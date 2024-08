Plan de Fecoam para evitar un escenario donde se abandonen «el 80% de las tierras»

«No podemos permitir un escenario donde el 80% de las tierras de la Región se queden abandonadas. Y eso va a ocurrir en cuatro días. Sinceramente, yo creo que nos vamos a arrepentir de todo esto», expresó a La Opinión Francisco Carreño, productor del sector vitivinícola y secretario general de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), que participa en un proyecto piloto de gestión en común de tierras con la Cooperativa del Rosario.

Esta iniciativa nace para hacer frente al creciente problema de relevo generacional del campo y el abandono de tierras, tal y como explicó Pedro Sánchez Séiquer, responsable de formación y subvenciones de Fecoam: «Los agricultores de determinadas zonas son cada vez más mayores y no encontramos relevo».

El proyecto ha comenzado a aplicarse en su fase inicial a dos cooperativas, incluyendo Frutas Caravaca y Bodegas del Rosario en Bullas. La idea es hacer una radiografía de estas asociaciones que incluya la edad de los socios, la productividad de los terrenos y el riesgo de abandono de las tierras, entre otros datos relevantes, para saber sobre cuáles se debe actuar y proponer soluciones como, por ejemplo, que la cooperativa compre la tierra o ponerla a disposición de un joven agricultor. Todos los esfuerzos se aplican a que no quede sin dueño porque eso genera todavía más dificultades a los agricultores.

Así lo explicó Carreño: «Cuando tenemos una parcela de unas uvas que necesitamos para hacer los vinos premium, los mejores por ejemplo, tenemos un problema si esa parcela la quieren arrancar o el socio quiere abandonar».

El especialista en el sector vitivinícola comentó, además, que la calidad del vino murciano no es casualidad, sino que se ha conseguido «trabajando desde hace décadas. Sobre todo en lo que se refiere al cuidado y la selección de uvas». De ahí que se haga todo lo posible por poner en marcha una gestión de las tierras tan eficiente como sea posible, desplegando todos los medios que los agricultores tienen a su alcance. Para conseguir el objetivo fundamental de que las entidades asociativas sean rentables y puedan sobrevivir a largo plazo. Para ello es necesario tener en cuenta la gran diversidad del ecosistema de cooperativas murciano.

«En el mundo nuestro de la Cooperativa del Rosario, que elabora vino y tiene socios con superficie, con viñas, el problema es que no toda la uva es igual, ni todo el vino es igual. Las uvas tienen un trato más especial y una serie de características únicas, que explican por qué necesitan su propia gestión adaptada», dijo el secretario general de Fecoam.

Estimular la economía

Otro de los propósitos fundamentales de la iniciativa es atraer gente hasta áreas rurales y estimular la economía de la zona: «Evitamos el despoblamiento, evitamos la pérdida de valor de las tierras de cultivo y mantenemos la actividad empresarial bajo la fórmula de la cooperativa, sin incurrir en grandes gastos», aclaró, por su parte, Sánchez Séiquer.

Los expertos miran al suelo con preocupación y proponen fórmulas infinitas para intentar salvar su sustento. «Ya no vive nadie del campo en el secano. En el regadío es otra historia, pero en el secano, no. Si a esa gente la ayudamos a buscar personal, a las labores de gestión, «posiblemente no arranque ni vendan. De eso se trata», comentó Carreño. Se trata de una herramienta más que los agricultores deben incorporar para que el que trabaje la tierra diga «esto quiero mantenerlo».

Esta iniciativa impulsada por Fecoam ha recibido fondos de la Comunidad a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, y del Pacto por la Economía Social de la Región de Murcia 2021-2024. También ha contado con la colaboración de Agrobank, la división agraria de CaixaBank.