Los murcianos son los españoles con menos años de vida saludable

La cuestión no es tanto cuánto se vive sino cómo se vive. No tanto la cantidad sino la calidad. Y ahí los murcianos no tienen muy buenas perspectivas. Los ciudadanos de la Región de Murcia son los españoles con menos años de vida saludable, tal y como recoge el Informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2023 dado a conocer por el Ministerio de Sanidad este lunes.

El estudio hace un repaso sobre distintas variables sanitarias entre las que destacan esperanza de vida, estado de salud, atención y demoras, así como principales causas de muerte, consultas en Atención Primaria y operaciones quirúrgicas, entre otras.

En el capítulo ‘Años de vida saludables’ la Región de Murcia se sitúa la última en el ranking con 77,7 años de media (76,6 para hombres y 79 años para las mujeres), sólo superando a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (68,6 años). Esta variable hace una estimación sobre los años que esperan vivir los murcianos, en este caso, con buena salud.

La media nacional se sitúa en 79,4 años de vida saludable al nacer. Siguiendo muy de cerca a la Región de Murcia la Comunidad Valenciana (77,8 años), Galicia (78,1), Andalucía y Asturias (78,7).

En el extremo opuesto están Navarra y Castilla-La Mancha, que empatan en años de vida saludable, con ciudadanos que llegan a los 80,9 años con buen estado de salud.

Recuperación tras el covid

El Informe del SNS 2023 del Ministerio muestra que en esperanza de vida se han recuperado los indicadores que se vieron afectados por la pandemia ya que la esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,1 años (85,7 las mujeres y 80,4 los hombres), cerca ya de los 83,5 del año 2019.

En la Región de Murcia la esperanza de vida está en los 82,1 años (84,9 para las mujeres y 79,3 para los hombres), siendo los madrileños los que más viven, con 84,8 años de esperanza de vida media.

Sanidad destaca que el 75,5% de la población valora su estado de salud como bueno o muy bueno. La percepción positiva de la salud es más alta en personas con nivel educativo superior (85,9%) e intermedio (81,9%), que en aquellas con nivel inferior (66,4%).

El trabajo analiza una serie de enfermedades caracterizadas por su alta carga de morbilidad: las enfermedades cardiovasculares, tumores malignos y respiratorias.

Las principales causas de mortalidad siguen siendo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que están detrás de más del 50% de las defunciones, aunque estas causas mantienen la tendencia descendente que recoge la serie histórica. La cardiopatía isquémica ha pasado desde 2012 de una tasa de 76,7 muertes por 100.000 habitantes a 53,3 en 2022.

La enfermedad cerebrovascular ha descendido de 64,2 a 44,0 muertes. En el caso de los tumores malignos, la tasa de mortalidad se ha reducido en ese periodo un 12,2%, pasando de 242,9 a 213,2 muertes por 100.000 habitantes y la minoración ha sido el triple en hombres que en mujeres. El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón ha sido la neoplasia maligna que más muertes ha producido en 2022.

Trastornos mentales

El Ministerio de Sanidad también informa de que el 34 por ciento de los españoles tiene algún problema de salud mental, el más frecuente la ansiedad, que ataca el doble a las mujeres que a los hombres, con Murcia como tercera región con mayor tasa por cada mil habitantes, 424,3.

La tasa de trastornos por ansiedad en personas de menos de 25 años es de 32,8 casos por 1.000 habitantes frente a los 16,3 de hace ocho años, una cifra que es además un 30% superior a la de 2019, año de la prepandemia.

Por detrás, se sitúan los trastornos específicos del aprendizaje y los problemas hipercinéticos (movimientos involuntarios del cuerpo).

Los problemas de salud mental «constituyen una de las epidemias de nuestro siglo que se debe prevenir, afrontar y saber manejar», resalta el documento.

Crece la cirugía ambulatoria

El estudio hace mención a las listas de espera, señalando que en la Región hay 33.062 pacientes que aguardan para pasar por el quirófano, el 11% de ellos desde hace más de seis meses. Situándose la espera media para una operación en 88 días.

Pero también indica que en los últimos años se ha detectado un aumento de la cirugía mayor ambulatoria (CMA), que no requiere ingreso hospitalario, representando ya el 44,88% de las operaciones realizadas en la Región durante el pasado año en hospitales públicos.

Descenso de cesáreas

Los hospitales privados de la Región de Murcia recurren más a las cesáreas que los centros sanitarios públicos del Servicio Murciano de Salud (SMS). Concretamente, los primeros casi duplican a los hospitales públicos en el uso de este procedimiento durante los partos, según el Informe del Servicio Nacional de Salud (SNS) 2023 hecho público este lunes por el Ministerio de Sanidad.

Uno de cada cuatro nacimientos que se registraron en los hospitales del SMS (25,1%) tuvieron lugar mediante cesárea, frente al 48,6% de los que se contabilizaron en centros privados de la comunidad autónoma.

A nivel nacional, el Sistema Nacional de Salud atiende ocho de cada diez partos y la tasa de cesáreas en sus hospitales ha sido del 22,4 por ciento en 2022; mientras, en el sector privado, que atiende a dos de cada diez partos (18,6%), la tasa de cesáreas se sitúa en un 34,5 por ciento, según se recoge en el Informe del SNS 2023.

En comparación con otros años, la tasa de cesáreas atendidas en hospitales del SNS se mantiene estable desde 2012, mientras que la tasa de cesáreas en hospitales del sector privado se ha reducido 3,01 puntos porcentuales en los últimos 10 años.

En cuanto a la inducción al parto, Sanidad recuerda que esta práctica no está exenta de riesgos, por lo que su uso debe estar justificado bajo indicación obstétrica. n