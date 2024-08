La ONCE crea 1.597 empleos en la Región

El Grupo Social ONCE logró crear en 2023 un total de 3.187 empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, lo que supone un crecimiento del 4,6% en el número de trabajadores hasta los 71.892. En la Comunidad Autónoma de Murcia, se ha llegado a 1.597, según han informado desde el grupo. Los datos consolidan al Grupo Social ONCE como cuarto mayor empleador no público en España y el mayor del mundo de personas con discapacidad.

De los casi 72.000 empleados actuales, un 61,6% son personas con discapacidad (44.297). Los datos ponen de manifiesto que todas las áreas del Grupo Social ONCE son responsables de 1 de cada 191 puestos de trabajo que había en España en 2023, es decir, el 0,52% del empleo total; y capaces de generar 1 de cada 369 euros de la riqueza nacional, es decir, el 0,27% del PIB, según un informe de la prestigiosa auditora PwC.

Estos logros se apoyan en una mejora de los ingresos del Grupo, impulsados por el crecimiento de las ventas de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE en un 8,1% hasta lograr el récord histórico, con 2.623,8 millones de euros que, no obstante, apenas representan poco más del 4% del mercado de juego en España.