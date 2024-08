La conserva ha librado una especie de batalla contra el tiempo para ofrecer todo el año productos que solo había durante un mes o dos. Ahora muchos de esos productos, como el tomate, pueden encontrarse los doce meses del año.

De hecho, el inicio de la conserva viene precisamente del intento de conservar los alimentos para las tropas a finales del XVIII y principios del XIX. Surgió en Francia a raíz de una epidemia. Se convocó un premio nacional para incentivar que alguien descubriera un mecanismo de conservación. Así fue como apareció Nicolás Appert, que consiguió estabilizar los alimentos en un envase. A partir de ahí viene todo el desarrollo de la industria. De aquella industria artesana se ha pasado a la Inteligencia Artificial. Estamos hablando de un periodo de 120 o 130 años desde que se publicó aquel premio.

Las recetas también han cambiado mucho desde que se inventó la alquimia del azúcar para conservar las frutas en almíbar.

Yo creo que la Región de Murcia está en deuda con la industria conservera. Ha formado parte del último siglo de desarrollo social y económico. Desde los inicios de la industria artesanal hasta lo que somos hoy en gran medida se debe a nuestros antepasados, a aquellos que iniciaron una actividad industrial muy rudimentaria, pero que supieron ir adaptándose a los tiempos. Hoy Murcia tiene un alto grado de especialización de la industria alimentaria, porque aquello existió. Por eso digo que estamos un poco en deuda con aquellos hombres de fábrica, con aquellos emprendedores que supieron ir adaptándose a los tiempos.

¿Cómo fueron los inicios en la Región?

En sus inicios Murcia era productora de tomate. El origen de que el cauce del río Segura se cubriera de fábricas de conservas estaba en el regadío, en la necesidad de tener cerca de las empresas los productos que después se transformaban. El inicio está en el regadío. Primero fue el tomate, luego entró el albaricoque y después llegó el resto de frutas de la Huerta de Murcia, como el melocotón. Después vino el famoso cóctel de frutas y posteriormente se incorporó la mandarina en almíbar. El pimiento y la alcachofa fueron también dos productos clave para poder mantener la producción más allá del verano. Se buscaba ampliar el ciclo de producción incorporando las hortalizas y cuando llegó la mandarina se llegaron a completar prácticamente los doce meses al año.

¿Las industrias de la Región siguen produciendo mandarina?

No, desapareció como consecuencia de la competencia de China. En España quedan dos o tres industrias que hacen mandarina porque tienen una cláusula de protección y unas medidas ‘antidumping’frente a las importaciones de China. Si no fuese así, no podrían sobrevivir. Hay productos que están reduciendo su presencia en las exportaciones. En general, todas las frutas han bajado. En el caso de la alcachofa el descenso ha sido muy grande, prácticamente del 50%, debido al desarme arancelario de Europa con Perú. Desde 2005 la alcachofa empezó a caer. Eso dio lugar a la fabricación de otros productos inéditos, como los preparados de tomate, el tomate frito, mezclado y envasados para su consumo.

Hero fue pionera en el salto de la conserva a la cocina.

Hero es un ejemplo de cómo una conservera multinacional ha derivado en una compañía de alimentación infantil, de productos alimenticios saludables y de alimentos para personas mayores. Igual que en el tomate se amplió el abanico para ofrecer productos con mucho valor añadido. En el ámbito de las frutas hay empresas que suministran sabores de frutas, ya no se trata solo fabricar pulpa de fruta o melocotón en almíbar, sino preparados industriales para las multinacionales más importantes de la alimentación, como las de los lácteos. Hay que reconocerles la capacidad de reinventarse para seguir ligados a su origen, pero no haciendo el mismo producto. También tenemos las empresas líderes en zumos con un crecimiento sostenido y un amplio surtido en sabores, en contenido de frutas y hortalizas, saludables todos ellos.

La salud parece la gran apuesta de toda la industria alimentaria.

Han ido cogiendo cuerpo la salud y los alimentos saludables como complemento de una vida sana, de un consumidor más formado, que cada vez se documenta más y se informa más sobre los que tiene en la mano cuando elige lo que va a comprar en el supermercado. Tanto los zumos como las golosinas han ido creciendo de manera sostenida y son sectores que han innovado para conseguir convertir sus productos en algo atractivo para los niños y para toda la sociedad. También los congelados han sustituido en parte la caída de la conserva tradicional, sobre todo en hortalizas. Hay productos que han incorporado mucho valor a sus productos, como las salsas.

Sin embargo, desde la política parece que se ignora esta industria y no se ve más allá de la agricultura.

La industria alimentaria parece que es invisible. Aquí, cuando se hacen determinados análisis de los sectores, parece que está la agricultura, que tiene una grandísima importancia en la Región por su alto grado de tecnología y de eficiencia en el uso de los recursos, y por otro lado tenemos un turismo que también merece toda la atención del mundo, porque Murcia tiene una situación privilegiada. Sin embargo, se olvida que si tenemos una agricultura con ese alto grado de eficiencia es debido a que ha tenido siempre una industria que le ha servido para poder poner en valor parte de sus producciones, sobre todo como elemento regulador de las puntas de mercado; las producciones agrícolas siempre han tenido una salida para defender el grueso de su producción en un mercado de consumo en fresco. Si no hubiera existido el binomio entre la agricultura y la industria, hoy la agricultura en Murcia no sería lo que es, pero se olvida a la industria alimentaria como un factor clave en el crecimiento y en el desarrollo de la Región.

¿Cuál es la aportación a la economía regional?

Si nos atenemos a las cifras, está fuera de toda duda su relevancia. Un tercio de la producción industrial procede de la industria alimentaria, en empleo superamos los 26.000 puestos de trabajo y en las exportaciones pasamos de los 2.000 millones, que representan el 20% de las ventas al exterior no energéticas. Esa importancia no se ve reflejada en las esferas de decisión y en los ámbitos políticos. Es verdad que la relación con el Gobierno es fluida, pero cuando se ponen sobre la mesa problemas puntuales no vemos soluciones que vayan acordes con las necesidades del sector. Puedo poner el ejemplo de las enormes trabas que hay para poner nuevas industrias. Hay proyectos que no se ejecutan porque no hay unas condiciones para sacar adelante su tramitación en unos plazos razonables. Creo que todavía estamos lejos de esa simplificación administrativa de la que tanto se habla aquí.

¿Falta suelo industrial?

Falta suelo industrial en condiciones idóneas para que las empresas no se desanimen. Hay casos en los que una empresa dentro de un polígono industrial necesita cuatro años para hacer una pequeña ampliación. Eso hoy es inconcebible. Te trasladas a un polígono industrial y parece que todo van a ser facilidades, pero luego entre las administraciones, de una a otra, van pasando los años y se estiran los tiempos como un chicle. No se termina nunca de cerrar una inversión. A esto hay que ponerle coto. También tenemos pendiente la ampliación del Centro Tecnológico de la Conserva, porque estamos petados. No hay forma de atender la demanda de más de 500 empresas a las que da servicio. Llevamos varios años con la ampliación, pero no se termina de cerrar. Somos conscientes de que hay una financiación perjudicial en la Región, lo explica el Gobierno y lo entendemos, pero llevamos varios años con fondos europeos que pueden utilizarse para la financiación. Desde el Info nos dicen que está preparado, pero la fecha no llega. Estamos rechazando servicios a empresas porque no tenemos capacidad.

¿Cuáles van a ser los alimentos del futuro ?

La demanda de las empresas tiene tres componentes: salud, alimentación y deporte. Desde la industria alimentaria todo se enfoca hacia las generaciones venideras con estas tres patas. Hay que producir alimentos naturales, saludables, que aporten aquello que necesita el cuerpo con los proyectos que sean sostenibles. Eso se hará utilizando toda nuestra capacidad de innovación y de investigación. Tenemos las tres universidades, el Centro Tecnológico. La IA va a ser una herramienta que va a tener un primer impacto en la Medicina y luego en la alimentación.