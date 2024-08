Jorge García Montoro: "Ribera no entendió el proyecto de El Gorguel, por eso trataré de convencer a Óscar Puente"

El Partido Popular toma el control de nuevo de la Consejería de Fomento e Infraestructuras tras la salida de Vox del Gobierno. A Pancorbo le sustituye Jorge García Montoro, hasta hace poco más de un mes secretario general técnico del Servicio Murciano de Salud y con una larga trayectoria anterior en puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Murcia.

Hace unas semanas, Abascal tomó una decisión que le ha llevado hasta la Consejería de Fomento. ¿Cómo lo vivió?

Sorprendido. Uno no se espera la llamada del presidente para ocupar un cargo de tanta responsabilidad y que supone un honor ejercer. Mi hoja de ruta será el Pacto por las Infraestructuras. Espero poder en marcha todos los proyectos que están ahora mismo atascados para mejorar la competitividad regional.

¿Como por ejemplo?

El Gorguel. Me comprometo a tener una reunión con el ministro de Fomento, de quien dependen los puertos, para poder explicarle en profundidad este proyecto. La Región no se puede permitir prescindir de una infraestructura que forma parte de una red que se conecta al Corredor Mediterráneo, al comercio marítimo, a las mercancías y, al fin y al cabo, a la riqueza y la prosperidad de toda el área mediterránea.

¿Puede Puente hacer dar marcha atrás a la decisión de Ribera?

Para saberlo, tendremos que conocer su posición. Ahora solo contamos con una resolución negativa de Transición Ecológica (Miteco). Debemos hacerles reinterpretar este asunto: El Gorguel y Barlomar no son lo mismo, que parece ser que es lo que entendió el Miteco, sino que El Gorguel es un proyecto diferente y complementario a Barlomar con el que se quiere incrementar el área de negocio en el tráfico de mercancías. Teresa Ribera no lo entendió o no lo quiso ver. Se lo pondremos sobre la mesa a Óscar Puente.

Si insisten en el carpetazo, ¿cuenta con alternativas?

No vamos a renunciar a nada y vamos a recurrir a todos los mecanismos posibles para que la situación de El Gorguel se pueda revertir, incluyendo la Unión Europea.

"No voy a ganar nada confrontando con el ministro; eso solo lleva al bloqueo"

¿Le ha pedido ya mantener la reunión al ministro?

Lo haremos pronto. Estas fechas son especialmente complejas.

¿Cómo cree que se va a llevar con él? Es el ministro más polémico del Gobierno.

Es particular, pero todos tenemos nuestras cosas. Soy una persona empática y voy a hacer lo posible por llevarme bien con él porque una de mis banderas es el diálogo. No ganaré nada confrontando con el ministro. Eso solo llevará al bloqueo y a mantener el déficit de infraestructuras que sufrimos.

¿Diría, como dijeron sus antecesores, que el Gobierno de Sánchez «maltrata» a la Región?

Sí. No sé si es consciente o no, pero hay el déficit de infraestructuras que le he mencionado se arrastra desde hace años. Nuestra posición geoestratégica en el Mediterráneo es envidiable, con una industria de transporte y producción hortofrutícola que es referencia en Europa; sin embargo, no nos dejan impulsarlas. Huyo del victimismo, pero vamos a exigir colaboración al Gobierno.

El área metropolitana de Murcia es otro de los grandes proyectos.

Efectivamente. Es un proyecto angular de esta Consejería en colaboración con los ayuntamientos que integran el área metropolitana, que suman una población de unas 700.000 personas. En estos momentos se está redactando el Plan de Transporte Metropolitano de la Ciudad de Murcia y su Área de Influencia, un documento técnico donde se determinarán cuáles son las necesidades de transporte en el área interurbana. Su contrato fue adjudicado en febrero con un plazo de ejecución de 14 meses. Confío en que para la primavera de 2025 lo tengamos.

Jorge García Montoro, nuevo responsable de Fomento, desde la sede de su Consejería. / Israel Sánchez

Su primera reunión fue con Adif. ¿Le van a meter velocidad al AVE a Cartagena y Lorca?

Saqué una valoración positiva de la reunión porque encontré capacidad de escucha por parte del presidente de Adif. Se puso de manifiesto la necesidad de convocar al Consejo de Administración de la sociedad Cartagena Alta Velocidad, cuya reunión esperamos que se celebre en septiembre u octubre. Si no se convoca, no se pueden dar pasos para avanzar en la integración del ferrocarril en el tramo urbano y definir la variante de mercancías que conecta con el puerto. Asimismo, trasladamos a Adif los problemas que están sufriendo los vecinos de Lorca y por eso se va a crear una comisión bilateral entre la empresa pública y el Ayuntamiento que canalice todas las quejas y las demandas de información vecinales sobre la programación de las obras para minimizar las molestias y acercar posturas.

Los problemas ferroviarios no solo tienen que ver con la Alta Velocidad. ¿Cuándo recuperará la Región las conexiones perdidas?

Esa es otra de las cuestiones que tendré que tratar con el ministro. Le exigiré el restablecimiento en condiciones del sistema de Cercanías. Tras reformar las vías, es necesario establecer unos servicios potentes de Cercanías entre las dos principales ciudades de la Región, Cartagena y Murcia, y recuperar con trenes modernos la línea Lorca-Águilas que lleva interrumpida desde 2021.

"Renfe perderá mercado en la Región en favor de operadores privados si no mueve ficha"

¿Y qué pasa con el AVE que sí tenemos, el de Murcia? Pocos trayectos y muchas paradas.

Y alto precio. Este déficit ferroviario va a ser suplido por los operadores privados y la Región va a contar a partir del 4 de septiembre con trenes Ouigo. Le pediré al ministro que Renfe tiene que valorar si quiere potenciar y mejorar su oferta. El mercado de la competencia está abierto y, si no mueve ficha, perderá mercado.

Pancorbo llegó a decir que él nunca hubiera construido el aeropuerto de Corvera. Lo cierto es que no termina de despegar.

Lamentarse sirve de poco. Toda gran infraestructura necesita un período de maduración. El aeropuerto ya lo tenemos y lo que hay que hacer es trabajar para sacarle el máximo rendimiento. Para ello, debemos continuar abriendo vuelos a nuevos destinos, como se ha hecho los últimos tiempos. Basta recordar que, en origen, el Corvera estaba enfocado solo al mercado inglés y ahora podemos volar a destinos en Portugal o Marruecos y también al norte de España.

"La tramitación del Plan de la Cuenca del Mar Menor sigue en marcha al margen del debate legislativo"

Ordenación del Territorio vuelve a Fomento. ¿Cómo va el Plan de la Cuenca del Mar Menor?

Sigue en tramitación. Es un tema complejo porque afecta también a otras áreas como Medio Ambiente.

¿No es posible que se esté retrasando por el debate legislativo para reformar la Ley del Mar Menor?

La tramitación sigue en marcha al margen del debate legislativo y, cuando este concluya, se aplicará al documento porque es esencial tener seguridad jurídica.

Faltan por conocer los directores generales de Movilidad, Carreteras y Ordenación del Territorio.

Los nombramientos tienen que ser aprobados en Consejo de Gobierno. Es un asunto que estoy abordando con el presidente y espero que pronto podamos completar el equipo humano.