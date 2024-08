Inmaculada López: "Los perros rurales sufren más golpes de calor"

Con la llegada del calor, es importante que los dueños de las mascotas las hidraten y estén atentos al termómetro. Estas son algunas claves que ofrece Inmaculada López, veterinaria del centro Mimos.

Con la llegada de las primeras olas de calor en Murcia, ¿cómo protegemos a nuestras mascotas?

Hay una serie de puntos que podemos tener en cuenta. Tienen que tener agua fresca y limpia todo el día. Que la temperatura de casa sea adecuada, con ventiladores o aire acondicionado y si están fuera, que tengan sombra. Evitando las horas de mucho calor y el asfalto caliente. También, es importante la protección solar en animales con pelaje blanco o con poco pelo.

¿Cómo se utiliza?

Hay cremas solares específicas en spray o en crema. Como ya he dicho, se echa en animales con pelo blanco o donde hay mucha piel expuesta. Se pone y se aplica bien. Como en las personas. En animales con mucho pelo se utiliza, sobre todo, en la zona de la nariz para que no se quemen. Porque la exposición solar también puede acarrearles problemas de salud.

¿Hay que adaptar su alimentación?

No es necesario. Si los animales comen pienso y les gusta, genial. Pero con el verano a algunos no les apetece tanto comer. En estos casos, se les puede poner una alimentación húmeda, que suele gustarles más, con paté o comida natural cocinada. No es estrictamente necesario, pero así les incitamos a comer con aquello que más les gusta.

Y, ¿un mínimo o máximo de agua al día?

Yo recomiendo que siempre tengan agua disponible y ver al menos que beben un poco. Y si no beben, la alimentación húmeda también les ayuda a hidratarse. Además, se puede echar un cubito de hielo al agua para que se refresquen.

¿Debemos pelarlos?

Depende del tipo de pelo necesitan un cuidado u otro. Los perros con el pelaje corto solo requieren un cepillado diario que les quite el pelo muerto, que también les da calor. Se piensa que el pelo da calor porque lo extrapolamos a las personas, pero tiene una función termorreguladora y protege la piel contra la radiación solar. De todas formas, si el dueño no lo tiene claro lo ideal es que acuda a un profesional, en este caso un peluquero.

Si vemos que tienen mucha calor, ¿los mojamos?

Se pueden mojar para refrescarlos. Hay que empezar con las patas, un poco el cuello, la zona del lomo y poco a poco ir a más. Siempre de abajo hacia arriba. Con agua fresca, pero ni fría ni congelada porque supone un cambio térmico grande y no les da tiempo a autorregularse.

¿Los que viven en zonas rurales deben seguir medidas extras?

Lo ideal es que tengan una zona cubierta con árboles que dé sombra. Ayuda mojarlos de vez en cuando y humedecer el suelo. Vigilar que beban mucha agua y tener claro los síntomas de un golpe de calor porque son más propensos a padecerlo.

¿Cuáles son los síntomas?

Pues hay varios. Por ejemplo, un jadeo excesivo. Es normal que un perro jadee si tiene calor, pero son jadeos exagerados y dan la sensación de que les falta el aire. Salivan mucho, la saliva es muy espesa y la nariz se les seca. En los casos más graves, la lengua se les pone azul o morada. Puede haber vómitos, diarreas o desorientación. Están descordinados, no responden cuando los llamas y pueden desmayarse.

¿Cómo los ayudamos?

Lo primero es buscar un veterinario cerca. Mientras tanto, mover al animal a un sitio fresco, con un ventilador o aire acondicionado, pero nunca debajo del aparato. No le puede dar una exposición directa al frío. Podemos ponerle paños mojados en las extremidades o en la barriga, con agua fresca, pero nunca fría. También hidratarlo. Si está despierto, puede beber agua, pero no debe empacharse. Si no está consciente, podemos mojarle el morro.

¿Ante qué señales debemos ir corriendo al veterinario?

Las que he comentado antes. Y cualquier cosa que nos extrañe, como vómitos, diarreas o si lo notamos apático. Puede que no sea nada o puede que sea algo grave.