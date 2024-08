El calor no da tregua en la Región y vuelve la alerta amarilla este lunes

El calor no da tregua y, aunque en este caso no se trata de una ola de calor como tal, los termómetros volverán a subir en la Región de Murcia en el inicio de esta semana. Tanto, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo durante lunes y martes. Y eso a pesar de que las temperaturas máximas descenderán en la Península este lunes. Pero no será el caso del Este peninsular, donde aumentarán en una jornada en la que habrá doce comunidades autónomas en riesgo (alerta amarilla) -entre ellas Murcia- y riesgo importante (alerta naranja) por calor, según la previsión de la Aemet.

Así, Además de Murcia, estarán en alerta Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, en riesgo por valores que rondarán entre los 35ºC y 39ºC. Además, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunitat Valenciana estarán en riesgo importante por valores que podrán alcanzar los 40ºC.

Comarcas con alerta amarilla

Meteorología ha activado la alerta amarilla entre la una de la tarde y las nueve de la noche en la Vega del Segura, por temperaturas que rondarán los 38 grados centígrados, al igual que en la comarca del Noroeste, durante el mismo periodo de tiemp.

La alerta amarilla se extiende el martes y está previsto que durante las mismas horas -de 13 a 21- se llegue a los 38 grados tanto en la Vega del Segura como en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. El tiempo en el resto de la Región de Murcia se mantiene estable y no entra en aviso y las temperaturas serán las propias de esta época.

Un termómetro supera los cuarenta grados, hace unos días en Murcia. / Juan Carlos Caval

Tormentas en la Comunidad Valenciana

Asimismo, Aragón y Comunidad Valenciana estarán en riesgo por tormentas. Por lo general, la Aemet prevé tiempo estable en el país con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro se esperan intervalos de nubes bajas, sin descartar bancos de niebla matinales. En Alborán también se esperan nubes bajas, que podrían acompañarse de nieblas costeras y de una posible intrusión de calima que afectará sobre todo a Melilla.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montañas y aledaños del tercio nordeste peninsular y del sistema Central, sin descartar algún chubasco o tormenta aislados ocasionales, más probables en el Pirineo oriental y sur de la Ibérica donde pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo, mientras que en las zonas más meridionales se podrían dar tormentas secas. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes de las islas, con probabilidad de que persista la calima.

Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en el este peninsular y Baleares, sin cambios en el centro y en descenso en el resto. Las mínimas irán en ascenso en el centro y nordeste peninsular, descendiendo en el resto. En Canarias descienden.

Se superarán los 35 grados en el interior de la mitad sur, meseta Norte, Ebro, depresiones del este peninsular y Mallorca, con probabilidad de alcanzar los 40 en zonas del Guadalquivir y sin descartarlo en zonas del Tajo y del Guadiana.

En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, más intensos en litorales, con predominio de componente norte en el cuadrante noroeste, rolando a sudoeste en la costa atlántica de Galicia, y de componentes sur y oeste en el resto de la vertiente atlántica. Predominio de componentes sur y este en el área mediterránea con régimen de brisas en litorales y en Canarias soplará un alisio moderado.