La Región de Murcia alcanzó en julio la cifra de desempleados más baja desde 2008

Desde septiembre de 2008 no había tan pocos desempleados en la Región de Murcia. Según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en julio la cifra de parados bajó en tan solo 127 personas con respecto al mes anterior (un 0,16% de bajada), rebajando la cifra hasta los 78.698 personas.

En el cómputo de los últimos doce meses, se mantiene un ritmo de caída del desempleo, pues se acumulan 5.648 parados menos que en julio de 2023, lo que implica una tasa del -6,7%, 1,93 puntos por encima de la variación a nivel nacional, que ha sido del -4,77%. Con estos datos, es la tercera comunidad autónoma de España que registra una mayor caída relativa interanual.

Desde el Gobierno regional destacan que julio fue el sexto mes consecutivo de descenso del paro. La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, que lleva en el cargo menos de un mes, explicó que «esta nueva caída del paro, que se produce en un mes tradicionalmente irregular para el empleo debido a la estacionalidad de los sectores de la agricultura y la construcción, viene a confirmar los datos que conocimos en la EPA hace unos días, demostrando que la Región está alcanzando los mejores datos de empleo de su historia».

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el número total de afiliados medios fue de 664.015, el mejor dato para un mes de julio de toda la serie histórica. Sin embargo, la afiliación bajó en 1.426 personas respecto a junio, un descenso del 0,21%. En este sentido, desde San Esteban remarcan que, en términos anuales, se incrementó en 15.504 personas, un 2,39%. «Continuamos avanzando en creación de empleo y reducción del paro», enfatizó López Aragón.

Por sectores, el desempleo se redujo en julio en servicios, con 194 personas paradas menos, así como en industria, donde el paro cayó en 33 personas. Por el contrario, el paro subió en agricultura y construcción, que registraron aumentos leves de 76 y 70 personas respectivamente, atribuibles a la estacionalidad.

El paro también registró un descenso en el colectivo de personas que buscan su primer empleo, que bajó en 46 desempleados.

En cuanto a la distribución por sexos, el desempleo disminuyó entre las mujeres en 338 personas, mientras que entre los hombres hubo un incremento de 211 personas paradas.

Por grupos de edad, el paro bajó en el colectivo de más de 45 años, con una reducción de 310 personas el pasado mes.

Tipos de contrato

En julio se formalizaron 53.565 contratos, 2.734 más que un mes antes (+4,6%). Así, para el acumulado del año, los contratos indefinidos representaron el 55,5% del total (27.621 ), el segundo mayor porcentaje tras Baleares, y más de doce puntos por encima de la media (42,7%). Destaca el Sector Servicios con 28.170 contratos (un 9,56% más que el pasado mes). Por el contrario en Agricultura la contratación ha descendido un 3,89% respecto a junio, celebrándose 694 contratos menos.

Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo se situó, en junio de 2024, en el 71% a nivel estatal y el 70,94% en la Región (casi 4 puntos más que hace un año).

La consejera Marisa López / L.O.

Estreno de López Aragón La consejera de Empleo, Marisa López Aragón, ofreció ayer su primera rueda de prensa para informar sobre los datos del paro. Según explicó, «esta nueva caída, que se produce en un mes tradicionalmente irregular para el empleo debido a la estacionalidad de los sectores de la agricultura y la construcción demostrando que la Región está alcanzando los mejores datos de empleo de su historia».

Datos nacionales

El empleo en España experimentó un frenazo brusco este mes de julio, que dejó el peor registro en un octavo mes del año de toda la serie histórica. El retroceso, en términos absolutos, no fue dramático, pues se perdieron 9.783 afiliados a la Seguridad Social, sobre un total de 21,38 millones de trabajadores en activo. No obstante, el hecho de registrar números rojos en un mes de julio -solo ha pasado dos veces en toda la estadística disponible- y que los datos desestacionalizados confirmen que el mercado laboral ha bajado varias marchas de golpe no deja buenas señales.

Cataluña logró salvar por poco los números rojos y registró un incremento de la afiliación de 3.363 personas, hasta un total de 3,83 millones de catalanes activos laboralmente. No así la otra locomotora económica del país, Madrid, que se dejó 25.530 ocupados; arrastrando, junto a Andalucía (-11.829) y pese a la contribución de Islas Baleares (12.722), el empleo a los números rojos este pasado mes.

El frenazo brusco experimentado este pasado mes de julio no se explica sin los meses previos de fuerte e intenso crecimiento de la ocupación. Si se mira la foto en su conjunto, este año España ha ganado en el último años casi medio millón de nuevos cotizantes. A esta buena dinámica se ha agarrado el Gobierno en su lectura de los datos. «Se consolida además la barrera de los 21 millones que sobrepasamos en abril, un hito de obligatoria valoración cada mes en el que se mantiene el récord», declaró la ministra de Inclusión, Elma Saiz, a través de un comunicado.

Y es que España viene de altos crecimientos del empleo desde el inicio de la recuperación de la crisis del covid. Muy por encima de los registrados por sus economías vecinas. La creación de empleo aquí, si se compara con el nivel anterior a la pandemia (+9,4%), supera a la de países como Francia (+5,2%), Italia (+3,9%) o Alemania (+1,7%). Si julio es un bache salvable o un signo de un enfriamiento que hace meses que asoma lo podrán confirmar los datos de los próximos meses.