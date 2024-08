Una denuncia al día por violencia en el seno familiar en la Región

La Policía arrestaba, a comienzos de este verano, a dos hermanos por pegarse el uno al otro en el barrio de Vistabella, en Murcia; menos de 24 horas antes, habían detenido en San Andrés a una pareja por agredirse mutuamente. En este caso, al hombre se le investigó por violencia de género, mientras que a la mujer se la detuvo por un delito de violencia doméstica.

Misma imputación tuvo una vecina de Santiago el Mayor que, el día antes, fue capturada por agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) como presunta agresora de su compañero sentimental. Las detenciones por asuntos de violencia domésticas no son extrañas: las hay prácticamente todas las semanas, apuntan fuentes policiales. Sin embargo, en demasiadas ocasiones los agresores se quedan sin castigo. El motivo: lo difícil que resulta emprender un litigio contra un miembro de la familia.

Lo que dice la estadística

Un total de 502 personas (333 hombres y 169 mujeres) fueron condenadas en un año en la Región por violencia doméstica, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). De estas personas, la mayoría (265) tienen edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, aunque también destaca que 19 de ellas no habían cumplido la mayoría de edad. Asimismo, hubo tres condenados mayores de 65 años de edad.

"Hijos pegando a sus padres es un hecho nuevo, un problema social del siglo XXI que apenas ha conocido precedente en la historia de la humanidad"

Se trata de personas condenadas en 2023 con sentencia firme, concreta el INE, que detalla que, del total de más de medio millar de ellas, 368 son españoles, 88 proceden de países de América, 28 son africanos y tres asiáticos.

En comparación con los datos del año 2022, cuando hubo 421 condenados en firme en la Comunidad, se han incrementado estas sentencias en un 19,24%.

Lesiones y amenazas

En cuanto a los delitos, constan más que condenados, ya que algunos de ellos cometieron una o más infracciones. El INE contabiliza 683 de ellas y la gran mayoría (312) fueron lesiones.

Después aparecen las amenazas (133) y los delitos contra la integridad moral (85). Es destacable también que se produjeron 90 quebrantamientos de condenas: los penados se saltaban la orden de alejamiento.

En esta estadística no se incluye la violencia de género, que es la que ejerce un hombre contra su pareja o expareja. Se trata solamente de delitos de violencia doméstica, la que se produce en el seno familiar: entre hermanos, de padres a hijos o viceversa.

"Un tabú"

«Es más difícil para una mujer denunciar a su hijo que denunciar a una pareja: hay mayor concienciación con la violencia machista, pero el hecho de que te golpee un hijo sigue siendo un tabú, muchas lo esconden», detallan fuentes policiales. «Aunque suene a tópico, pasa más en las localidades pequeñas, donde después ocurre una desgracia y resulta que todo el pueblo sabía que a la víctima su hijo le daba mala vida», manifiesta un agente destinado en la Comunidad.

No solo se cuentan las condenas: volviendo a las estadísticas, el INE refleja cuántas denuncias se pusieron el año pasado en la Comunidad murciana por delitos de violencia doméstica. Fueron 366. En ellas, en 136 ocasiones los denunciados fueron los progenitores y la víctima un hijo. Asimismo, otras 110 veces fue el vástago el denunciado por parte de sus padres, víctimas de su violencia.

En cuanto a las agresiones entre hermanos, constan 29 denunciadas formalmente en un año en la Región. Residual, aunque existe, es la violencia que se ejerce de abuelo a nieto (4 casos en 2023) y de nieto a abuelo (3 episodios contabilizados en las estadísticas).

Las cifras de denuncias fueron similares el año antes: en 2022 se interpusieron en la Comunidad murciana 387 acusaciones, de las que 135 fueron de hijos agredidos por sus padres, 107 de padres agredidos por sus hijos y 41 entre hermanos.

El dato tampoco varía de forma destacable respecto a 2021: un total de 396 denuncias, 119 de hijos atacados por sus progenitores, 172 de progenitores atacados por sus propios hijos.

"Sí se puede retomar la relación"

La psicóloga Felipa Gea apunta que «pese a los efectos devastadores, sí que es posible retomar una relación positiva y saludable tras haber sufrido maltrato infantil», aunque recalca que «es un proceso complejo y arduo que requiere tiempo, esfuerzo, y, normalmente, ayuda profesional».

Felipa Gea, psicóloga murciana. / La Opinión

«Este proceso va a depender de la gravedad y la duración del maltrato, de si el agresor reconoce los hechos y se arrepiente, de la disposición y del deseo de la víctima a restablecer dicha relación, etcétera», precisa la profesional.

"El maltrato infantil tiene efectos devastadores en el desarrollo físico, emocional y psicológico de los menores"

Gea admite que «es cierto que hay casos en los que no es recomendable o no es posible retomar dicha relación» y pone como ejemplo de escollo «que el agresor no reconozca el daño causado o no muestre intención de cambiar». Esto «impide de gran manera que dicha relación se restablezca», al igual que tampoco es factible «cuando el maltrato fue muy severo y ha dejado secuelas graves que impiden el restablecer una relación sana, o cuando la víctima no se siente segura o preparada para retomar la relación».

La experta expone que «el maltrato infantil es un fenómeno que a menudo resulta de una combinación de factores individuales (como problemas de salud, adicciones, historia de abuso, falta de habilidades parentales), familiares (estrés familiar, aislamiento social, dinámicas de poder) y sociales y culturales (normas culturales, desigualdades socioeconómicas, violencia comunitaria). «Independientemente de estos factores, lo que sí es contundentemente cierto: el maltrato infantil tiene efectos devastadores en el desarrollo físico, emocional y psicológico de los menores, afectando también a su desarrollo como personas adultas», destaca.

"Sensibilidad" de los jueces

El abogado Manuel Martínez apuntó que «el problema de la violencia doméstica es complejo desde el punto de vista emocional», al tiempo que elogió el trabajo de la Policía Nacional, en especial de los especialistas de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y el Grupo de Menores (Grume) a la hora de investigar asuntos de violencia doméstica.

El abogado Manuel Martínez, en la puerta de los juzgados de Cieza. / JUAN CARLOS CAVAL

Martínez puso el acento en «un delito que se llama el trato vejatorio». «Tengo un padre que se va a sentar en el banquillo por trato vejatorio, por tener con su hijo un comportamiento que va más allá de lo meramente educacional», detalló. Y es que actualmente «cualquier actuación que exceda un poco los límites entraría dentro del trato vejatorio», en concreto «actitudes tendentes a la corrección de los menores, pero que se exceden», manifestó.

El letrado murciano indicó que «los jueces son muy sensibles en este tipo de delitos en los que los padres se exceden respecto de los menores».

También elogió la «alta sensibilización que existe en la sociedad: cualquier comportamiento que se vea, incluso por parte de terceros, se está denunciando».

Otro abogado, el penalista Antonio Casado Mena, manifestó, a preguntas de este periódico, que «la violencia filio-parental es uno de los delitos por el que más se detienen y adoptan más medidas contra menores en los juzgados españoles». «Hijos pegando a sus padres es un hecho nuevo, un problema social del siglo XXI que apenas ha conocido precedente en la historia de la humanidad», aseguró, para añadir que «los menores han olvidado aquello de honrarás a tu padre y a tu madre y he aquí el resultado».

Antonio Casado Mena, abogado. / La Opinión

Autoridad relativa

A su juicio, «el concepto de autoridad se ha relativizado o suavizado de tal forma que ahora nos encontramos con hijos que se piensan que son el centro del universo, que se lo merecen todo, egoístas, sin obligaciones e incapaces de empatizar con la difícil tarea de sus padres de mantener una casa y de educarlos».

No obstante, recalcó que «también es cierto que hay padres que maltratan a sus hijos y el número va en aumento, si bien ese no es un hecho nuevo, sino una forma ancestral de ser padre sin saber serlo y sin saber educar de otra manera».

«Me preocupa más que los menores levanten la mano o insulten a sus padres o a sus abuelos», consideró.