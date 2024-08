El ciberdelito continúa al alza y se incrementa casi un 15% en la Región

El Ministerio pone el acento en que el cibercrimen sigue en alza: de enero a marzo de 2024 se notificaron en la Comunidad 3.479 infracciones penales relacionadas con este ámbito, ocurridas en la Red de Redes o a través de ella, lo que supone un aumento del 14,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado 2023, cuando se notificaron 3.034 delitos de estas características.

El informe del departamento que dirige Marlaska precisa que se cometieron 2.996 estafas informáticas, un 14,4 por ciento más respecto al año anterior, con 2.619 infracciones. En cuanto a otros ciberdelitos, la cifra total del primer trimestre se sitúa en las 483 infracciones, un 16,4% más, superando así los 415 de 2023.

Este repunte de la delincuencia online no es algo nuevo. La Comunidad murciana registró durante 2023 un total de 13.696 ciberdelitos, según consta en el Balance de Criminalidad que publica el Ministerio del Interior. De este total, 12.268 infracciones fueron estafas informáticas, detallan desde el departamento de Grande-Marlaska.

En comparación con los datos de 2022, el cibercrimen repuntó un 37,3% en la Región de Murcia. En concreto, ese año se denunciaron 9.971 delitos en la Red, de los cuales 8.651 fueron estafas.

La Policía detectó un incremento de las estafas del 'timo de inversiones', en las que hay criptomonedas

Los expertos ponen el acento en la Inteligencia Artificial (IA): se perfecciona cada vez más, lo cual da lugar a que los ciberdelincuentes cuenten con herramientas más sofisticadas a la hora de cometer sus ilícitos. Por ejemplo, está el ‘vishing’, que es el fraude con el que la Inteligencia Artificial puede clonar una voz.

La Policía Nacional daba la voz de alarma antes del periodo estival: el cuerpo había detectado en la Región de Murcia «un importante incremento en las estafas conocidas como ‘timo de inversiones’, en las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía Internet con ciudadanos interesados en invertir en criptomonedas»; y, con sistemas informáticos complejos, simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado vaya realizando importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias.

Crimen sin castigo

A mayor uso de Internet, más ciberdelincuencia. El fin principal de los amigos de lo ajeno es el mismo que en el mundo no virtual: obtener dinero.

Así las cosas, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región son conscientes de que muchas víctimas de delitos en el ciberespacio no denuncian lo que les ha pasado. A veces, no lo hacen únicamente por vergüenza, porque no quieren que sus allegados tengan conocimiento de cuáles fueron sus movimientos en la Red para llegar a ser estafados. De ahí que muchos de los ilícitos online queden sin castigo para los ciberdelincuentes.