teniendo que adaptar las máquinas de pelado, cocción e, incluso, los tarros donde se comercializan. «Estas nuevas alcachofas tienen que ir cortadas en trozos, no son como los cogollos pequeños de las de Tudela y eso hace que pierdan valor porque lo que vale es la pieza entera», aclara el agricultor.

Al mismo ritmo que la variedad va ocupando más hectáreas, crecen los desafíos para la industria en el que va a ser un año decisivo para la alcachofa elaborada, cuyos cultivos no fueron demasiado extensos la temporada pasada porque los agricultores decidieron reducir las plantaciones después de que el balance de la cosecha anterior no arrojara datos positivos.

Resistente a los hongos

La buena noticia es que la nueva variedad le hace la vida más fácil al agricultor en el campo, sobre todo, gracias a que resiste mejor a los hongos que afectan a las raíces de la tudelana, «de la que ya estaban las tierras hartas», explica el experto, añadiendo que la variedad de siempre es «rencorosa», y que sus frutos empezaban a ser víctimas del desgaste y a quedarse más pequeños de lo habitual, a lo que se unía el deterioro de la tierra «porque siempre se plantaban en el mismo sitio».

Con la Green Queen esto no ocurre, «se comporta igual la pongas donde la pongas» y es «resistente a golpes de calor». Eso sí, tiene que estar alejada de zonas donde pueda sufrir heladas porque «se mancha y entonces no sirve tampoco para fresco». Si no se puede usar ni para la plaza ni para la industria, hay un problema con la cosecha, a la que no se le puede dar salida.