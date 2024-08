Bajada histórica de los precios del pescado en las lonjas de la Región de Murcia

Los pescadores no han tenido que vender su pescado tan barato desde hace mucho tiempo. «Ayer la gamba roja gorda de los caladeros de Cabo de Palos se fue a 65 euros, cuando en esta época de 90 euros no suele bajar», comenta a La Opinión Bartolomé Navarro, el presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores. Cuando se le pregunta si este mal es generalizado, se muestra tajante: «Sí, sí, sí. Esto pasa en todas las lonjas de la Región de Murcia».

Pero la que se lleva la peor parte es San Pedro, con unos pescadores que luchan contra las medusas, la escasez de sus ejemplares estrella, como la dorada, y las especies invasoras que rompen sus redes. Además de tener al «Mar Menor en la UCI», explica Navarro, atareado, mientras pesa el pescado que se va a subastar esa misma tarde en la Lonja de Cartagena, de donde también es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, y se le nota la preocupación que comparte por esta zona en concreto.

«El precio de la pescadilla ha bajado a la mitad en un año, con unos precios que yo no había visto desde la crisis de 2008. También ha bajado el precio del salmonete, que el año pasado lo vendimos a 12 y 13 euros, mientras que este 2024 ha salido en 7,5/8», comenta el experto, antes de añadir que la demanda de materia prima en mercados y restaurantes desciende sin remedio. Entre un 20% y un 30%, concretamente.«Está siendo un verano muy, muy raro», precisa.

El estío empezó con buenos datos y el desplome de los precios llegó a mediados de julio

Nada hacía presagiar el desplome de los precios que llegó a mediados de julio cuando la temporada estival dio comienzo con normalidad. Durante la primera quincena de ese mes los pescadores hicieron sus capturas como siempre y vendieron su mercancía sin problemas.

La segunda quincena llegó para sacudir la tranquilidad y poner a estos profesionales en alerta ante una situación que no vieron venir: los precios del pescado comenzaron a bajar y bajar, poniendo a las lonjas contra las cuerdas, y evidenciando una situación problemática.

Se trata, según los datos oficiales, de un mal extendido por todo el país porque el consumo de pescado fresco ha descendido este año un 27%, según Navarro, que reclama una medida que daría empuje al sector y que los pescadores solicitan en bloque: la bajada del IVA sobre pescados y mariscos. Piden que descienda un 5%, en vez de mantenerse en un 10% para incentivar así el consumo.

Además, algo que ha tocado y, de momento, ha dejado medio hundido al sector pesquero son las restricciones europeas que solo permiten a los profesionales salir a faenar unos 130 días al año, como reclama Navarro, que pide que «a los pescadores se les deje hacer lo que han hecho siempre: trabajar y faenar», en vez de recibir subvenciones.

La demanda de materia prima en mercados y restaurantes cae entre un 20 y un 30%

Todo esto, denuncia el patrón mayor, se traduce en cada vez más dificultades para un sector que ya camina sobre la cuerda floja y que ha visto caer en picado la demanda de su producto durante una época clave del año, tal y como se ha hecho notar en los restaurantes de Cabo de Palos, siempre de bote en bote durante el verano. «Hay mucha gente en la playa, en el paseo, pero no en los restaurantes. Yo sé que algunos cierran sus puertas todos los lunes de julio y agosto. Esto es algo que yo no he visto nunca en la vida», comenta sorprendido, expresando una creciente preocupación.

Entre toda esta desesperanza, la lonja de Águilas se erige como la excepción y apunta buenos datos esta temporada estival, mientras ve crecer sus cifras de venta, «lo que es positivo para los barcos y la cofradía», explica el secretario de su Cofradía de Pescadores, Roberto Marban.

Agosto, un buen mes

Agosto está siendo, en general, «un buen mes de pesca y de venta», aclara el secretario, que destaca el gran éxito que está teniendo el marisco este verano dentro de la pesca de arrastre, poniendo de relieve a la gamba roja como «la gran estrella y la que más precio alcanza». Tampoco se queda atrás la gamba blanca, que ha despuntado esta temporada estival, junto a la pescada, una especie muy similar a la merluza.

En términos de ventas, las de julio de este año han superado a las de 2023. Además, en plena campaña de pulpo, los pescadores han lanzado sus redes al vuelo con el número de capturas conseguidas hasta ahora que han sido «muy, muy buenas y los barcos han pescado muchos kilos de pulpo, con un precio medio muy positivo. Han dado entre los 8 y los 10 euros por kilo», destaca el especialista.

Un pescador, en su barco, sostiene una red. / Loyola Pérez de Villegas

Con este panorama, la Cofradía se muestra optimista y espera que de las aguas puedan seguir emergiendo alegrías. Las previsiones apuntan a que la demanda y los precios subirán de aquí a finales de agosto, coincidiendo con una mayor ocupación hotelera y la visita de turistas, además de la llegada de más veraneantes.

En ese aumento de precios previsible entra la gamba, que se vende en tres calibres diferentes, «la grande o gorda, que llaman, la mediana y la pequeña. Pues la pequeña se está vendiendo entre 25 y 30 euros el kilo. La mediana anda por los 45, 50 y la grande, entre los 70 y 80, esperamos que llegue a los 100», concluye Marban. Mientras, encontrar sitio en el chiringuito de moda es tan difícil como siempre.

La venta ‘online’ llega a las lonjas para revitalizar el sector

Este jueves la lonja de Cartagena dio el pistoletazo de salida a la venta ‘online’. Un pescador lo comentaba con emoción por la mañana mientras salía a faenar. Cualquier novedad es bienvenida para dar un nuevo aire a un sector tradicional que necesita valerse de impulsos ante unas condiciones cada vez más dificultosas. Ahora las redes de pescar no serán las únicas que puedan capturar compradores y elevar las ventas.

En su primer día en funcionamiento las ventas por internet de la lonja no registraron grandes volúmenes de venta. «Solo se conectó un comprador que ya es habitual de aquí, que bajaba de Alcantarilla, pero ahora puede hacer la compra desde su casa», apunta el presidente de los pescadores, que espera que cada vez más comerciantes se animen a adquirir su género a través de internet. «Espero que, de aquí a unos días, se corra la voz y que se conecte gente de Barcelona, de Valencia y de toda España», añade con esperanza.

La gamba roja es el producto estrella en Águilas porque es el que más precio alcanza en la lonja

De momento, la ciudad portuaria se estrena con una logística que está todavía en pañales: quien compra el pescado, tiene que ir a recogerlo: «Si yo veo que la cosa da frutos, pues sí, voy a poner una furgoneta para vender a los restaurantes, pero de momento no», defiende Navarro, que tiene la esperanza de que los restaurantes se animen, puedan subir sus ventas y que la suerte juegue de su parte.

Como ocurre en Águilas, donde el comercio electrónico ha dado un impulso al sector en el municipio costero, que cuenta «con un comprador muy potente, un mayorista fuerte de Murcia» que exporta fuera de la Región, vendiendo a Madrid e «incluso al extranjero», precisa el patrón mayor aguileño.

Introducir la venta ‘online’ es un paso importante para que el pescado de la Región pueda expandir sus fronteras y llegar a cada vez más platos, sin importar la distancia. Facilitar el proceso de compra es un paso más hacia la revitalización del sector, que no deja de buscar nuevas fórmulas.