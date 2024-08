La Ley de Bienestar Animal no logra atajar el abandono de mascotas

Las protectoras de animales de la Región de Murcia han notado un incremento de abandonos desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en septiembre. «Diríamos que en lo que llevamos de 2024, se ha producido un incremento superior al 30%», manifiesta la Asociación Nacional Española de Rehabilitación Animal (Anerpa).

Así lo corrobora la protectora de Águilas, Aquiproan: «Llevamos unos 300/340. Es un récord. Nunca hemos recogido a tantos» o la de Mazarrón, Aproama: «Hemos notado muchísimos más abandonos. Este invierno ha sido horroroso. Alrededor de un 40% más desde septiembre». Por su parte, Ayuda Animal Murcia asegura no haber notado diferencia, «seguimos en la línea de siempre, pero esperamos que la conciencia animal y el bienestar de los peludos vaya mejorando gracias a los cambios legislativos».

Los datos registrados por los Ayuntamientos de la Región arrojan lo siguiente. Águilas recogió el año pasado 630 animales abandonados o errantes, de los cuales 277 eran perros y 349 gatos, habiendo además, un burro, un camaleón y dos conejos. De estas cifras, 59 perros fueron entregados a sus propietarios, 235 gatos se capturaron, esterilizaron y retornaron, y 41 fallecieron por atropello u otras causas. En Cartagena, se rescataron de la calle a 320 animales en 2023 y 134 este año, 45 de ellos desde el mes de junio. No se computan aquí los rescatados por el Centro Municipal y recogidos por sus dueños tras el aviso. Por su parte, Mazarrón recogió 88 perros abandonados el año anterior y 40 en 2024, desde enero a junio. Los ayuntamientos de Murcia y Lorca no han facilitado a esta Redacción los datos registrados.

Además, con el verano aumentan los abandonos y se reducen las adopciones, «desde el mes de junio, el número de abandonos se ha incrementado notablemente, sobre todo en gatos», explica desde Anerpa y Aquiproan lo corrobora: «Los hemos notado más en los gatos». Para Ayuda Animal Murcia, «los avisos son diarios y los casos aumentan cada verano».

Por otro lado, las adopciones se han reducido, «normalmente están sobre un 80-85%. Durante el primer semestre han bajado hasta, aproximadamente, el 50%», lamenta Anerpa: «Ha habido meses en los que no han adoptado ninguno. Pero en poco tiempo han salido doce. Entre los abandonos y este parón, no teníamos sitio ni para un chihuahua», dicen desde Aproama, explicando que cuando les llamaban para que acogiesen uno, tenían que decir «me duele el corazón, pero no podemos» .

A pesar de ello, las protectoras no culpan a la nueva legislación sino al «desconocimiento», como apunta Aproama, «a la campaña negativa, insidiosa y, en muchos casos, plagadas de mentiras, que se ha venido realizando», que desde Anerpa creen que «ha creado una sensación de miedo a muchos propietarios» o, simplemente, a que «la gente se ahoga en un vaso de agua porque la ley no ha cambiado nada», manifiestan, y añaden que creen que «se escudan en la ley como una excusa».

286.000 en todo el país

En España, uno de cada tres hogares convive al menos con un animal de compañía. El estudio ‘Él nunca lo haría’, publicado por la Fundación Affinity, recoge que más de 286.000 fueron recogidos por protectoras españolas, número que se mantiene en los últimos cuatro años, del cual 170.712 corresponde a perros y 115.970 a gatos.

Conchita Muñoz, de la protectora de animales de Mazarrón / L.O.