El SUP de la Región defiende el acuerdo "legítimo" con Desokupa

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de la Región de Murcia defiende el acuerdo firmado a nivel nacional con el Club Desokupa para la formación en defensa personal de 30.000 agentes de Policía. «Es un convenio más entre un sindicato y un particular para complementar una formación que a día de hoy no es continua», explica a La Opinión el secretario general del Comité Federal regional del sindicato, Adrián Rodríguez.

El revuelo suscitado no se ha producido por la naturaleza del convenio, sino por el actor que va a encargarse de la formación. Desokupa se dedica a la recuperación de propiedades ocupadas de forma ilegal. Como ellos mismos explican, ofrecen «soluciones eficaces y rápidas» para propietarios que desean recuperar su vivienda o local comercial sin tener que esperar al procedimiento estipulado, lo que ha llevado a algunos actores sociales, como partidos políticos, sindicatos y ONG, a considerar su actividad en el marco de la ilegalidad. El líder de la empresa, Daniel Esteve, es un conocido agitador ultra que no desaprovecha la oportunidad de atacar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Adrián Rodríguez, «el contrato es legítimo» y responde al «precario» estado de la formación de los agentes. En este sentido, asegura que en la Región son varios los agentes que podrían encargarse de estos cursos, ya que pertenecen a distintas federaciones de lucha; sin embargo, critica que «la Dirección General de la Policía no les habilita». Esto obliga a los policías a «contratar agentes externos» de manera particular o a través de sindicatos, añade.

Desde el SUP regional reconocen que «en los últimos dos o tres años se ha ampliado el número de formaciones en defensa personal, pero aun así no llegan». Además, señalan que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, «suele poner más pegas que facilidades» a las formaciones.

Desde la dirección nacional del SUP aún no se han trasladado las condiciones del acuerdo a las delegaciones territoriales, por lo que se desconoce si en la Región se impartirán cursos y cuántos policías podrán recibir la formación.

Por otra parte, Rodríguez lamenta que se «ponga el ojo» en la formación de los agentes de la Policía, cuando «ya se han impartido muchos cursos como este», y no en otros problemas que arrastra la Región desde hace años, como el estado de la comisaría de Alcantarilla, «que se cae a pedazos». También menciona el vehículo de los Tedax, que ha recorrido más de 300.000 kilómetros «y está en el taller un día sí y el otro también, acumulando miles y miles de euros en reparaciones».

El Ministerio del Interior estudia si abre un expediente e impugna el convenio para impartir este curso de formación, ya que dicen que se trata de cursos no homologables que «no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía». Además, indican que la formación de la Policía es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

En la Región, el diputado de Podemos Víctor Egío criticó en sus redes sociales el acuerdo, recordando que «en enero una empresa de desokupas allanó las viviendas de varios vecinos que residían legalmente en un edificio de La Alberca, agredió a varios de ellos delante de sus hijos e incluso sustrajeron objetos de valor». Añadió que «la policía no hizo nada» y que «ahora», tras la firma del convenio entre SUP y Desokupa, «se entiende todo».